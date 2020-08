Tämä Kuhmon koronaan sairastuneista tiedetään – pandemia­päällikkö uskoo, että lisää tapauksia on tulossa

Toistaiseksi kaupungissa on vahvistettu 16 koronatartuntaa. Maanantaina altistuneiden määrä nousi Kainuussa 130:stä 160:een.

Kainuun Soten pandemiapäällikkö ja hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari arvelee Kuhmossa koronalle altistuneiden sairaustapausten lisääntyvän tulevina päivinä.

– Jos uusia tapauksia ei tule, olen syvästi hämmästynyt, Koukkari sanoo Ilta-Sanomille.

– Tämä ei sammu meidän keinoillamme vaan yksittäisten ihmisten vastuullisen käyttäytymisen myötä.

Toistaiseksi noin 8 000 asukkaan kaupungissa on vahvistettu 16 koronatartuntaa. Samaan tartuntaketjuun kytkeytyviä sairastumisia on todettu muualla Kainuussa yksi Sotkamossa ja toinen Kajaanissa. Tartunnalle on altistunut maakunnassa 160 henkeä. Myös altistumisista reipas enemmistö sijoittuu Kuhmoon.

Hallintoylilääkärin mukaan toistaiseksi maakunnassa sairastuneet ovat kärsineet vain lievistä oireista. Sairastuneiden keski-ikä on alle 30 vuotta, eikä joukossa ole vanhuksia tai lapsia. Sairastuneet työskentelevät eri työtehtävissä ja eri työpaikoilla. Kaikki ovat Koukkarin mukaan perusterveitä.

Tartuntapiikin uskotaan nykytietojen valossa alkaneen kotimaisesta tartunnasta. Varmuutta asiasta ei Koukkarin mukaan kuitenkaan ole.

– Osa tartunnoista on levinnyt perhepiirissä ja osa työpaikoilla sekä harrastustoiminnassa.

Koukkari painottaa, että yksikään kainuulainen ei ole toistaiseksi joutunut koronan vuoksi sairaalahoitoon.

Uusien tartuntojen ehkäisemiseksi Kuhmossa suljettiin maanantaista lähtien viikon ajaksi esimerkiksi kirjaston lukusali, nuorisotyön nuorisotila sekä liikuntapalveluista uimahalli ja kuntosalit. Lisäksi tauolle laitettiin Kuhmon musiikkiopiston, lukion ja Sotkamon kansalaisopiston lähiopetus.

Kainuun Sote tiedotti maanantaina asettavansa vanhuspalvelujen hoitokodeissaan ja hoivayksiköissään voimaan vierailukiellon. Vierailukielto koskee myös Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastoa ja kehitysvammayksiköitä. Kaikki tartunnalle altistuneet on määrätty karanteeniin.

Koukkari uskoo tartuntapiikin taittuvan viikon kuluessa, mikäli paikalliset tottelevat terveysviranomaisten ohjeistuksia. On hallintoylilääkärin mukaan kuitenkin mahdollista, että kaupunki joutuu turvautumaan talkoissaan entistä järeämpiin rajoituksiin.

– Tämä ei ole uskon asia. Seuraamme tilannetta, ja jos sitä ei näillä rajoituksilla saada haltuun, rajoituksia jatketaan ja lisätään. Teemme aluehallintoviraston kanssa hyvää yhteistyötä, ja tarvittaessa laitetaan entistä laajempia sulkumääräyksiä, Koukkari sanoo ja ohjeistaa paikallisia:

– Tauti leviää aikuisten mukana. Pitäkää turvavälejä ja hyvää huolta käsihygieniasta. Hakeutukaa testiin, jos havaitsette vähänkin oireita.

Kuhmon asukkaat voivat Koukkarin mukaan hakeutua koronatestiin netissä. Testiin hakija pääsee alle vuorokaudessa. Tulosta pitää odottaa tavallisesti 2–3 päivää. Kiireisissä tapauksissa tuloksen saa muutamassa tunnissa.

– Tässä mielessä meillä on tilanne huomattavasti parempi kuin monissa Suomen osissa.

Elokuun lopun tartuntapiikki ei ole ainoa laatuaan Kainuussa koronapandemian aikana. Maaliskuussa uutisoitiin laajasti viime tingassa perutun Vuokatti-hiihdon vuoksi Sotkamoon saapuneista hiihtohenkisistä, joiden kosteissa iltamissa altistui satoja ja sairastui useita henkilöitä.