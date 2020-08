Kisa Hornetien korvaajasta kiihtyy – Saab kertoo nyt aivan uudesta Gripenin ohjuksesta, johon liittyy paljon salaista tietoa

Hornetien seuraajatarjokkaat esittäytyvät viikon­vaiheessa Kauhava Air Show’ssa. Saab kertoi uudesta ohjuksesta, joka huijaa vastustajan ilmapuolustusta.

Suomen ilmavoimien Hornet-kalusto korvataan vuosikymmenen loppupuoliskolla uusilla monitoimihävittäjillä. Kauppaneuvotteluissa on meneillään toinen kierros, ja valtioneuvosto tekee hankintapäätöksen ensi vuoden loppupuoliskolla.

Mukana tarjouskilvassa ovat Euroopasta ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen E/F ja yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon. Yhdysvaltalainen ilmailu- ase- ja avaruusalan jättiyhtiö Boeing tarjoaa Suomelle F/A-18 Super Hornetia ja elektroniseen sodankäyntiin erikoistunutta E/A-18G Growleria. Atlantin takaa tulee myös Lockheed Martinin tarjokas: viidennen sukupolven häivehävittäjäksi kutsuttu F-35A Lightning II.

Ei ihme, että Kauhavan entisen ilmasotakoulun lentokenttä muistuttaa tänä viikonloppuna itämaista asebasaaria, jossa myyjien takahuoneesta löytyy mitä vain – jos rahaa löytyy ja kysyä osaa.

IS esittelee seuraavassa tarjokkaiden esittelemät uudet valtit, joilla Suomelle markkinoidaan tätä 10 miljardin euron hankintaa.

Saab Gripen ja GlobalEye – uusi ohjus

Ruotsalainen valmistaja Saab kertoi perjantaina medialle, että yhtiön Gripen-tarjoukseen sisältyy aivan uusi ohjus, nimeltään LADM. Englanninkielinen kirjainyhdistelmä tarkoittaa kevyttä, ilmasta laukaistavaa häirintäohjusta. Se on suunniteltu hämäämään vastustajan ilmapuolustusta toimimalla eräänlaisena teknisenä houkutuslintuna.

– Se avaa käytävän sekä omille koneille että ohjuksille, kertoi Saabin HX-kampanjasta vastaava johtaja Magnus Skogberg.

Järjestelmä on Skogbergin mukaan suunniteltu pitkälti Saabin toimipisteessä Suomen Mansessa – Tampereella. Yhtiöllä on siellä töissä noin 30 insinööriä, ja lisää on tarkoitus rekrytoida.

Saabin tarjoukseen sisältyy GlobalEye-valvontakone. Yksi vai kaksi, sitä Saab ei kerro.

LADM toimii yhdessä uuden Gripenin tehokkaaksi kuvattujen elektronisen sodankäynnin (elso) kykyjen kanssa. Uuteen Gripeniin ripustettavaan elso-säiliöön sijoitetut laitteet tunnistavat vastustajan ilmapuolustustutkat ja kykenevät häiritsemään niitä. Sitten lähtee ohjus, joka kulkee omien koneiden edellä ja antaa vastustajan ilmapuolustukselle paljon tekemistä: tämä houkutuslintu tunkeutuu vastustajan reviirille, härnää ilmatorjuntaa ja luo tutkille elektronisia valemaaleja. Tämä suorituskyky on niin uusi, että Saab ei anna siitä vielä julkisuuteen tarkkoja tietoja.

Saab toi Kauhavalle myös toisen myyntivalttinsa: GlobalEye-valvonta- ja taistelunjohtolentokoneen, joka sisältyy yhtiön tarjoukseen. GlobalEyen tehokas ennakkovaroitustutka näkee jopa 450–550 kilometrin päähän. Se antaa omalle ilmapuolustukselle silmät ja korvat – ja peliaikaa ryhmittää voimaa sinne, mistä uhka on tulossa.

Täysikokoinen Gripen E -koneen malli, johon on lastattu vaikuttava asekuorma. Gripen voi ampua muun muassa pitkän kantaman Meteor-ilmataisteluohjuksia.

Kauhavalle Saabin valtuuskunnan mukana saapunut Ruotsin ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Carl-Fredrik Edström puhui Suomen ja Ruotsin syvenevästä puolustusyhteistyöstä. Se jatkuu riippumatta siitä, minkä hävittäjän Suomi valitsee. Mutta: jos Suomi valitsee uuden Gripenin, edut ovat Edströmin mukaan huomattavat. Yhteiset harjoitukset olisivat helppoja, kun järjestelmät ovat samat ja osaaminen yhtäläistä.

