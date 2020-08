Yksi laskutoimitus paljastaa, kuinka uskomaton Eurojackpot-onni alle 16 000 asukkaan Loimaata on potkinut

Jättipotti: Laskennallisesti Eurojackpot-pääpotin pitäisi rapsahtaa Loimaalle kerran 115 vuodessa. Nyt 1,5 vuoteen mahtui kaksi pääpottia.

Loimaan kaupunkia potki ällistyttävä onni, kun kaupungin automarketkeskittymässä pelattiin toinen kymmenien miljoonien Eurojackpot-kuponki vain puolentoista vuoden sisään.

Helmikuussa 2018 Prismassa pelattiin 90 miljoonan euron täysosuma. Perjantaina arvottu 34,9 miljoonan euron pääpotti puolestaan osui Loimaan K-Citymarketissa pelatulle riville. Voitokkaiden kauppojen välissä ei ole kuin reilu sata metriä.

– Uskomatonta, että se on tullut meille! Pieni Loimaan kaupunki, ja nyt muutaman vuoden sisään kaksi isoa voittoa vierekkäisiin kauppoihin. Aikasmoinen sattuma, K-Citymarketin Veikkaus-vastaava Minna Kiviniemi sanoo.

Loimaan kaksoisvoiton todennäköisyydet ovat minimaalista pienemmät, sillä varsinaissuomalaisessa kunnassa on asukkaita vain 15 884. Eurojackpotissa mahdollisia rivejä on 95 344 200, joten laskennallisesti jos jokainen loimaalainen ikään katsomatta pelaisi yhden rivin joka viikko, onnetar osuisi kohdalle kerran 115 vuodessa ja kaksi kertaa 230 vuodessa. Nyt väliin ei jäänyt kuin 18 kuukautta.

– Onhan se ihan uskomaton sattuma alle 16 000 asukkaan paikkakunnalla. Toki siellä on myös läpikulkuliikennettä ja loimaalaiset ovat ahkeria pelaamaan, mutta silti, Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa sanoo.

Loimaan vaakunassa on vehnäntähkän lisäksi neljä apilaristiä, jotka voisi kaupungin onnekkuuden nimissä korvata neliapiloilla.

Yhteiseurooppalaisen loton suunnitelmat allekirjoitettiin European Lottery -yhdistyksen kokouksessa Helsingissä 2011. Vuosi sen jälkeen arvonta käynnistyi. Eurojackpotin virallinen rivi arvotaan Helsingistä käsin joka perjantai.

Eurojackpotia pelataan Suomen lisäksi Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa, Virossa, Sloveniassa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Kroatiassa, Tshekissä, Unkarissa, Slovakiassa ja Puolassa. 18 Eurojackpot-maassa on yhteensä 308 117 580 asukasta. 2012 maita oli selvästi vähemmän, mutta joukko on kasvanut pikkuhiljaa.

Isossa kuvassa suomalaiset ovat ahkeraa Eurojackpot-kansaa, Veikkauksen Auremaa kertoo. Hänen mukaansa suomalaiset pelaavat selvästi enemmän kuin monen muun maan asukkaat.

– Toki se vaikuttaa heti, kun ihmiset ovat nähneet, että potteja napsahtaa tänne. Kun voittosummat kasvavat, kasvaa myös pelausaktiivisuus.

K-Citymarketin henkilökunta oli voitosta ällistyneen iloinen.

Pelissä valitaan viisi päänumeroa väliltä 1–50 ja kaksi tähtinumeroa väliltä 1–10. Todennäköisyys valita kaikkein mahdollisten rivien joukosta juuri oikea on 1:95 344 200:aan eli huomattavasti pienempi kuin Lotossa. 5+1-rivin voittosumma nousee usein myös yli miljoonaan, ja sen todennäköisyys on jo 1:5 959 012.

Joka viikko arvotaan yksi oikea rivi. Ensimmäinen rivi arvottiin maaliskuussa 2012. Yhteensä perjantai-iltaisin on ehditty arpoa 364 oikeaa riviä. Läheskään joka kerralla pääpotti ei ole lähtenyt kellekään onnekkaalle, vaan vuosien varrella pääpotti on irronnut 74 kertaa, noin joka viidennellä kerralla.

Eurojackpot-pallot ensi kertaa tositoimissa Helsingissä maaliskuussa 2012. Oikea rivi arvotaan aina Helsingistä käsin.

Suomea on potkinut hätkähdyttävä onni, sillä neljännes päävoitoista on osunut Suomeen. Suomi on voittanut keskimäärin joka 20. arvotulla kierroksella, kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Pääpotti on tullut Suomeen yhteensä 18 kertaa, ja summat ovat vaihdelleet 10 miljoonasta 92 miljoonaan saakka. Yhteensä Suomeen on tullut pelkistä päävoitoista 758,4 miljoonaa euroa. Enemmän päävoittoja on kertynyt vain Saksaan, jossa onkin 14 kertaa enemmän väkeä.

Loimaalle salama on iskenyt kaksi kertaa. Suomalaisista vain 0,29 prosenttia asuu Loimaalla. Eurojackpot-alueen ihmisistä loimaalaiset muodostavat 0,0052 prosenttia eli häviävän pienen vähemmistön. Tuhannen suomalaisen joukossa on keskimäärin 2,9 loimaalaista ja sadantuhannen Eurojackpot-alueella asuvan joukossa 5,2 loimaalaista. Vaikka neulalla ja heinäsuovalla ei ole tarkkaa määritelmää, Loimaata voisi kutsua neulanpään kokoiseksi laajalla Eurojackpot-alueella.

Silti kaikista 74 Eurojackpot-pääpotista kaksi on napsahtanut Loimaalle, mikä tekee 2,9 prosenttia kaikista voitoista.

– Kyllä se todella harvinaista on, Auremaa sanoo.

Hän on jo valmis kutsumaan Loimaata Eurojackpot-pääkaupungiksi.

Loimaan Prismaan osunut 90 miljoonan potti on toisiksi suurin Suomessa voitettu Eurojackpot-voitto. Sen jakoi viiden osuuden porukka.

Suomessa Eurojackpot-pääpotti on mennyt myös Tampereelle kahteen otteeseen ja Espooseen peräti kolme kertaa, mikä myös on Euroopan tasolla erikoista. Kaupungit painivat kuitenkin aivan eri kokoluokissa kuin Loimaa.

Vaikka voittokuponki pelattiin Loimaalla, ei ole varmuutta siitä, onko sen pelannut Hannu Hanhi loimaalainen vai ulkopaikkakuntalainen.

– Se vaihtelee todella paljon etenkin, jos pienillä paikkakunnilla on vilkkaita huoltoasemia tai kauppakeskuksia. Mitään yleistystä ei pysty tekemään, Auremaa sanoo.

Voittorivi on voitu pelata myös useamman viikon kestopelinä, jolloin ostohetkestä voi olla vierähtänyt jo tovi. Koska oston yhteydessä ei näytetty Veikkaus-korttia, suurvoitto pitää lunastaa paperilipukkeen kanssa Helsingistä Veikkauksen päätoimistolta.

– Voittaja ei ole vielä ilmoittautunut eli on mahdollista, että 35 miljoonaa voittanut ihminen ei vielä tiedä voittaneensa tai sulattelee tietoa, Auremaa kertoi sunnuntai-iltana.