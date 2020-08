Minna joutui pitämään tietoa Loimaalle jysähtäneestä Eurojackpot-voitosta tunnin salassa: ”Ei voinut aamulla kuvitella, mitä päivä tuo tullessansa”

Loimaata lykästi: K-Citymarketissa pelattiin 34,9 miljoonan euron Eurojackpot-rivi.

Loimaan K-Citymarketin Veikkaus-vastaava Minna Kiviniemi tarkisti aamuyöstä, että 34,9 miljoonan Eurojackpot-voitto oli tulossa Suomeen, mutta vähänpä hän tiesi, mitä tulevan piti.

– Ei sitä osannut aavistaa, kun lähti aamulla puoli kuudelta töihin ajelemaan, että nyt menee sellaiseen työpaikkaan, missä on pelattu 35 miljoonaa, iloinen Kiviniemi kertoo.

– Oli kyllä erilainen työpäivä tänään. Ei voinut aamulla kuvitella, mitä päivä tuo tullessansa.

Kahdeksalta puhelin soi, ja Veikkaukselta kerrottiin jymyuutinen: 5+2-voittokuponki oli pelattu Loimaan K-Citymarketissa.

– Melkoinen soitto, Kiviniemi kuvailee.

– Olihan sitä mietitty, että voisi se joskus vaikka meidänkin kaupalle tulla.

Hän sai kertoa kauppiaalle ja tavaratalojohtajalle heti, mutta muulle henkilökunnalle ja muille vasta yhdeksältä, kun Veikkaus julkisti tiedon. Tunnin verran tietoa piti pimittää, ja innostunut Kiviniemi päätti jäädä toimistoon töiden ääreen.

Kun kello löi yhdeksän ja Kiviniemi sai kertoa voitosta, työkaverit eivät ensin olleet uskoa.

– Oli kyllä aika iloista ja hämmentynyttä porukkaa. Uskomatonta, että se on tullut meille! Pieni Loimaan kaupunki, ja nyt muutaman vuoden sisään kaksi isoa voittoa vierekkäisiin kauppoihin. Aikasmoinen sattuma.

Eurojackpotissa 5+2-tuloksen todennäköisyys on 1:95 344 200. Lotossa pääpotin todennäköisyys on kuusi kertaa suurempi. Sen sijaan Eurojackpotissa 5+1-tulos mitataan yleensä miljoonissa, ja sen todennäköisyys on niinkin suuri kuin 1:5 959 012.

Kaksi vuotta sitten sadan metrin päässä Prismassa pelannutta neljän hengen seuruetta potkaisi Eurojackpot-tuuri, ja he voittivat yhdessä 90 miljoonan euron pääpotin. Kiviniemi kertoo, että tuolloin paikkakunnalla kiersi huhuja voitokkaista, mutta huhut vaikuttivat päättömiltä. Kiviniemi ei tiedä, keitä tuolloin lykästi.

Citymarketissa käy myös ulkopaikkakuntalaisia etenkin lomakaudella, joten varmuutta ei ole siitä, jääkö 34,9 miljoonaa Loimaan maisemiin.

– Sitä ei voi tietää.

Hän toivoo, että suuri summa jäisi Loimaalle.

Minna Kiviniemi ei osannut aamulla kuvitella, millainen päivä on luvassa.

Minna Kiviniemi pelaa itse Lottoa vakirivillä ja lisäksi Eurojackpotia harvakseltaan.

– Yhdessä vaiheessa pelattiin työporukalla Eurojackpotia ja sanottiin aina, että se on meidän irtisanomislappu, mutta ei se ole napsahtanut meitille. Jatkamme työntekoa Citymarketissa.

– Ehkä me työporukka saadaan taas tämän myötä uusi kipinä tehdä porukka-Eurojackpot.