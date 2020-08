Suurin osa törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista on ylinopeuksia.

”Nykyisellä lainsäädännöllä saadaan tällainen tulos”, ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo.

17-vuotiaat kuljettajat ovat yliedustettuina tilastossa epäillyistä törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista.

Tämän vuoden touko–elokuussa 17-vuotiaiden osuus kaikista epäillyistä oli noin 8 prosenttia, vaikka heitä on ajo-oikeuden haltijoista oletettavasti vain noin 0,3 prosenttia.

Poliisin liikenneturvallisuus­keskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo olevansa tilanteesta huolissaan.

– Eilen kun selvitimme ja luku meille aukesi, niin katsoimme, että onko tämä todella mahdollista. Tarkistimme sen vielä uudestaan ja totesimme, että näin se on, Pasterstein hämmästelee.

– Kaikki noin 3,5 miljoonaa kortinhaltijaa eivät ole aktiivisia, mutta vaikka heitä olisi 2,5 miljoonaa, niin silti ikäpoikkeusluvalla ajavien osuus heistä olisi vain noin 0,5 prosenttia.

Samalla aikavälillä 18-vuotiaita epäiltyjä oli noin 13 prosenttia eli vielä enemmän. 17-vuotiaat näyttäytyvät silti täysi-ikäisiä negatiivisemmassa valossa, sillä poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen arvion mukaan 18-vuotiaana kortin saaneita oli vuonna 2019 4–5-kertainen määrä ikäpoikkeusluvalla kortin saaneisiin verrattuna.

– Ikäpoikkeuskuskeja oli viime vuonna noin 12 000. Jos arvioidaan, että niitä on suunnilleen yhtä monta tänäkin vuonna, niin törkeästä liikenne­turvallisuuden vaarantamisesta epäiltyjä on heistä noin prosentti. En tiedä, onko se sitten paljon vai vähän.

Pastersteinilla on joitain arvauksia siitä, mistä 17-vuotiaiden yliedustus voisi johtua.

– Eivät 17-vuotiaat näy esimerkiksi automaattivalvonnan tilastoissa mitenkään korostetusti. Tästä tulee vähän mieleen, että nuoret ajavat kyllä muuten rajoitusten ja sääntöjen mukaisesti, mutta saavat välillä päähänpistoja. He lähtevät kokeilemaan, miten auto kulkee tai kisailemaan ja testaamaan ajoneuvon ominaisuuksia ja äärirajoja. Ja sitten jäädään kiinni.

– Kukaan ei aja vahingossa ylinopeutta 60 kilometriä tunnissa. Kyllä se on asennekysymys, Pasterstein linjaa.

Hän ei kuitenkaan halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö ikäpoikkeuslupien myöntämisen perusteita jälleen tiukentaa.

– Ei se ole poliisin asia. Jokainen viranomainen pysyköön roolissaan.

Uusi ajokorttilaki astui voimaan vuoden 2018 heinäkuussa. Sen jälkeen ajokortin on voinut saada alaikäisenä paljon löysemmin perustein kuin aiemmin.

17-vuotiaat erottuvat myös poliisin IS:lle toimittamissa tammi-kesäkuun tilastoissa viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tänä vuonna 18-vuotiaita epäiltyjä oli hieman alle kaksinkertainen määrä 17-vuotiaisiin verrattuna, vaikka 18-vuotiaana kortin saaneita oli poliisin liikenneturvakeskuksen arvion mukaan vuonna 2019 4–5-kertainen määrä ikäpoikkeusluvalla kortin saaneisiin verrattuna.

Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäiltyjen nuorten määrä on kasvanut kaikissa muissakin ikäluokissa viimeisten vuosien aikana.

Vuonna 2018 elokuun puoliväliin mennessä 20-vuotiaita tai sitä nuorempia epäiltyjä oli 542. Tänä vuonna vastaava luku oli 1041.

– Siinä näyttäisi näkyvän muuttunut ajokorttilaki. Traficom tekee siitä tutkimusta, mutta seurantajakso päättyy vasta 2021. Harmillista, että tutkimus päättyy vasta silloin, kun luvut ovat nyt jo näin korkeita, Pasterstein sanoo.

Hän uskoo, että tilannetta voitaisiin parantaa, jos halua riittäisi.

– Jos tilanteesta halutaan parempi ja liikenneturvallisempi, niin sehän on eduskunta, joka lakeja säätää. Itsestään asiat eivät muutu. Nykyisellä lainsäädännöllä saadaan tällainen tulos.

– Esimerkkinä tekniset rajoitteet, joilla ajoneuvon maksiminopeus voitaisiin rajata 125:een tai 130 kilometriin tunnissa. Jos halutaan puuttua onnettomuuksiin, joissa kuolee useita nuoria, niin ei varmaan ole mitään estettä säätää lakia, jonka mukaan ajoneuvoissa saa öiseen aikaan olla vain yksi toinen nuori. Tai että ajoneuvoissa ei saa olla näkyvissä avoimia alkoholiastioita.

Dennis Pastersteinin mukaan vuoden 2018 ajokorttilaki näkyy nyt lisääntyneinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina.

Pasterstein väläyttää myös auton käyttöön liittyviä tietoja tallentavaa ”mustaa laatikkoa”, joka voisi hänen mukaansa tarvittaessa toimia sekä rangaistuksena että porkkanana.

– Siististi ajava kuljettaja saisi alennusta vakuutuksista, ja jos sieltä tulee liikaa negatiivista dataa, se voisi vaikuttaa ajo-oikeuden jatkumiseen.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten jyrkästä lisääntymisestä huolimatta liikenteessä sattuneet kuolemantapaukset ovat yhä laskussa.

– On todella mielenkiintoista miettiä, miksi näin on. Yksi varma selitys ovat autot. Vaikka nuoret ajavat yhä vähän vanhemmilla autoilla, on niissä kaikissa nykyään melkein aina jo turvatyynyt ja ABS-jarrut. Nyt siellä alkaa olla jonkin verran myös ajovirheitä korjaavia ajonvakautusjärjestelmiä.

– Infra on parantunut varsinkin Etelä-Suomessa. Tiet ovat selkeästi parempia ja hyvinkin turvallisia.

