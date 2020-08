Koronavirus saapui Suomeen lähes kahdeksan kuukautta sitten. Osa kevään aikana sairastuneista ei ole vieläkään toipunut.

Uupumusta, ihon pistelyä, hengenahdistusta... Osa koronaviruksen sairastaneista suomalaisista kärsii vielä kuukausienkin jälkeen kummallisista jälkioireista.

Kahdeksan koronan sairastanutta kertoi Ilta-Sanomille, miten elämä muuttui koronan tuomien oireiden myötä.

IS on nähnyt haastateltavien koronatestien positiiviset tulokset. Kaikkia oireita ei voida vahvistaa koronaviruksen aiheuttamiksi.

Satu Siipolan hajuaisti ei vieläkään ole ennallaan.

Satu Siipola, 47, perushoitaja. Sairastumisesta 5 kuukautta.

”Jäin töistä pois maaliskuun lopussa. Kärsin lämpöilystä ja valtavasta rintakivusta, jonka vuoksi soitin päivystykseen. Jäin viikonlopuksi kotieristykseen. Seuraavalla viikolla maku- ja hajuaistini katosivat. Silloin pääsin koronatestiin, josta tuli positiivinen tulos.

Olin karanteenissa melkein kuukauden. Pääsiäisenä tilasimme ruoaksi lammasta, mutta en maistanut siitä mitään. Kärsin pahoinvoinnista ja päänsärystä. Yskä jäi päälle pitkäksi aikaa.

Teen töitä vanhusten parissa, joten kävin koronatestissä uudestaan ennen töihin palaamista. Tein pitkiä päiviä, mutta en ollut erityisen uupunut. Kesän aikana aloin kuitenkin kärsimään kovista närästysoireista. Lääkärissä närästys diagnosoitiin ruokatorven spasmiksi. En ole kärsinyt siitä aiemmin.

Myös hengenahdistus saattaa iskeä arkisissa tilanteissa. Portaita kävellessä tuntuu, kuin olisin unohtanut hengittää. Kurkunpäätä kirvelee rasituksesta, eivätkä haju- ja makuaistini ole ennallaan. Mieheni sanoi saunassa, että tuoksuupa vihta hyvältä. Piti pinnistellä, että haistoin mitään.”

Sairaanhoitaja Annamari Viljanen sai koronatartunnan potilaaltaan ja on kuukausien jälkeen yhä sairaslomalla.

Annamari Viljanen, 29. Sairaanhoitaja. Sairastumisesta 4 kuukautta.

”Harrastin ennen tanssia ja kamppailulajeja. Nyt olen joutunut opettelemaan kävelemisen uudestaan.

Hoidin koronapotilasta huhtikuun alussa ja paria päivää myöhemmin sairastuin itse. Minulle tuli kuiva yskä, kurkku- ja lihaskipuja, edestakaisin sahaavaa kuumetta sekä menetin haju- ja makuaistini. Pian alkoivat myös ripuli ja hengenahdistus. Soitin päivystykseen ja minulle tehtiin kotona nenänielutesti, josta tuli positiivinen tulos. Jäin yksin eristykseen lähes kuukaudeksi. Se oli henkisesti rankkaa aikaa, erityisesti pääsiäisenä. Tilasin kauppapalveluista ostoksia kotiovelleni, sillä en halunnut vaivata ystäviäni.

Vietin kaksi hoitojaksoa sairaalassa. Lääkäri ohjeisti tulemaan päivystykseen ambulanssilla, mutta henkilökunta ei suostunut ottamaan minua kyytiin. Lopulta sairaalasta järjestettiin minulle kuljetus.

Osastolla oli pelottavaa. Tulehdusarvoni olivat koholla, hengittäminen oli vaikeaa ja olin voimaton. Kärsin jonkinlaisesta neurologisesta tajunnantason laskusta. En saanut silmiäni auki ja suupieleni sekä toinen raajaparini roikkuivat. Ymmärsin, mitä ympärilläni tapahtui, mutta koko kroppani tärisi. Toivuin vuorokaudessa, mutta syy tilalle jäi epäselväksi.

