Kuhmossa ja Kajaanissa on todettu jo kuusi toisiinsa liittyvää koronatapausta.

Liikkumista kuntien välillä suositellaan vältettäväksi. Koulujen sulkemiseen tai oppilaiden etäopiskeluun siirtymiseen ei kuitenkaan ole perusteita.

Kuhmossa on todettu perjantaina useita toisiinsa yhteydessä olevia koronatartuntoja. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä kuusi, joista viisi on Kuhmossa ja yksi Kajaanissa.

Asiasta tiedottaa Kainuun sote.

Kaikki sairastuneet ovat aikuisia. He työskentelevät eri työpaikoissa.

Tartuntoihin liittyy varmuudella yli 50 altistustapausta. Yksi altistumispaikka on Tuupalan koulu, mutta valtaosa altistuneita on tiedotteen mukaan muualla. Tuupalan koulussa on alle 10 altistunutta.

Tilanteen vuoksi Kainuun sote ja Kuhmon kaupunki suosittelevat, että kaikki Kuhmossa ensi viikolle suunnitellut harrastusryhmät perutaan. Kuhmon kaupunki peruu kaikki ensi viikolle suunnitellut ryhmätoiminnot. Ei-välttämätöntä matkustamista kuntien välillä kannattaa välttää.

Koulujen sulkemiseen tai oppilaiden etäopiskeluun siirtymiseen ei kuitenkaan ole perusteita.

Lähes kaikki altistuneet on tavoitettu. Tiedotteen mukaan oireettomat altistuneet on määrätty kotikaranteeniin ja oireiset altistuneet ohjattu koronavirustestiin. Altistuneissa on sekä lapsia että aikuisia.

Niissä työpaikoissa, joissa altistumisia on syntynyt, toiminta voi jatkua normaalisti.

Kainuuseen annettiin perjantaina kasvomaskien käyttösuositus. Kainuun kunnat ovat aloittaneet kansalaismaskien jakamisen viikonlopun aikana tai aloittavat sen viimeistään maanantaina. Kuntien jakamat maskit on tarkoitettu vähävaraisille kansalaisille.