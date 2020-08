Viikonloppuna Kuhmossa käsiin räjähtänyt korona-altistus paljastui vahingossa. Oireettomana korona­virusta kantanut henkilö hakeutui lääkärin vastaanotolle muista syistä.

Ensimmäinen positiivinen testitulos oli taudin nopean jäljittämisen kannalta todellinen onnenpotku.

– Testi otettiin muista syistä, vahvistaa Kainuun Soten pandemiapäällikkö, hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari.

Kun Kuhmon ensimmäinen positiivinen testitulos varmistui perjantaina aamuyöstä, alkoi altistuneiden jäljittäminen ja testaaminen täysillä kierroksilla. Se on myös tuottanut tulosta.

– Perjantaina aamuyöllä saimme tämän hailakan tuloksen positiivisesta testituloksesta ja rupesimme jäljittämään altistuneita ja testaamaan heitä. Me testattiin edellisellä viikolla Kainuussa noin 300 henkilöä, löytämättä heistä ainoakaan positiivista näytettä.

– Olemme nyt löytäneet 16 koronaan sairastunutta, ja altistuneita on tällä hetkellä noin 160. Jälkien seuraaminen kannattaa, summittainen testaaminen ei. Se on ihan hölmöä. Aivan keskeistä on, miten testataan, Koukkari kiteyttää.

Oireeton tartuttaja

Kainuun Soten taholta korostetaan, että koronaan sairastuneiden henkilöiden osalta ei ole tapahtunut viranomaisten ohjeiden laiminlyöntiä.

– Kokonaisuutena tapahtumaketju on viranomaisten tiedossa. Sellaista ei ole tapahtunut, että joku henkilö olisi toiminut vastuuttomasti ja laiminlyönyt viranomaisten ohjeistuksia, Olli-Pekka Koukkari painottaa.

Oireettomana koronavirusta kantanut henkilö levitti tietämättään virusta myös liikuntaharrastuksensa parissa. IS:n tietojen mukaan ryhmän sisältä olisi diagnosoitu ainakin kaksi positiivista koronatapausta, ja jäseniä on myös karanteenissa odottamassa tilanteen kehittymistä.

Lääkintäviranomaisten tiedossa ei ainakaan tällä hetkellä ole tiedossa suuria joukkoaltistumisia, vaan tartunnat ovat levinneet työn, harrastuksen tai perhe-elämän kautta.

– Kuhmon tapaukseen ei liity mitään kevään Sotkamon Laavubaarin kaltaista joukkoaltistumista, Koukkari toteaa.

Pankki sulki ovensa

Yksi kuhmolaisista työpaikoista, jossa henkilökunnan altistumisia esiintyy erityisen runsaasti, on Kuhmon Osuuspankki ja OP Kodin Kuhmon konttori. Osuuspankin ovet avataan seuraavan kerran vasta 13. syyskuuta.

– Viranomaiset eivät määränneet pankkia suljettavaksi, mutta meillä ei ollut enää käytössä riittävästi henkilökuntaa, jotta olisimme voineet avata pankin turvallisesti. Katsoimme, että tässä tilanteessa on viisaampaa olla vaarantamatta tämän enempää pankin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta, toimitusjohtaja Matti Pulkkinen kertoo.

Pankin sulkeminen viranomaisen karanteenimääräyksen seurauksena on äärimmäisen harvinainen tapaus.

– Minä muistan suhteellisen hyvin asiat 40 vuotta taaksepäin, eikä tänä aikana ole pankki ollut suljettuna muista kuin lakon johdosta. Nyt tilanne oli vain se, ettei meillä ollut riittävästi henkilökuntaa, joten suljimme pankin ja siirryimme etätöihin.