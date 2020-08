Sanna Marin koronatilanteesta Ylelle: ”Seuraan tilannetta hieman huolestuneena”

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Ylen haastattelussa olevansa huolissaan koronatilanteesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi lauantain Ylen Ykkösaamussa, että koronatilanteen kannalta edessä on vaikea syksy.

– Todennäköisesti joudumme tasapainoilemaan rajoitusten ja muiden toimien välillä. Tautitapauksia on tullut lisää. Seuraan tilannetta tarkasti ja hieman huolestuneena, Marin kertoi Seija Vaaherkummun haastattelussa.

Marin kertoi, että ministerit suojaavat itseään tartunnalta samoilla keinoilla kuin muutkin kansalaiset muun muassa huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta. Marinilla on ollut elokuussa lieviä hengitystieoireita, joiden vuoksi hän joutui tekemään etätöitä. Pääministerille tehty koronavirustesti oli negatiivinen.

Marinin mukaan on tärkeää pitää huolta yhtä lailla ihmisten terveydestä kuin taloudesta.

– Jos virus lähtisi nopeasti leviämään, sillä olisi vakavia taloudellisia vaikutuksia.

Suomi on selvinnyt taloudellisesti koronakriisistä muita EU-maita paremmin, pääministeri muistuttaa.

– Nyt on elvyttävän ja kasvuhakuisen politiikan aika, jotta selviäisimme tästä kriisistä mahdollisimman pienin vaurioin.

Marin myöntää, että toimintaympäristö on muuttunut täysin siitä, kun hallitusohjelma kirjoitettiin. Oppositio on vaatinut hallitusohjelman muuttamista. Hallituskumppanit eivät kuitenkaan ole halunneet muuttaa ohjelmaa, Marin sanoo.

– Voi olla, että sosiaalidemokraatit olisivat olleet siihen valmiimpia kuin muut.

Pääministerin mukaan työllisyystoimista tiedotetaan budjettiriihessä.

– Sdp on esittänyt päivähoitomaksujen alentamista ja oppivelvollisuuden pidentämistä.

Marin kommentoi Ykkösaamussa myös Sdp:n puoluekokouksessa tekemäänsä ehdotusta työajan lyhentämisestä. Marinin mukaan ehdotusta ei aiota edistää tällä hallituskaudella.

– Mielestäni olisi reilua, että työn tuottavuuden hedelmät eivät jakautuisi vain osinkojen saajille, vaan myös tavallisille työntekijöille. Meillä on esimerkkejä, joissa työaikaa lyhentämällä on voitu parantaa työn tuottavuutta.

Pääministerin mukaan tuloksilla pitäisi olla enemmän merkitystä kuin sillä, kuinka pitkä aika työpaikalla vietetään.

– Haluan käydä keskustelua tulevaisuuden työelämästä.

Pääministerin ehdotusta on kritisoitu siitä, että on paljon osa-aikatyötä tekeviä ihmisiä, jotka tarvitsevat työajan lyhentämisen sijaan pidempiä työpäiviä. Marinin mukaan on selvää, että vajaata työpäivää tekevät ansaitsevat enemmän työtunteja.

– Ei ole mitenkään uutta, että oikeisto vastustaa tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa, Marin kommentoi saamaansa kritiikkiä.