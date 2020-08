Tartunnan todennäköisyys on pieni, koska sairastunut on ollut lieväoireinen työskentelyaikana.

Järvenpäässä on tapahtunut tuberkuloosialtistuminen. Tuberkuloosiin sairastunut on työskennellyt päiväkoti Norlandia Kulmassa aikavälillä 16.3.–29.5. Lisäksi hän on työskennellyt paikallisessa ravintolassa heinäkuussa ja opiskellut elokuussa Keudassa.

Asiasta tiedottaa Keski-Uudenmaan sote.

Tiedotteen mukaan altistumiset ovat tapahtuneet rajatuille ryhmille. Tartunnan todennäköisyys on pieni, koska sairastunut on ollut lieväoireinen työskentelyaikana. Tällä hetkellä tartuntavaaraa ei ole, joten päiväkodissa ja koulussa on turvallista olla, eikä tapaus vaikuta ravintolan toimintaan.

Keski-Uudenmaan sote kertoo, että tilannetta kartoitetaan ja toimenpiteet kohdistetaan ensisijassa päiväkodin Kuusenkerkkä-ryhmän 22:een lapseen ja 14 henkilökuntaan kuuluvaan, yhteen ravintolan henkilöstöön ja sairastuneen lähipiiriin.

– Päiväkodin muiden ryhmien osalta ei välittömiä toimenpiteitä tarvita, vaan toimenpiteet vahvistetaan ensi viikon aikana, tiedotteessa kerrotaan.

Tarkemmista käytänteistä sovitaan lähipäivinä yhdessä Keusoten tartuntatautiyksikön, päiväkodin, ravintolan, infektiolääkärin, lastenlääkärin ja työterveyshuollon kanssa.

Altistuneet lapset ohjataan tutkimuksiin lasten infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti. Altistuneiden aikuisten tutkimukset taas suunnittelee Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Tuberkuloosille altistunut ei voi tartuttaa tautia eteenpäin, ellei hänelle itselleen kehity keuhkotuberkuloosia.

THL:n mukaan keuhkotuberkuloosin oireena on pitkittyvä, jopa kuukausia kestävä yskä ja limainen yskös. Samalla voi ilmetä laihtumista ja yleiskunnon heikkenemistä. Tuberkuloosi kuuluu yleisvaarallisiin tartuntatauteihin.