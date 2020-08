Täältä 34,9 miljoonan euron kuponki ostettiin – Loimaalla onni on potkinut: ”Kyllä se kolmaskin kerta tänne kajahtaa”

Loimaalle osui jo toinen Eurojackpotin päävoitto.

Loimaalle eilen osunut 34,9, miljoonan euron Eurojackpot-voitto saa jokaisen haastatellun loimaalaisen toteamaan ensimmäiseksi: En se ollut minä.

Voittajaa ei siis K-Citymarketista löytynyt, vaikka voittokuponki siellä olikin pelattu. Heidi Laaksovirta kertoo olevansa mukana Eurojackpot-kimpassa.

– Kuponki on tarkastettu. Tarkastaja laittoi viestin, että ei voitettu, Laaksovirta kertoo.

Häntä ei voiton meno sivusuun harmita.

– Täytyy olla tyytyväinen, että joku sai, jos raha nyt onnen tuo. Ihminen on rikas, kun on terve, on ystäviä ja töitä. Niitäkään ei kaikilla ole.

Loimaalle osui edellinen iso voitto, noin 90 miljoonaa euroa, vain pari vuotta sitten. Laaksovirta arvelee, että ei kahta ilman kolmatta.

– Kyllä se kolmaskin kerta tänne kajahtaa.

Humppilalainen Annukka Suoranta heittää vitsillä, että on kai ryhdyttävä harkitsemaan asuinpaikan vaihtoa.

– Hienoahan se on, että voitto tuli tänne. Mietin muuttoa, josko sitten voitto osuisi omallekin kohdalle, Suoranta nauraa.

Hän ei siis tunnusta voittaneensa, mutta pelaavansa kyllä.

– Minulla on veikkauskortti. Tarkistan tulokset aamulla ensimmäiseksi ja illalla viimeiseksi.

Henry Mikkolan sanat ovat samat kuin muidenkin hänen nähdessään toimittajan ja kuvaajan.

–En ole voittaja, Henry Mikkola ilmoittaa heti.

Hän pelaa viikoittain 14 eurolla eikä miljoonavoitto asiaa muuksi muuta.

– En innostu pelaamaan nykyistä enempää, Mikkola vakuuttaa.

Myyjä Satu Koivisto kertoo, että tiskillä on aamusta alkaen ollut kuhinaa.

– On ollut härdelliä. Moni on kysynyt ja monet miettineet, kuka voittaja mahtaa olla, Koivisto kertoo.

Veikkauksella ei ole tällä hetkellä tietoa, että voittajia olisi useampi kuin yksi. Asia varmistuu viimeistään voittotositteen lunastamisen yhteydessä. Haastatelluista moni toivoo, että jättivoitto olisi jakaantunut peliporukan kesken.

– Kyllä pelaaminen varmaan lisääntyy, kun Loimaa tuntuu olevan Eurojackpot-magneetti, Koivisto arvelee.

Kauppias Jyrki Koenkytö myhäilee tyytyväisenä. Loimaalainen K-Citymarket ei joka päivä pääse isosti esiin valtakunnan julkisuudessa. Se saattaa hyvinkin tietää lisää asiakkaita.

–Kaverit onnitteli huumorimielellä, että aiotko jatkaa kauppiaana, kauppias Jyrki Koenkytö sanoo.

– Olkaamme onnellisia hänen puolestaan, joka voitti ja jatketaan eloa. En usko, että voitto täällä herättää kateutta. Nettikeskusteluissa meitä nyt on tietysti joka junaan.

Kun voitto tuli tietoon, Koenkytön puhelin alkoi soida ja WhatsApp laulaa.

– Kaverit onnitteli huumorimielle, että aiotko jatkaa kauppiaana. Pakko vastata, että aion, ei tullut voitto minulle. Mutta kyllä Loimaalle kannattaa muuttaa, täällä onni potkii.