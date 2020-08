Paavo, 71, aloitti kesäkuussa 1 470 km:n kävely­retken Nuorgamista Kotkaan – nyt Lappeen­rannassa harppova mies kertoo, miten matka on sujunut

Suomen halki Paula-kärryineen porhaltava eläkeläinen on kerännyt Facebookissa jo neljäsataahenkisen seuraajakunnan.

Koronan sulkemat rajat elävöittivät kesällä kotimaisen matkailun, mutta omaperäisiä säkeitä ilmiöön puhaltaa 71-vuotiaan Paavo Martikaisen matkakertomus.

21. kesäkuuta Martikainen pakkasi retkivarusteensa matkakärryyn ja aloitti jalan 1 620 kilometrin taipaleen Lapin Nuorgamista kohti eteläistä Kotkan satamakaupunkia. 1 470 kilometriä myöhemmin miehen kävelysauvat pistelevät jo Lappeenrannan maaperää.

– Halusin avata niitä ovia, jotka ovat olleet kiinni lapsuudesta tähän pisteeseen. Matkan varrella monta ovea on auennut, tienvartta pitkin harppova Martikainen kuvailee puhelimitse IS:lle.

– Samalla minua kiinnostaa pitää huolta terveydestäni. Olisi myös tarkoitus, että matkani herättäisi muitakin ihmisiä kiinnittämään huomiota hyvinvointiinsa.

Päivässä Martikainen kertoo kävelevänsä keskimäärin 21 kilometriä. Enimmillään kilometrejä on kertynyt yhden päivän aikana 46. Silloin tällöin mies pitää myös lepopäiviä, jotka ovat Martikaisen sanoin korkeassa iässä ”kertakaikkisen välttämättömiä”. Vettä mies kuluttaa päivässä 4–5 litraa.

Martikaisen reissu alkoi maan pohjoisrajalta Nuorgamin kylästä.

Idean kävelymatkasta Martikainen kertoo saaneensa jo vuonna 2006 meloessaan Kittilästä Kotkaan.

– Kun siinä meloin länsipuolelta kohti Kotkaa tulin miettineeksi, minkä vuoksi en joskus kävelisi sinne itäkautta.

Poikkeuksellinen kävelyretki on herättänyt kiinnostusta Facebookissa, jonne Martikainen jakaa matkan varrelta kuvia ja ajatuksiaan. Tällä hetkellä Nuorgam-Kotka 2020 -sivustoa seuraa 439 ihmistä.

Monet uteliaat ihmiset ovat Martikaisen saapuessa kotikylään rientäneet tervehtimään myyttistä reissumiestä. Huomiota ovat lisänneet saapumisesta uutisoineet paikallislehdet.

Suurimman osan matkaöistään Martikainen nukkuu teltassa.

– On paljon ihmisiä, jotka tarjoavat omaa kotiaan tai kesämökkiään lepopaikaksi. Samalla he tarjoavat ruoat, saunat ja kaiken muun. Tämä ystävällisyys Suomessa on aivan uskomatonta.

Lieksan Nurmijärvellä satunnainen herra tarjoutui pesemään asunnollaan Martikaisen vaatteet ja lämmittämään saunan. Jotkin kohtaamiset ovat Martikaisen mukaan johtaneet jopa uusiin ystävyyssuhteisiin.

– Tällaisia tarinoita on paljon, hyväntuulinen mies virkkoo.

Paulaksi ristitty matkakärry on ollut Martikaiselle korvaamaton matkakumppani. ”Paula, Paula miten kaunis olet. Kyllä kaikkien ihmisten katseet kääntyvät, kun Paulan kanssa kuljen. Yksin kulkiessa ei katseita käänny?” mies runoilee Facebookissa.

Reissussa uskollisesti palvelleen matkakärryn Martikainen on nimennyt Paulaksi. Ristiäiset saivat miehen mukaan kipinänsä Rukalla vietetyssä saunaillassa.

– Tuttavaperheen rouvan mukaan kärryllä piti olla naisen nimi kuten veneellä. Saunasta tultuamme aurinko paistoi mukavasti kärryn punaisen pressun päälle, ja sieltä jostain se Paula-nimi vain tuli.

Nyt Paula ja Martikainen ovat reissanneet yhdessä kaksi kuukautta ja mies kuvailee suhdetta hyväksi. Paulasta löytyvät matkan kannalta välttämättömät tarvikkeet, kuten makuupussi, teltta, ruoka ja vaihtovaatteet.

Suuri osa Martikaisen Facebook-päivityksistä kytkeytyy kulkumatkalle sijoittuviin monumentteihin ja historiallisiin tapahtumapaikkoihin. Reissumies on vieraillut muun muassa Savukosken Kuoskussa jatkosodan aikana murhattujen siviilien muistomerkillä sekä porhaltanut pitkin Raatteentietä ja Kuhmon taistelukenttää.

– Näillä paikoilla tapahtumat elävät vielä todellisina tarinoina ja kokemuksina. Mietin, miten ne kaksikymppiset pojat pystyivät pelastamaan tämän maan. Kyllä se hiljaiseksi vetää. Ei näin vahvaa elämystä auto- tai moottoripyörämatkalla voi kokea.

Reissumies Mansikkalan sillan vieressä.

Osa vanhoista ystävistä ja työkavereista on Martikaisen mukaan ollut taipaleesta huolissaan. Tuttavapiiri on kysellyt, miten 71-vuotiaan eläkeläisen keho kestää puolitoista tuhatta kilometriä kattavan kävelymatkan maan pohjoisrajalta Suomenlahden rannalle.

– Kyllähän minä jaksan, ja saan olla terveydestäni kiitollinen. Olen porukoille nauranut, että vatsani on varmaan ruostumatonta terästä, kun mitään vatsatautejakaan ei ole tullut. Eihän tuolla Paulassa mitään jääkaappia ole.

Nyt Martikaisen määränpää häämöttää 135 kilometrin päässä. Kotkan satamakaupunkiin mies uskoo ennättävänsä ensi lauantaiksi.

– Tästä ryhdyn laskeutumaan alaspäin Ylämaahan ja siitä Vaalimaahan. Sen jälkeen jatkan Museotietä pitkin Haminaan.