– Molempien maiden koneet voitaisiin harmonisoida teknisesti samanlaisiksi. Se alentaisi sekä Suomen että Ruotsin kokonaiskustannuksia koneiden järjestelmien kehityksessä ja huollossa, eversti sanoi.

– Ruotsin ilmavoimat voisi toimia myös Suomen ilmavoimien alihankkijana ja kouluttaa suomalaisia lentäjiä konetyyppiin. Voitaisiin järjestää laaja henkilöstön vaihto-ohjelma.

Eversti Carl-Fredrik Edström kertoi Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöstä.

Super Hornet ja Growler – kykyä vastata hybridivaikuttamiseen

Boeing-jättiläisyhtiön edustajilla oli hyvää kerrottavaa suomalaisille tiedotusvälineiden edustajille – totta kai. Vaikka Boeing ei tuonut Kauhavalle yhtään uutta konetta.

Numero 1: Saksa on etenemässä hankkeessaan uusia vanhat Tornado-koneensa ja valitsemassa tilalle Super Hornet / Growler -yhdistelmän.

– Saksan puolustuksen tarpeet ovat hyvin samanlaisia kuin Suomen, joten tämä on jännittävä kehityskulku, sanoi Boeingin Strike, Surveillance & Mobility- ryhmän kansainvälisen myynnin johtaja Thom Breckenridge.

Numero 2: Super Hornetin uusin tuotantoversio Block III teki ensilentonsa kesäkuussa. Block III on se versio, jota yhtiö tarjoaa Suomelle. Siinä on muun muassa täysin uusittu ”lasiohjaamo”, jonka keskiössä on laaja kosketusnäyttö.

Ja numero 3: Elektroniseen sodankäyntiin suunniteltu Growler saa uutta tekniikkaa: koneelle suunniteltu uuden polven häirintälähetin NGJ teki ensimmäisen testilennon pari viikkoa sitten. Se saadaan sarjatuotantoon juuri parahiksi Suomea varten, jos Suomi valitsee Boeingin.

Alain Garcia (puhujakorokkeella) on entinen Yhdysvaltain merivoimien hävittäjälentäjä. Hän esitteli Super Hornetin ja Growlerin ominaisuuksia perjantaina Kauhavalla.

Growler olisi Suomelle uusi kyky. Suomen ja Sveitsin hankintaohjelmista vastaavan Boeingin tiiminvetäjän Alain Garcian mukaan se tarjoaisi Suomelle aivan uudenlaisia valinnan mahdollisuuksia, vaikkapa harmaalla alueella rauhantilan ja kuuman sodan välissä. Nykyisin sodan ja rauhan rajaa on joskus vaikea vetää, erilaisen hybridivaikuttamisen vuoksi. Valinta olisi kineettisen vaikutuksen ja elektronisen vaikutuksen välillä – voitaisiin käyttää ohjuksia ja pommeja tai sähkömagneettista spektriä.

Garcia muistutti tapauksesta, jossa gps-signaalia häirittiin voimakkaasti Lapin ja Pohjois-Norjan alueella. Häiriön lähde paikannettiin Venäjälle.

– Growler kykenisi hoitamaan tällaiset tapaukset. En mene yksityiskohtiin, sillä se on salaista tietoa. Se antaisi teidän poliitikoillenne ja päättäjillenne mahdollisuuden puuttua asiaan ampumatta laukaustakaan, Garcia sanoi.

Maria Laine, Alain Garcia ja Tom Breckenridge – Boeingin mannekiinit Kauhavalla.

Siirtyminen vanhasta Hornetista uuteen supermalliin olisi Suomelle helppoa – tämä on yksi Boeing-yhtiön pääargumenteista markkinoinnissa.

– Se olisi aivan saumatonta, Garcia sanoi mediaväelle.

Helppous koskee sekä huolto- ja ylläpitojärjestelmän infrastruktuuria että ohjaajien koulutusta.

– Siirtymiseen riittää kuukauden tyyppikoulutus ja 10 lentoa.

Boeing on arvioinut, että Suomen nykyisten Hornetien tarvitsemasta infrasta noin 60 prosenttia voisi jatkaa uuden kaluston palvelemista.

