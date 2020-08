Tuhnuinen harmaa sää väistyy tiistaina – luvassa aurinkoa ja lämpöä

Kaakkoisosan yllä oleva matalapaineen keskus vaikuttaa Suomen säähän maanantaina.

Maan etelä - ja keskiosassa on osin pilvistä ja kuurosateita tulee siellä täällä, runsaimmin maan itäosassa.

Pohjoisessa on tiistaina poutaisempaa ja himpun verran maan etelä- ja keskiosaa aurinkoisempaa. Itä-Lapissa sekä paikoin Etelä-Lapissa tulee jokunen sadekuuro.

Lämpimintä on maan länsiosassa. Oulunkin tienoilla elohopea nousee vielä enimmillään 15 - 17 asteeseen. Maan itäosassa sekä Lapissa on viileää, lämpötila on 9 - 13 astetta. Pääkaupunkiseudun tienoilla on 12 - 14 astetta.

Tiistaiksi sateet väistyvät Suomen yltä, ja tiistai on käytännöllisesti katsoen koko maassa aurinkoinen ja poutainen päivä. Ainoastaan pohjoisimman Lapin yli liikkuu vähäisiä sateita.

Tiistaina lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 - 18 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.