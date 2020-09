Viimeiset kullankaivajat tekevät lähtöä Lemmenjoelta – kämpän seinään ilmestyi ”loppulasku” terveisiksi valtiolle

Lemmenjoen viimeiset kullankaivajat tekevät lähtöä, kun elinkeinon kieltävän uuden kaivoslain jatkoaika päättyi. Haikeudelta ja katkeruudelta ei ole voitu välttyä.

Kaivuualueiden maisemointiin on annettu aikaa kaksi vuotta. Miessillä montut on pääosin jo tasattu, mutta vielä riittää työtä.­

Polun päässä kaukana horisontissa näkyy pienen pieni punainen rakennus. Siellä se on legendaarinen Karhu-Korhosen kirjasto, ympärillä silmän­kantamattomiin puutonta erämaata.

Suomen syrjäisimpään kirjastoon on pitkä matka, tarkastelipa asiaa sitten missä päin maan kolkkaa tahansa. Nyt matkaa kertyi 950 kilometriä ensin autolla, sen jälkeen 15 kilometriä jokiveneellä ja melkein 20 jalkapatikassa.

Karhu-Korhosen kirjasto seisoo Jäkäläpään tunturin laella. Ympärillä on entinen erämaalentokenttä.­

Karhu-Korhosen kirjastosta löytyy lukemista vähän joka makuun.­

Jäkäläpään kulttuurikeskuksenakin tunnettu tunturikirjasto palvelee Lemmenjoen kansallispuistossa työtään tekeviä kullankaivajia, mutta vieraskirjan merkinnöistä päätellen sadat vaeltajat ovat tämänkin kesän mittaan poikenneet paikassa, joka aikoinaan toimi erämaalentokentän huoltorakennuksena.

Huoltorakennus muutettiin kirjastoksi vuonna 2002, ja se sai nimensä intohimoisena lukutoukkana tunnetulta kullankaivajalta Yrjö ”Karhu” Korhoselta. Kirjastolla on myös sivutoimipiste Martin Iskon palo -tunturilla, joka sekin on entinen erämaakentän huoltorakennus.

Lentokentille ei tunturissa ole ollut tarvetta sen jälkeen kun kullankaivajat alkoivat käyttää yleisesti mönkijöitä.

Osan Kultareitistä voi kulkea jokiveneellä, joka lähtee Njurgulahden kylän satamasta.­

Kirjastosta löytyy luettavaa hyllykaupalla. Tällä hetkellä sitä on luultavasti enemmän kuin koskaan aiemmin, niin paljon, etteivät kaikki kirjat mahdu hyllyyn.

Sivupöydälle tietosanakirjojen viereen on jätetty kaksi täysinäistä Ikea- ja Pirkka-kassillista romaaneja ja Korkeajännityksiä. Ehkä joku konekaivajista on tyhjentänyt kämppänsä ja lähtenyt tunturista lopullisesti sen jälkeen, kun koneellinen kullankaivuu Lemmenjoen kansallispuistossa loppui 30. kesäkuuta 2020, eli kaksi kuukautta sitten.

Morgamojan Kultala on monien Lemmenjoella vaeltavien kulkijoiden ensimmäinen yöpymispaikka. Paikasta löytyy autio- ja vuokratuvat sekä telttailualue.­

Morgamojalla voi tutustua kullankaivajien muuraamiin taidokkaisiin rivinteerauksiin.­

Päätös koneellisen kullankaivuun alasajosta oli kova isku alueen kullankaivajayhteisölle. Uusi, kaivospiirit lakkauttanut kaivoslaki astui voimaan 2011, minkä jälkeen seurasi yhdeksän vuoden jatkoaika ja saattohoito.

Nyt saattohoito on päättynyt, ja sen huomaa.

Kaivinkoneet ovat sammuneet Lemmenjoella.­

Pidempi Kultareitti on merkitty oransseilla tolpilla, lyhyempi puihin tai kiviin maalatuilla täplillä.­

Kaksi vuotta sitten valmistuneen Kultareitin varrella näkyy vain elonmerkkejä, mutta ei elämää. Sitä ei löydy, vaikka poikkeaisi reitiltä. Kun nousee Jäkäläpään laelle ja laskeutuu suon yli alas Miessijoen ylälatvoille, kaikkialla on hiljaista.