Saksan ilmavoimien Eurofighter Typhoon on konetyypin ensimmäistä valmistussarjaa. Suomelle tarjottava Eurofighter muistuttaa sitä vain ulkoisesti, kerrotaan BAE Systems -yhtiöstä.

Eurofighter Typhoon – synergiaa Saksaan

Tämän eurohävittäjän myynnistä ja markkinoinnista vastaava Britannian hallitus ja BAE Systems -yhtiö toivat Kauhavalle taitolentoryhmä Red Arrowsin, joka esiintyy yleisölle viikonvaihteessa. Oikeastaan Arrowsit tulivat juhlistamaan Hawk-harjoitushävittäjän 40-vuotista taivalta Suomen ilmavoimissa, mutta kyllä he kävisivät hyvin myös Eurofighterin mannekiineista.

Tosin Kauhavan platalle saapui myös yksi Eurofighter: Saksan ilmavoimien kaksipaikkainen versio, konetyypin vanhaa ensimmäistä valmistussarjaa.

– Sen runko ja moottorit ovat muistuttavat Suomelle tarjottavaa konetta, mutta muuten ne ovat aivan erilaisia, sanoi BAE:n Suomen-kampanjan johtaja Paul Hitchcock.

Hitchcock piti Suomelle erittäin hyvänä uutisena sitä, että Saksa on korvaamassa vanhat ensimmäisen valmistussarjan Eurofighterinsa upouusilla. BAE uskoo, että Saksa allekirjoittaa sopimuksen 36–38 koneen toimituksista vielä tämän vuoden puolella.

– Se on hyvä uutinen. Saksan hankintaohjelma ei ole millään tavalla epäedullinen Suomen kannalta, Hitchcock sanoi IS:lle.

Toimituksia Saksaan on suunniteltu samaan aikaan kuin Suomeen: vuodesta 2025 eteenpäin. Eurofighterin myyntiargumentti kuuluu näin: mitä suurempi määrä koneita valmistetaan, sitä varmempaa on niiden kehittäminen myös tulevina vuosikymmeninä – ja sitä halvempia ovat monet komponentit ja huoltotoimet.

– Saksalle toimitettaviin koneisiin tulee samaa aivan uutta teknologiaa, jollaista meiltä on pyydetty Suomelle. Tuotantolinjoja on neljä, yksi jokaisessa (konsortion) maassa, ja niiden kapasiteetti riittää toimituksiin hyvin.

Britannian suurlähettiläs Tom Dodd sekä Red Arrowsin komentaja David Montenegro ja Red One, Martin Pert. Red One on taitolento-osaston ykköspilotti ja tiiminjohtaja.

Lisätoimituksia on ehkä vielä luvassa BAE:lle, sillä Saksa on korvaamassa myös vanhentuvat Tornado-rynnäkkökoneensa uusin monitoimihävittäjin. Tästä kaupasta yhdysvaltalainen Boeing on viemässä osan – Yhdysvallat haluaa, että sen omat koneet ottavat vastuun puolustusliitto Naton ydinasepelotteesta, jonka osana Saksaan sijoitetut ydinaseet ovat olleet jo vuosikymmeniä. Super Hornet saanee siis kantaakseen nämä lentopommit, joissa on ydinräjähde.

Asiaa ei ole aivan taputeltu valmiiksi. Saksan sosiaalidemokraattien piirissä on voimia, jotka haluaisivat poistaa ydinaseet Saksan maaperältä. Pommeista on käyty kiivasta keskustelua Tornadojen korvaamisen yhteydessä.

Scott Davisilla on lentotunteja häivehävittäjä F-22:n ohjaimissa. Davisin mukaan F-35 on järjestelmiltään kehittyneempi kuin isoveljensä.

F-35 Lightning II – ”eurooppalainen hävittäjä”

Ilosanomaa tästä niin kutsutusta viidennen polven monitoimikoneesta toi Scott Davis, Lockheed Martinin Aeronautics-liiketoimintayksikön johtaja Suomessa – ja entinen hävittäjälentäjä. Hänkin esiintyi ilman eksemplaaria kauppatavarasta, häivehävittäjä ei tullut Kauhavalle.

Davis heitti, että F-35 onkin itse asiassa eurooppalainen hävittäjä. Sitä on tilattu vanhalle mantereelle jo noin 400 kappaletta Norjaan, Tanskaan, Britanniaan, Italiaan, Belgiaan, Hollantiin ja Puolaan.