Kärsin yhä voimattomuudesta, paineen tunteesta rintakehässä, päänsäryistä, vatsakivuista ja keuhkojen polttelusta. Keuhkoissani todettiin erittäin vaikea ventilaatiovajaus, eli keuhkoni eivät laajene normaalisti. Lääkärit eivät osaa sanoa, miten kauan oireeni tulevat kestämään. Olen sairaslomalla syyskuun loppuun asti. Täytän pian 30 ja olin suunnitellut pitäväni syntymäpäiväjuhlat, mutta ne taitavat jäädä pitämättä. Yritän silti olla positiivinen. Ulkoilen, kuuntelen äänikirjoja, teen mentaaliharjoitteita sekä vietän aikaa vanhemmillani. Yritän elää päivä kerrallaan.”

Maaliskuussa sairastunut Anne kärsii yhä voimakkaasta väsymyksestä. Anne ei usko, että olisi voinut sairastuttuaan olla työelämässä.

Anne, 63. Eläkeläinen. Sairastumisesta yli 5 kuukautta.

”Oli vihdoin satanut lunta, joten päätin lähteä hiihtämään. Ihmettelin, kuinka hirvittävän kipeäksi voivat lihakset tulla. Sitten tajusin, että olen sairas.

Sain koronatartunnan maaliskuun alussa, Musiikkitalolla järjestetyssä naistenpäivän konsertissa. Päättelin asian Eeva Ahtisaaren tartunnasta kertovista uutisista. Hän istui väliajalla viereisessä pöydässä. Paria viikkoa myöhemmin minulta otettiin positiivinen koronatesti. Jäin sen jälkeen kotieristykseen.

” En ole koskaan ollut niin kipeä, mutta olen kiitollinen, että olen hengissä.

Kuume aaltoili kolme viikkoa. Oli yskää, heikotusta, ripulia, lihassärkyä ja paineentunnetta rinnassa. Maku- ja hajuaistini katosivat. Väsymys oli käsittämätöntä. En ole koskaan ollut niin kipeä, mutta olen kiitollinen, että olen hengissä.

Huhtikuussa luulin tervehtyneeni, mutta oireet alkoivat uudestaan. Kärsin yhä väsymyksestä ja paineen tunteesta palleassa. Jäin keväällä sairauslomani jälkeen eläkkeelle, joten minulla on ollut aikaa toipua. En usko, että olisin voinut olla työelämässä.

Kävin juuri ensimmäistä kertaa joogatunnilla sitten alkukevään. Tunnin jälkeen jouduin ottamaan kahden tunnin päiväunet.

Sairastaminen on muuttanut elämänasennettani, sillä en tiedä kauanko oireet jatkuvat. Koronasairaille perustettu Facebook-ryhmä on auttanut, koska ymmärsin, etten ole yksin.”

Kimmo Oksalan rakas jalkapalloharrastus on ollut tämän kesän ajan tauolla koronan jälkioireiden vuoksi.

Kimmo Oksala, 26. Opiskelija. Sairastumisesta yli 4 kuukautta.

Olin kuullut, että korona voi vaikuttaa keuhkojen toimintaan. Sairaalassa mietin, että pystynkö enää ikinä urheilemaan.

Hakeuduin hoitoon toukokuussa, koska en saanut enää happea. Olin viikkoa aiemmin hukannut astmapiippuni ja ajattelin, että minulla on paha kohtaus meneillään. Sairaalassa minulle tehtiin koronatesti ja seuraavana iltana sain tietää positiivisen tuloksen. Olin osastolla kaksi päivää.

Kotiin päästyäni en jaksanut tehdä mitään. Vain vessassa käyminen nosti sykkeeni pilviin. Jatkotutkimuksissa on selvinnyt, että verenpaineeni ja -sokerini ovat jatkuvasti matalalla. Siksi minua pyörryttää usein. Osa oireistani on erikoisia. Sormenpäitäni pistelee ja tuntuu, että ihoni alla ryömii ötököitä. Olen joutunut luopumaan tärkeistä harrastuksista, kuten jalkapallosta ja kuntosalilla käymisestä. Sairastamisen aikana painoni on tippunut 15 kiloa.

Yritän ajatella positiivisesti ja keskittyä asioihin, mitä minulta ei ole viety pois. Kalastus on lähellä sydäntäni, eikä se sentään vaadi vahvoja keuhkoja.”

Leenalla on ollut suuria vaikeuksia päästä koronaoireidensa kanssa hoitoon. Myös testiä oli vaikea saada, kun taustalla ei ollut ulkomaanmatkaa.

Leena, 48. Oireet alkoivat 6 kuukautta sitten.

