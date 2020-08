Loimaalla on käynyt uskomaton Eurojackpot-tuuri – kahdesti. Eilen arvottu 34,9 miljoonan euroa voittanut rivi pelattiin Loimaan K-Citymarketissa. Vuonna 2018 Loimalle osui peräti 90 miljoonan päävoitto, joka jakautui neljälle Prismassa lotonneelle.

18:sta osallistujamaasta päävoittoja on kertynyt Suomea enemmän ainoastaan Saksaan.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa kertoo lauantaiaamuna Ilta-Sanomille, että Eurojackpotin päävoittoja on satanut kaikista osallistujamaista Suomeen toisiksi eniten. Tapauksista tuorein nähtiin perjantaina, jolloin Loimaan K-Citymarketissa pelannut suomalainen voitti muhkeat 34,9 miljoonaa euroa.

Yhteensä Eurojackpot-voittoja on pelivuosien varrella kertynyt kotimaahan 18 kappaletta. Suuremman määrän on kerännyt osallistujamaista Auremaan mukaan ainoastaan väkiluvultaan 83 miljoonan asukkaan Saksa.

– Onhan Suomi ollut näissä äärettömän onnekas. Ruotsiin on esimerkiksi mennyt 2 tai 3 päävoittoa koko aikana, ja he ovat olleet pelissä mukana yhtä pitkään kuin Suomi. Ollaanhan tässä oltu kirkkaasti sattuman yläpuolella, Auremaa kertoo.

Suomen menestys perjantaisessa Eurojackpotissa on Auremaan mukaan poikkeuksellinen. Loimaalle osuneen 34,9 miljoonan euron päävoiton lisäksi suomalaiset keräsivät kaksi kappaletta 5+1-voittoja.

Samanaikaisesti Jokerissa viiden osuuden nettiporukka eri puolelta Suomea voitti tuplatulla seitsemän oikein -tuloksella yhteensä kaksi miljoonaa euroa.

– Olen ollut näissä hommissa kolmisen vuotta ja en muista, että tällaista olisi samalla kierroksella tullut kertaakaan aiemmin. Tämä on äärimmäisen harvinaista. Jokerin täysosuma pelkästään on harvinaista, ja nyt se on mennyt jo kahtena perjantaina putkeen: tällä kertaa vielä tuplattuna.

Auremaa huomauttaa, että monet heikommin pärjänneet osallistujamaat ovat väkiluvultaan huomattavasti Suomea suurempia. Toisaalta suomalaiset ovat ahkeraa lottoajakansaa ja sijoittavat Eurojackpotiin Auremaan mukaan ainakin suhteellisesti enemmän kuin esimerkiksi ruotsalaiset.

Veikkauksen perjantainen tiedote kertoo Loimaan nousseen todelliseksi Eurojackpot-pääkaupungiksi, sillä myös helmikuussa 2018 sinne osui 90 miljoonan euron täysosuma.

Eurojackpot-peliä pelataan Suomen lisäksi 17:ssa Euroopan maassa. Muut osallistujamaat ovat Saksa, Hollanti, Italia, Espanja, Tanska, Viro, Slovenia, Norja, Ruotsi, Islanti, Latvia, Liettua, Kroatia, Tšekki, Unkari, Slovakia ja Puola.

Saksan etumatkan muihin pelimaihin Auremaa kertoo olevan ylivoimainen.