– Se antaa näille maille todella hyvät mahdollisuudet operoida yhdessä, harjoitella yhdessä ja oppia toisiltaan, Davis sanoi.

Ilosanoma numero kaksi: Koneen hankintahinta laskee ja alittaa 80 miljoonaa dollaria kappaleelta vuonna 2021. Ja se on fly away -hinta, johon sisältyy moottori ja kaikki runkoon sisäänrakennetut sensorit.

Yhdysvaltain ilmavoimien laskema lentotuntihinta F-35:lle on noin 22 000 euroa. Laskentatavat vaihtelevat maittain eikä niitä voi verrata keskenään.

Lockheed Martinin pääargumentti Suomelle on tietenkin se, millä F-35 eroaa muista tarjokkaista. Kone on lähtökohtaisesti suunniteltu häivehävittäjäksi – se on vastustajalle vaikea havaita, mutta se näkee itse kauas.

Davis on itse lentänyt 1970-luvulla suunnitellulla F-15-hävittäjällä ja uuden polven F-22-häivehävittäjällä. Eräässä simuloidussa ilmataistelu­harjoituksessa Davisin osasto lensi neljällä F-15-koneella kahdeksaa vastaan ja toisti sitten seuraavana päivän saman harjoituksen F-22:lla.

– Jos onnistuimme tekemään kaiken aivan nappiin, saimme tuhotuksi useimmat noista kahdeksasta. Ei ollut tavatonta, että menetimme siinä yhden F-15:n.

– Seuraavana päivänä sama harjoitus F-22:lla. Yhdellä kohtaamisella lakaisimme ne kaikki tieltä. Vastustajat eivät nähneet meitä, ja saatoimme laukaista ohjukset hyvin läheltä, jolloin ohjuksilla oli paljon liike-energiaa ja ne osuivat.

Ja sokerina pohjalla: F-22 on 15 vuotta vanhempi kone kuin F-35. Se on vahva ilmaherruushävittäjä, mutta F-35:n järjestelmät ovat siitä vielä kehittyneet edelleen. Näin Davis.

Babouc ja Schuss – ranskalaisen Rafalen lentäjät saapuivat Kauhavalle esiintymään.

Dassault Rafale – sveitsiläinen linkkuveitsi

Ranskalaiset ovat liikkeellä suurin voimin Kauhavalla. Air Show’hun saapui kaksi Rafale-konetta tyypin lentonäytösosastosta, ja kaksi huippuluokan lentäjää. Khakinvärisiin haalareihin pukeutuneiden pilottien radiokutsunimet ovat Schuss ja Babouc – oikeilla nimillään he eivät esiinny.

Ja näin Schuss vastasi IS:n kysymykseen, miksi Suomen pitäisi ostaa Rafale:

– Koska se on niin kaunis!

– No jaa, se on hyvin käyttäjäystävällinen ja kaikkeen pystyvä. Samalla lentotehtävällä voi pudottaa kuusi pommia kuuteen eri kohteeseen, vaihtaa ilmataistelurooliin ja ampua neljä ohjusta neljään koneeseen.

Myös Baboucilla oli tähän mielipide:

– Se kykenee kantamaan paljon kuormaa ja sen toimintamatka on hyvin pitkä, verrattuna vanhoihin Mirage-koneisiin.

Toden totta. Kartalta näkyi, että Rafale pystyisi lentämään ilman välitankkausta Suomesta Pakistaniin tai Persianlahdelle saakka.

Dassaultin myyntipuheissa kuuluu usein viesti siitä, että Rafale on taisteluissa koeteltu ja moneen tehtävään sopiva kone. Ranskalaislentäjät ovat iskeneet sillä kohteisiin Afganistanissa, Irakissa, Syyriassa, Libyassa ja Malissa.

– Sitä on hyvin helppo lentää pommitus- ja ilmapuolustustehtävissä. Sillä voi lentää kaikenlaisia tehtäviä, Schuss selitti.

Dassault-johtaja Joseph Barracolla oli tähän sopiva vertaus. Samasta soittimesta saa irti monia ääniä.

– Se on kuin soittaisi pianoa ja kitaraa samoilla koskettimilla, samalla logiikalla.

Ja toinenkin: Rafale on kuin Sveitsin armeijan linkkari, jolla voi käyttää kaikkia työkaluja samanaikaisesti.