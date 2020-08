Pääministeri Sanna Marin pohti aamulla Ylellä, miksi UPM sulkee kannattavan tehtaan juuri nyt.

Pääministeri Sanna Marin kritisoi lauantaiaamuna Ykkösaamussa UPM:n päätöstä sulkea Kaipolan paperitehdas Jämsässä.

– Herää myös kysymys, että miksi nyt. Kun ihmisillä on vaikeaa työllistyä muutenkin, kun elämme syvässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, niin oliko juuri nyt tarpeen sulkea kannattava tehdas? Marin pohti Ylellä.

– Kaipolan tehdas on ollut kannattava. UPM on myös nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Tietenkin ihmisten näkökulmasta herättää kysymyksiä se, että mikä riittää, Marin kritisoi.

Ilta-Sanomat kysyi UPM:ltä yhtiön kantaa pääministerin osoittamaan kritiikkiin.

– Meidän kommenttimme on, että yt-prosessi jatkuu alkavalla viikolla Kaipolassa. Keskustelujen aikana käydään sulkemissuunnitelman perustelut huolellisesti läpi henkilöstön kanssa, samoin kuin muutosturvaan liittyvät kysymykset. Tämä prosessin läpikäynti on nyt meille ensisijainen asia, yhtiön yhteiskunta- ja mediasuhdejohtaja Stefan Sundman vastaa sähköpostitse.

– Sulkemissuunnitelman perustelut on olennaisilta osiltaan kerrottu jo tiedotteessa, jonka UPM antoi keskiviikkona. Niihin ei ole tässä vaiheessa lisättävää: maailmantalouden ja paperin kysynnän heikkeneminen ja Kaipolan kustannusrakenne verrattuna UPM:n muihin samaa tuotetta tuottaviin yksiköihin. Ne kammataan neuvottelujen aikana tarkasti läpi työntekijöiden ja työnantajan välisessä prosessissa.

Sanna Marin puhui Kaipolan tehtaalla Jämsässä perjantaina. Paikalla olivat myös muun muassa ministerit Tuula Haatainen ja Ville Skinnari sekä Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste.

Metsäyhtiö on aiemmin julkisuudessa perustellut päätöstä sulkea tehdas muun muassa korkealla palkkatasolla ulkomaihin verrattuna sekä suurilla logistiikkakustannuksilla, jotka johtuivat tehtaan sijainnin lisäksi nousseesta dieselin hinnasta.

– Kun erilaisia ryhmiä perustetaan paikalliselle tai kansalliselle tasolle miettimään Jämsän seudun elinkeinotoiminnan kehittämistä, olemme tietenkin mielellämme mukana. UPM:llä on näistä tilanteista kokemusta ja osaamista, josta on varmasti hyötyä. Toistaiseksi meillä ei ole kuitenkaan tietoa, mitä ryhmiä perustetaan ja mihin UPM toivotaan mukaan. Osallistuminen Jämsän aluetalouden aktiiviseen kehittämiseen on tietenkin meille oman liiketoimintamme puitteissa luontevaa. Konkreettiset toimenpiteet on mahdollista käynnistää vasta yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen tehtyjen päätösten varmistuttua.