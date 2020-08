Kommentti: Kuhmo on koronasyksyn uusi normaali – vain nopeat toimet purevat

Koronan torjunnassa siirrytään rintamataistelusta sissisotaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kuhmo järjestyksen kourissa. Koko Kainuussa voimassa on maskisuositus. Epidemiakeskus Kuhmossa suljetaan kaupungin uimahalli, kuntosali ja kirjaston tiloja. Monissa oppilaitoksissa toimitaan etänä.

Puoli vuotta sitten tällainen olisi ollut tieteiselokuvaa. Nyt se on aivan arkea pienessä Kuhmossa. Tänä talvena se tulee olemaan arkea ympäri Suomea. Uusia tartuntaryppäitä puhkeaa yllättävissä paikoissa, usein maantieteellisistä etäisyyksistä piittaamatta.

Koronaviruksen vastaisessa taistelussa siirrytään rintamataistelusta sissisotaan. Kevään koko maa vietti juoksuhaudoissa. Uudenmaan rajalla oli hetken aikaa aivan oikeasti sotilas- ja poliisivartio.

Nyt kavala virus ja Suomi käyvät keskenään sissisotaa. Virus on tehnyt iskun Kuhmoon ja levinnyt muuallakin Kainuussa. Sairastuneita on alle 20, mutta nyt viranomaiset ottavat kovat otteet heti käyttöön.

–Se on tehtävä nyt tai ei ollenkaan, hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari perusteli IS:lle toimia.

Toiveena on, että paikallinen epidemia saadaan kuriin noin viikossa ja sitten voidaan palata normaaliin elämään.

Tavallinen elämä kortilla

Koronaviruksen vaikutuksesta talouteen on puhuttu paljon. On fantasiaa, että yhteiskunta voisi toimia tavalliseen tapaan, jos virus on valloillaan.

Ruotsinkin esimerkki osoittaa tätä. Siellä kovia toimia vältettiin keväällä, mutta talous supistui silti reilusti. Viranomaisten toimettomuus ei poista leviävää pelkoa, kun tulee jatkuvasti uutisia tuttavien ja omaisten sairastumisista ja kuolemistakin.

Pelkoa ei voi poistaa myöskään talousviisaiden saarnoilla. Ihminen ei ajattele ensin bruttokansantuotetta vaan omaa henkeään ja terveyttään. Ja kun pelko vallitsee, raha ei liiku.

Ainoa keino on yrittää sammuttaa tautipesäkkeet heti, kuten Kuhmossa nyt tehdään. Siten vältytään yhteiskunnan seisahtumiselta.

Kainuun kaltaisella harvaan asutulla seudulla tähän on hyvät mahdollisuudet. Helsingin, Tampereen ja Turun kaltaisissa isoissa kaupungeissa pesäkkeiden sammutus tulee olemaan paljon haastavampaa. Tänään julkistettava Koronavilkku-sovellus on yksi keino siihen, mutta tuskin sinällään riittävä.

Eurooppa väsyy

Taisteluväsymys tuntuu puolen vuoden epänormaalin elämän jälkeen. Se tuntuu Suomessa, jossa virus ja tauti ovat Euroopan ja maailman mitassa pysyneet hyvin kurissa.

Mutta tällä hetkellä se tuntuu myös vaikkapa koronan pahoin runtelemassa Espanjassa, jossa tartunnat taas leviävät. Ne leviävät erityisesti nuorten keskuudessa, joille kuukausien niukat huvit tuntuvat maailmanlopulta. Vanhemmat tietävät, että hetken aikaa voi odottaakin.

Berliinissä järjestettiin suuri koronatoimien vastainen mielenosoitus, jossa mellakoitiin. Joillekin on täysin mahdotonta hyväksyä, että viranomaisten määräykset häiritsevät heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Mutta nyt ei ole henkilökohtaisten oikkujen aika. Niille on aikaa sitten, kun pandemia on ohi ja maailma taas paremmin mallillaan.

Sitä kohti Kuhmossakin nyt yritetään kulkea.