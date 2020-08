Mahdolliset havainnot poliisi kehottaa soittamaan hätänumeroon 112.

Hämeen poliisi kertoi myöhään lauantai-iltana, että Iittalan alueella etsitään 26-vuotiasta miestä, joka on lähtenyt kotoaan alkuillasta.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan kadonnut mies on pituudeltaan noin 175 senttimetriä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Miehellä on vaaleat lyhyet hiukset, ja tiettävästi hän on pukeutunut harmaaseen takkiin sekä mustiin verkkareihin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.