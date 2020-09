Altistuneiden määrä on Uudellamaalla monin­kertaistunut kesän jälkeen. HUS:n apulais­ylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan tilanne on muuttunut dramaattisesti huonompaan suuntaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan koronatilanne kehittyy nyt huolestuttavaan suuntaan.

Erityisen huolissaan Ruotsalainen on tartunnalle altistuneiden kasvaneesta määrästä. Viimeisen kolmen viikon aikana altistuneiden määrät ovat lähteneet Uudellamaalla kovaan kasvuun.

Elokuun alussa koronavirustapausten viikoittainen määrä tuplaantui aiempaan verrattuna. Siitä lähtien Uudellamaalla on raportoitu 120-130 tartunnanjäljitykseen johtavaa uutta korontartuntaa viikoittain.

Lisäksi altistuneita on ollut 1 250–1 600 viikossa, kun elokuun alussa luku oli noin 700 altistunutta ja kesällä noin 100–500 altistunutta per viikko.

Tämä tarkoittaa, että kuntien on pitänyt jäljittää ja kontaktoida parin viikon sisällä jopa 3000 ihmistä, joista suurin osa on laitettava karanteeniin.

– Tilanne on muuttunut dramaattisesti, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalaisen mukaan altistuneiden määrän kasvu johtuu siitä, että ihmisillä on liikaa lähikontakteja ja joukkoaltistumiset ovat lisääntyneet. Joukkoaltistumisia on raportoitu nyt 14–23 per viikko.

– Ihmisten liikkuvuus ja kokoontuminen on palannut elokuun puolen välin jälkeen ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tämä yhtälö ei toimi tilanteessa, jossa elämme edelleen maailmanlaajuisesti kiihtyvää pandemia-aikaa. Meillä on mahdollisuus ja meidän tulee estää Suomessa toista aaltoa ja sen voimakkuutta.

Joukkoaltistumiset ovat viime aikoina lisääntyneet.­

Joukkoaltistumiseksi määritellään tilanne, jossa yli kymmenen henkeä on altistunut virukselle.

– Joka päivä on lukuisia joukkoaltistuksia, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalaisen mukaan joukkoaltistumisia on tapahtunut paljon erityisesti kouluissa, niin peruskoulussa, lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissakin. Lisäksi altistumisia on tapahtunut päiväkodeissa, juhlissa, ravintoloissa, harrastusten piirissä ja rakennustyömailla.

Kahden viime viikon ajalta jatkotartuntoja altistumisista on tullut ilmi esimerkiksi kolmesta koulusta ja kahdesta ammattioppilaitoksesta. Lisäksi kolmessa baarissa on tapahtunut jatkotartuntoja.

– Koska tautitapauksia on Uudellamaalla eniten 10–39-vuotiailla, on tärkeää, ettei virus lähde leviämään vakavan taudin riskiryhmiin ja ikääntyneisiin, joille tauti voi olla kohtalokas.

Altistumisista seuranneiden jatkotartuntojen sairastumismäärät ovat vielä pysyneet suurimmassa osassa tapauksista maltillisina, mutta Ruotsalaisen mukaan nyt ilmi tulleet uudet joukkoaltistukset ovat suuri riski tapausmäärien nousulle.

– Ei tarvita kuin yksi superlevittäjä, joka tartuttaa kymmeniä ja tilanne voi kahden-kolmen viikon kuluttua eskaloitua kunnon epidemiaksi, kun ihmisillä on näin paljon kontakteja.

Ruotsalainen nostaa viimeisen kolmen viikon ajalta esiin tapauksen, jossa yksityisjuhlan 23 osallistujasta 14 sai tartunnan.

– Jos pienistä juhlista puoletkin saa tartunnan, kyseessä on voimakas altistuminen.

HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.­

Ruotsalaisen mukaan yksityistilaisuuksien ja isojen juhlien järjestämistä tulisikin välttää.

– Koronavirusta liikkuu väestön keskuudessa. Me voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa epidemian torjumiseen ja siksi vain alle 10, maksimissaan 20 henkilön yksityistilaisuuksia on järkevää järjestää.

Ruotsalaisen mukaan myöskään suurien harrastusryhmien ei pitäisi nyt kokoontua.

– Tartuntariski on suurinta silloin, kun tuotetaan suuria ja pieniä pisaroita. Näin tapahtuu tilanteissa, joissa puhutaan voimakkaasti, hengästytään tai lauletaan. Tällaisia ovat esimerkiksi liikuntaan liittyvät harrastukset ja kuorotoiminta.

HUS:n alueella 60-70 prosenttia tartunnan saaneista eivät tiedä, mistä he ovat saaneet tartunnan. Tällöin tartunta voi olla peräisin esimerkiksi joukkoliikennevälineestä tai muulta julkiselta paikalta. Siksi Ruotsalainen korostaa, että myös kasvomaskien käyttö kaikissa ruuhkapaikoissa on tärkeä keino tilanteeseen vastaamiseksi käsihygienian ja turvavälien lisäksi.

– Kasvomaskin laajamittaisella käytöllä voidaan saada niin sanottua ”laumasuojaa” ennen kuin meillä on olemassa rokote. Samalla torjutaan koronan lisäksi flunssavirusten ja loppuvuodesta rantautuvan influenssan leviämistä.

– HSL ilmoitti, että kasvomaskin käyttö on tällä hetkellä 20-30 prosenttia sen liikennevälineissä ja se on ehdottomasti liian vähän. Luvun pitäisi olla 100 prosenttia, koska tällöin kasvomaskit suojaavat sekä saamasta että levittämästä virusta.

Ruotsalainen nostaa esiin elokuun puolivälissä uudelleen voimaan astuneen etätyösuosituksen ja Aluehallintoviraston viime viikkoisen ohjeen yli 50 hengen yleisötilaisuuksia koskevista turvallisuusmääräyksistä esimerkkeinä hyvistä, jo käyttöön otetuista toimista.

– Meillä on mahdollisuudet estää virusta leviämästä. Nyt on se hetki, koska kohta voi olla liian myöhäistä. Yhteiskunta täytyy yrittää pitää toiminnassa, mutta samalla estää epidemian leviäminen.

Viime päivinä suuria joukkoaltistumistapauksia on tullut esiin eri puolilla Suomea. Maanantaina Jyväskylän kaupunki kertoi, että koronatartuntojen määrä Jyväskylässä on korkein viime huhtikuun alun jälkeen ja altistuneita arvioidaan olevan jopa satoja. Kuhmossa tartuntoja on viime perjantain ja maanantain välillä todettu 16 kappaletta ja altistuneita noin 160.

Ruotsalaisen pitää Kuhmossa, Jyväskylässä ja myös muualla tapahtuneita joukkoaltistumisia huolestuttavina.

– Kun muu Suomi viime keväänä säästyi suureksi osaksi Uudenmaan sulkemisen takia, niin nyt näyttää siltä, että epidemia voi nostaa päätään monilla alueilla, joissa ei ollut paljon tautitapauksia keväällä ja se on todella huolestuttavaa.