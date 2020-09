Kasarmeilla naiset ja miehet laitettiin samaan tupaan – näin siinä kävi

Kokeilun myötä parantunut ryhmähenki heijastuu myös mahdollisille taistelukentille.

Tuhannet Puolustusvoimien kokeiluun osallistuneet nais- ja miespuoliset varusmiehet ovat majoittuneet kesän ajan yhteistuvissa.

Varusmiesten yhteismajoituskokeilu alkoi toukokuussa. Ensimmäisten kuukausien jälkeen varusmiehiltä ja henkilökunnalta kerätyn palautteen perusteella yhteishenki, tiedonkulku ja koulutustulokset ovat parantuneet, kerrotaan Puolustusvoimien tiedotteessa.

Yhteensä kokeiluun osallistuu noin 2 400 varusmiestä. Reserviupseeri­koulussa suostumuksen kokeiluun antoi yli 90 prosenttia upseerioppilaista, Karjalan prikaatissa noin 70 prosenttia ja Kainuun prikaatissa noin 60 prosenttia kesän alokkaista.

Maavoimien koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Timo Hänninen sanoo, että kokeilun tekemisessä on ollut positiivinen vire. Hänen mukaansa erityisesti reserviupseeri­kurssilaisten halukkuus kokeiluun osallistumiseen oli suuri.

– He ovat aloittaneet asepalveluksen aikaisemmin ja heillä on jo vahva käsitys arjen toiminnasta. Alokkailla osallistumisprosentti oli pienempi, sillä osalla jännitti varmasti sotilaskoulutukseen tulo, Hänninen pohtii.

Hänninen huomauttaa, että nyt tulokset ovat vasta alustavia. Kokeilu jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun asti, joten lopulliset tutkimustulokset tulevat vasta vuoden 2021 puolella.

Puolustusvoimien kokeilun tavoitteena on pääasiassa johtamisen, tiedonkulun ja ryhmädynamiikan parantaminen.

– Lähdimme hakemaan parempaa sotilaallista suorituskykyä. Nykyaikaisella taistelukentällä ryhmähengellä on keskeinen merkitys, Hänninen kertoo.

Jos tutkimustulosten perusteella kokeilun tavoitteet toteutuvat, Hänninen uskoo, että puolustusvoimien tulee vakavasti harkita käytäntöjen muutosta.

– Se vaatii kuitenkin keskustelua puolustusvoimien ja puolustusministeriön välillä sekä mahdollista säädösten läpikäyntiä. Jos kokeilu on onnistuu, on hyvät perusteet pysyvään käytäntöön siirtymiselle.

Hännisen mukaan Puolustusvoimat haluaa ammentaa suomalaisuudelle tärkeitä arvoja kuten tasa-arvoa, jonka toivotaan kokeilun kautta lisääntyvän.

– Kasvava sukupolvi näkevät eri sukupuolten edustajien kanssa majoittumisen normaalimpana kuin vanhempi sukupolvi. Nuoret olivat tavattoman valmiita tähän.

Kokeilussa ei ole havaittu lieveilmiöitä liittyen esimerkiksi kiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään. Jotkut varusmiehistä olivat palautteessa pohtineet yksityisyyttä kuten päivittäistä vaatteiden vaihtoa sekä kielenkäyttöään.

– Meille ei ole raportoitu ylilyönneistä tai halventavasta kielenkäytöstä. Osa varusmiehestä koki, että heidän tulee enemmän miettiä, miten he käyttäytyvät tai puhuvat molempien sukupuolten ollessa paikalla, Hänninen kertoo.

Puolustusvoimilla on selkeä koneisto tilanteisiin, joissa sotilas käyttäytyy väärin. Yhteismajoituskokeilussa sotilaskurinpitomenettelyyn ei ole menty. Hännisen mielestä varusmiesten pohdinnat kertovat sosiaalisesta älykkyydestä.

– Se on suomalaisten nuorten hieno puoli. On hyvä, jos yhteiskunnassa puhutaan yleisesti arkikielen käytöstä ja siitä, mikä on soveliasta.