”Sairastan Hortonin oireyhtymää ja kävelen rollaattorin kanssa. Helmikuussa aloin kaatuilla ja kärsin flunssaisesta olosta. Terveyskeskuksessa epäiltiin aivoinfarktia, mutta tutkimuksissa ei löytynyt mitään. Huono olo jatkui. Helmikuun lopussa jouduin pyörätuoliin, koska lihakseni eivät enää toimineet.

Maaliskuun alussa kuumeeni oli jo 39 astetta. Poikani vei minut päivystykseen, jonka ovella oli lappu, että koronaepäilystä pitää soittaa puhelinpalveluun. Odotimme ulkona kylmässä 45 minuuttia, jonka jälkeen minut lähetettiin kotiin puhelinarvion perusteella. Testille ei kuulemma ollut tarvetta, koska en ollut matkustanut ulkomaille.

” Koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume oli jo aiheuttanut muutoksia keuhkoihini.

Huhtikuussa hengitysvaikeuksiini ei auttanut edes lisähappi, jota käytän toisen sairauteni takia. Minulla oli yskä, pahoinvointia sekä alavatsan ja -selän kipuja. Kärsin myös virtsaamisvaikeuksista. Pääsin terveyskeskukseen, missä minulle tehtiin katetri. Seuraavana päivänä kipu paheni sietämättömäksi. Lähdin päivystykseen, josta minut siirrettiin toiseen sairaalaan.

Vasta koronatestin jälkeen minut siirrettiin eristyshuoneeseen. Koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume oli jo aiheuttanut muutoksia keuhkoihini. Minulla ei ole aavistustakaan, mistä olen saanut tartunnan.

Kolme viikkoa sitten oloni jälleen heikkeni ja sekä minulle että pojalleni nousi kuume. Olimme molemmat eristyksessä ensin sairaalassa ja sitten kotona. Minulla on jälleen ongelmia virtsaamisen kanssa. Kärsin vatsakivuista, huimauksesta ja kuumeilusta. Voimani ovat vähissä ja saan lihaskramppeja sekä sydämentykytyksiä. Vasen puoli kehostani puutuu jatkuvasti.

Soitin lääkäriin, mutta sain ajan vasta lokakuulle. Tuntuu nöyryyttävältä, etten saanut hoitoa heti, vaikka pyysin apua useita kertoja. Oireitani ei oteta nytkään vakavasti. Koronaneuvonnan puhelinpalvelu on ollut läpi sairastamisaikani epäystävällistä.”

Anna-Sofia Branderin kunto ja jaksaminen romahtivat koronaviruksen myötä.

Anna-Sofia Brander, 23. Opiskelija ja turvallisuusalan työntekijä. Sairastumisesta 5 kuukautta.

”Pahinta sairastamisessa oli henkinen puoli. Pelkäsin altistaneeni muita taudille.

Työkaverini alkoi oireilla, kun olimme samassa vuorossa. Paria päivää myöhemmin kurkkuni oli kipeä ja minulle nousi kuume. Sitten alkoivat keuhkokivut ja paha olo. Myös maku- ja hajuaistini katosivat. Koronatestin yhteydessä minulle sanottiin, että oireeni ovat todennäköisesti kevätflunssaa. Eivät olleet.

” Työkaverini alkoi oireilla, kun olimme samassa vuorossa.

Sairastan astmaa, mutta pärjäsin kotona. Koronan varsinaiset oireet kestivät vain kahdeksan päivää, mutta peruskuntoni oli mennyttä. En jaksanut tehdä mitään. Rasituksen jälkeen kroppaani särkee ja palautuminen kestää kauan. Hengästyn puhuessakin. Myöskään hajuaistini ei ole vielä ennallaan.

Kevät ja kesä ovat olleet henkisesti raskasta aikaa. Kävelyillä käyminen on vaikeaa, ja jaksan korkeintaan muutaman kilometrin. Olen yrittänyt käydä kuntosalilla, mutta lihakseni tulevat siitä älyttömän kipeäksi. Aineenvaihduntani ei tunnu toimivan lainkaan.

Olen onneksi jaksanut opiskella etänä ja tehdä vähän töitäkin. Yritän elää päivä kerrallaan, mutta lähinnä odottelen, että olo alkaisi helpottumaan.”

Sanna Järvenpää iloitsee siitä, että on päässyt varovaisesti palaamaan liikuntaharrastustensa pariin.

