Suomella on todella erikoinen historia Eurojackpotin päävoitoissa

Suomeen on tullut kaksinkertainen määrä Eurojackpotin päävoittoja siihen nähden, mikä olisi tilastollisesti todennäköistä.

Suomen satumainen onni Eurojackpotissa sai taas lisäkierroksia perjantaina, kun Loimaalle osui lähes 35 miljoonan täysosuma. Kyseessä oli jo 18. kerta, kun Eurojackpot-miljoonia ropisee tänne. Suomi on ollut pelin historiassa poikkeuksellisen onnekas, sillä meille on kertynyt päävoittoja Saksan jälkeen toiseksi eniten kaikista pelaajamaista.

– Suomeen on tullut kaksinkertainen määrä päävoittoja siihen nähden, mikä olisi tilastollisesti todennäköistä, Veikkauksen tiedottaja Oskari Keskitalo kertoo.

Eurojackpotissa päävoittoon osumisen todennäköisyys on huomattavasti pienempi kuin lotossa, 1:5959012. Suomalaiset ovat kuitenkin aktiivista pelaajakansaa, ja täällä pelataan väkilukuun suhteutettuna selvästi enemmän Eurojackpotia kuin esimerkiksi Ruotsissa. Länsinaapurissamme onnetar on vieraillut yhteiseurooppalaisen loton historiassa vain kolme kertaa. Kaiken kaikkiaan Suomeen on tullut päävoittoja enemmän kuin muihin Pohjoismaihin yhteensä.

Piskuiseen Loimaan kaupunkiin päävoitto vieri nyt jo toista kertaa parin vuoden aikana. Viimeksi helmikuussa 2018 Loimaan Prismassa pelattiin 90 miljoonan euron täysosuma. Nyt noin 2,5 vuotta myöhemmin 34,9 miljoonan rivi jätettiin aivan kivenheiton päähän, Loimaan K-Citymarketiin.

– Loimaa on väkilukuun suhteutettuna omaa luokkaansa.

Loimaalaiset eivät kuitenkaan ole Suomen ainoita hannuhanhia, vaan päävoittoja on tullut aiemminkin useita yhteen ja samaan suomalaiskaupunkiin. Voittojen määrässä mitattuna onnekkain suomalaiskaupunki on ollut Espoo, jonne Eurojackpotin täysosuma on mennyt kolme kertaa.

Päävoittojen suuruudessa mitattuna kärkipaikkaa pitää Tampere, jonka kahden täysosuman yhteenlaskettu voittosumma yltää yhteensä 133,5 miljoonaan. Loimaa ei jää miljoonissa kauaksi taakse, sillä vajaan 16 000 asukkaan kaupungissa on voitettu yhteensä 124,9 miljoonaa.