Vain kaksi poroa lampsii kämppien takana. Kaivinkoneet seisovat toimettomina ja pienet harmaalautaiset tuvat ovat vailla asukkaita, heitä, jotka ovat menettäneet elinkeinonsa ja työpaikkansa.

Aiempina kesinä täällä oli kova tekemisen meininki, varsinkin viime vuosina, jolloin kaivajat tekivät ympäripyöreitä päiviä ja koettivat saada kultaa talteen niin paljon kuin mahdollista.

He viettävät nyt toisenlaista kesää muualla. Osa kaivajista on luultavasti täydentämässä ruoka- ja muita varastojaan ”maalikylillä” voidakseen jatkaa kaivuupaikkojensa maisemointia.

Purot palautetaan entiselleen ja montut on maisemoitava kahden vuoden kuluessa.­

Tupasvilla viihtyy maisemoiduilla kaivuualueilla.­

Maisemointityöt ovat pitkällä. Luonto korjaa ihmisen jälkiä vimmalla, ja esimerkiksi tuuheatupsuista tupasvillaa kasvaa tasoitetuilla huuhdontamailla jo monin paikoin.

Pihlajamäen kultakämpälllä Miessillä on hienoja rakennuksia. Kultareitille merkitty paikka on nykyään Lapin Kullankaivajain Liiton hallinnassa.­

Tämän tolpan ympärille kullankaivajat kokoontuvat maksamaan laskujaan ja soittelemaan puheluitaan, sillä paikka on yksi harvoista, joissa toimii verkkoyhteys.­

Viimeisten kaivauksien maisemointiin on annettu aikaa kaksi vuotta. Samassa ajassa kullankaivajien on hävitettävä kaikki jälkensä, mikä tarkoittaa, että koneiden ja kaluston lisäksi myös osa rakennuksista lähtee kansallispuistosta.

Laki kielsi koneella kaivamisen, mutta lapiokaivuu voi jatkua. Kaivospiirit on kuitenkin lakkautettu, ja kultaa kaivetaan nyt kullanhuuhdontaluvilla.

Uutta menettelyä on moitittu paitsi kalliiksi, myös epävarmaksi, sillä siinä missä kaivospiiri oli käytännössä elinikäinen nautintaoikeus, huuhdontalupa on määräaikainen.

Petojen tappamia poroja näkyy niitäkin reitin varrella.­

Tätä reittiä on kuljettu kullan perässä jo vuosikymmenet.­

Konekaivajien lähdön jälkeen vaarana on koko kullankaivajayhteisön hiipuminen. Hakkujen ja lapioiden pelätään ruostuvan niille sijoilleen.

Tähän asti Lemmenjoen kaivauksilla on työskennellyt kesäisin satakunta ihmistä. Talvisin kaivajat ovat kelkkoneet työmailleen polttoainetta ja varaosia sekä muonaa ja muita tarpeita aina seuraavan kesän varalle. Varsinainen kaivuukausi on ollut yhtä lyhyt kuin sulan maan aika tunturissa.

Kaivuupaikoille erämaahan kuljetaan jokiveneillä ja mönkijöillä, eikä tunturista juurikaan poistuta kesän aikana.

Nyt Lemmenjoella Kultahaminan ”parkkipaikalla” seisoo kymmeniä mönkijöitä. Se selittää, miksi kaivajia ei näy missään.

”Loppulasku” Suomen valtiolle on kiinnitetty Miessijoen itärannalla sijaitsevan Pihlajamäen kultakämpän seinään. Siinä lukee: ”Suomen Valtion on maksettava Lemmenjoen kullankaivajille 50.000.000.00 euroa 1.7.2020 lakkautettavien huuhdontokultakaivospiirien alueelta kaivamatta jäävästä kullasta. Maksettava HETI.” Laskun on kirjoittanut Lapin Kullankaivajain Liitto ry.