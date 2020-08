Lohjan Lempolan Tokmanni suljettiin korona-altistuksen vuoksi – toimitusjohtaja: asiakkaat eivät altistuneet

Yhdellä myymälän osa-aikaisella työntekijällä on todettu vastikään koronatartunta.

Lohjan Lempolan Tokmanni suljettiin lauantaina puoliltapäivin, kun ilmeni, että yhdellä myymälän osa-aikaisella myyjällä on todettu koronatartunta. Varotoimenpiteenä myymälä suljetaan ja desinfioidaan, Tokmanni-ketjun toimitusjohtaja kertoo.

– Todennäköisesti pääsemme avaamaan tänään iltapäivällä. Kyseessä on vähän tunteja tekevä osa-aikainen myyjä ja meillä on tällä hetkellä tieto siitä, että yksi toinen työkaveri on altistunut. Hän on lähtenyt myöskin testeihin, toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo.

Rautiaisen mukaan myymälässä tehdään laajemmatkin testit. Asiakkaat eivät ole altistuneet, toimitusjohtaja sanoo. Positiivisen tuloksen koronatestistä saanut myyjä ei ole ollut viimeisen viikon aikana työpaikalla.

– Henkilön työtehtävien ja harvojen tuntien osalta voidaan todeta, että tämän hetken tietojen perusteella ei ole asiakkaiden altistumisia tiedossa, Rautiainen vakuuttaa.

Yrityksessä selvitetään parasta aikaa, minä päivänä ja missä tehtävissä työntekijä on ollut.

– Meillä on ollut jo maaliskuusta lähtien samanlainen toimintamalli vastaavanlaisissa tilanteissa.

Rautiaisen mukaan viimeksi maaliskuussa Laitilan Tokmannilla jouduttiin tekemään vastaavanlainen myymälän desinfiointi. Kaiken kaikkiaan 4 000 hengen organisaatiossa on rekisteröity viisi tartuntaa koko korona-aikana.