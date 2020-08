Suomea kohtasi perjantaina uskomaton pelionni – ”Nyt puhutaan todella harvinaisesta tilanteesta”

Koskaan aiemmin Eurojackpotissa ei ole samaan maahan osunut päävoittoa, kahta 5+1 -osumaa ja Jokerin tuplattua seitsemän oikein -tulosta.

Jättimäiset 34,9 miljoonaa euroa Eurojackpotissa perjantaina voittanut ei ole vielä ilmoittautunut Veikkaukselle. Tuntematon henkilö pelasi voittorivin Loimaan K-Citymarketissa.

– Odottelemme, että hän ottaa meihin yhteyttä voiton lunastuksen yhteydessä, Veikkauksen tiedottaja Oskari Keskitalo kertoo.

Koska oston yhteydessä ei näytetty Veikkaus-korttia, jättipotti pitää lunastaa paperilipukkeen kanssa Helsingistä Veikkauksen pääkonttorilta.

– Väkilukuun suhteutettuna Suomen päävoittojen määrä on Euroopan kärkeä. Suomeen on tullut toiseksi eniten Eurojackpotin päävoittoja. Saksa on selvästi ykkönen, mutta siellä on väkiluku aika suuri, Keskitalo huomauttaa.

Suomea potki perjantaina satumainen onni, sillä Eurojackpotin päävoiton lisäksi tänne osui kaksi 5+1 -osumaa. Jokerissa viiden osuuden nettiporukka eri puolilta Suomea voitti tuplatulla seitsemän oikein -tuloksella yhteensä kaksi miljoonaa euroa.

– Nyt puhutaan todella harvinaisesta tilanteesta. Tällaista ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Tämä oli täysin poikkeuksellisen kierros, Keskitalo sanoo.

Suomalaiset pelaavat väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin monissa muissa maissa. Esimerkiksi ruotsalaisiin verrattuna suomalaiset ovat aktiivisempia pelaajia. Se selittää osaltaan suomalaisten uskomatonta tuuria Eurojackpotin historiassa.

Ruotsiin Eurojackpotin päävoitto on osunut 2–3 kertaa. Suomalaiset ovat osuneet kultasuoneen peräti 18 kertaa.

Myös pienen hannuhanhia. Helmikuussa 2018 Loimaan Prismassa pelattiin 90 miljoonan euron täysosuma. Nyt reilua kahta vuotta myöhemmin voittorivi jätettiin aivan kivenheiton päässä, viereisessä K-Citymarketissa.