Sanna Järvenpää, 37. Projektipäällikkö. Sairastumisesta yli 3 kuukautta.

”Rinnassani tuntuu siltä, kuin joku kaivaisi sitä lusikalla. Kipu on diagnosoitu rytmihäiriöiksi, mistä en ole kärsinyt aiemmin. Erikoisin oire on kuitenkin ihon kihelmöinti, joka on kuin muurahaislauma ihollani. Välillä tunnen oloni vainoharhaiseksi ja mietin, onko päässäni täitä, vaikka ei siellä mitään ole.

Ensimmäinen oire ilmeni toukokuun puolessavälissä. Rinnassani tuntui omituista painetta. Sain samana päivänä lähetteen koronatestiin, joka osoittautui positiiviseksi. Olin kotikaranteenissa 2,5 viikkoa. Isäni toi ruokaa oveni taakse. Rintakivun lisäksi kärsin voimakkaasta päänsärystä. Välillä tuntui, kuin leukani olisi lukkiutunut ja sain myös elohiiriä alaraajoihini. Öisin heräilin tunteeseen, etten saa happea.

” Rinnassani tuntuu siltä, kuin joku kaivaisi sitä lusikalla.

Työnantajani järjesti minut uuteen testiin ennen töihin palaamista. Tulos oli negatiivinen, mutta rintakehässäni tuntuva ”kaivelu” ja ”muurahaiset” vaivaavat yhä. Tuntemuksia on enää 2–3 päivänä viikossa, ja ne liittyvät usein rasitukseen. Minulle on tehty verikokeita sekä otettu tukosarvot, keuhkoröntgenkuvat ja sydänfilmi kahteen kertaan. Vikaa ei ole löytynyt. Saatan kärsiä oireista loppuelämäni.

Vapaa-ajallani ohjaan spinning-tunteja, pelaan roller derbyä ja käyn tankotanssitunneilla. Olen pikkuhiljaa palannut harrastusteni pariin, vaikka aluksi pelkkä kevyt kävely nosti sykkeeni 160:een. Yritän palata normaaliin arkeen, mutta elämässäni on mukana uudenlaista varovaisuutta.”

Laura sai koronaviruksen jälkeen myös keuhkokuumeen.

Laura, 53. Töissä sosiaalialalla. Sairastumisesta 5 kuukautta.

”Sairaalassa mietin, että joudun hengityskoneeseen tai arkkuun asti. Aiemmin olin pitänyt itseäni kuolemattomana.

Palasin maaliskuussa Suomeen matkalta. Jäin kotikaranteeniin, mutta oireeni alkoivat vasta 12 päivän päästä. Minulla oli vatsavaivoja ja lämpöä. Sen jälkeen tauti eteni suoraviivaisesti: kuumeilin, päätäni särki ja niveleni olivat kipeät. Sain positiivisen koronatestituloksen huhtikuun alussa.

Kymmenennen kuumepäivän kohdalla totesin, etten jaksa enää. En päässyt ylös sängystä ja keuhkoni tuntuivat kumimaisilta. Lääkäri tilasi minulle ambulanssin, mutta henkilökunta ei suostunut ottamaan minua kyytiin. Perheenjäseneni ajoi minut päivystykseen altistuen tartunnalle. Päivystyksessä jouduin odottamaan muiden potilaiden keskellä, kunnes suojavaatteisiin pukeutunut henkilökunta otti minut tutkittavaksi.

Olin neljä päivää sairaalassa. Koronavirus oli aiheuttanut keuhkokuumeen. Lääkärit eivät luvanneet, että paranen. Eivät he tietenkään voineet sanoa niin, mutta se pelotti.

” Kävelin koirani kanssa 15 metriä ja jäin kadun kulmaan itkemään.

Kotona kaikki lihakseni tuntuivat kadonneen. Kävelin koirani kanssa 15 metriä ja jäin kadunkulmaan itkemään. Haistoin kaikkialla pistävän, myrkkymäisen hajun, joka katosi muutaman päivän päästä. Juhannusviikolla minulle kehittyi tavallinen keuhkokuume, johon söin kaksi antibioottikuuria. Minulla on yhä paha yskä. Koronasta jääneet nivelkivut vaivaavat.

Luotan silti siihen, että kuntoni palaa takaisin. Palasin töihin ja nyt olen kesälomalla. Olen vihdoin jaksanut käydä kotini ulkopuolella.”

Annen, Lauran ja Leenan nimet ovat muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.