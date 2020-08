Aino-Kaisa Pekonen osallistuu myös poikansa koululla järjestettävään juhlatilaisuuteen: ”Täytyy poistua, jos turvavälejä ei ole mahdollista pitää”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) kotona Riihimäellä juhlistetaan huomenna lauantaina sitä, että perheen keskimmäinen poika Väinö pääsee vaihdoin painamaan päähänsä valkolakin.

Juhlien peruminen kokonaan ei ollut edes keskustelussa.

– Itse ajattelen, että nämä nuoret, jotka ovat hyvin poikkeuksellisena keväänä kirjoittaneet ylioppilaiksi ja eläneet aika jännittäviäkin hetkiä ylioppilaskokeiden kanssa, ovat nyt juhlansa ansainneet, Pekonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Valtioneuvoston tasolta ei ole myöskään annettu annettu suositusta, ettei juhlia järjestettäisi.

– Toki väkimäärät on hyvä pitää pieninä, sillä mitä vähemmän kontakteja syntyy, sen parempi.

– Täällä Kanta-Hämeessä tautitilanne näyttää myös tällä hetkellä rauhalliselta, ja vieraatkin ovat saapumassa pääosin samalta alueelta. Uskon, että voimme ihan turvallisesti nyt tätä nuorillekin tärkeää juhlapäivää juhlistaa, Pekonen sanoo.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi viime viikolla Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei järjestäisi tässä tilanteessa yli 10:n tai ainakaan 20 hengen juhlia eikä kutsuisi paikalle ikääntyneitä tai muuten riskiryhmässä olevia.

Kesän mittaan järjestetyt erilaiset juhlat ovatkin olleet yksi koronatartuntoja eteenpäin vievä voima.

Pekosen pojan juhliin onkin nyt kutsuttu paikalle vain lähipiiri. Tarkkaa vieraslukua hän ei osaa etukäteen kertoa.

– Läheisimmät isovanhemmat ja kummit. Ei ole kovin isosta joukosta kyse. Illemmalla on sitten tulossa myös ystäviä käymään. Olemme porrastaneet juhlia niin, että väkeä ei ole paljon paikalla samaan aikaan.

Perinteisten kutsujen sijaan kaikille kutsutuille on perustettu WhatsApp-ryhmä, jolla tieto olisi saatu heti perille, mikäli juhlat olisi täytynyt perua nopealla varoitusajalla. Alunperinkin kutsussa oli Pekosen mukaan maininta, että juhlat järjestetään, mikäli tautitilanne sen sallii ja kahvit on mahdollista nauttia ulkosalla.

– Koko ajan olemme toki seuranneet koronatilannetta, ja olemme olleet valmiita tekemään päätöksiä suuntaan tai toiseen nopeallakin aikataululla.

– Nyt näyttää myös siltä, että ulkona on kaunis sää. On käsidesiä ja on maskit. Kotona ei ehkä kasvosuojia tarvitse, mutta ajattelin, että kun kerran isovanhemmatkin on kutsuttu, niin käyttää, kuka haluaa.

Riihimäellä järjestetään nuorille koululla myös virallinen juhlatilaisuus, jonne jokaiselta ylioppilaalta on mahdollista saapua paikalle kaksi läheistä ihmistä.

– Olen itse menossa ja varautunut ottamaan mukaan myös kasvomaskin mukaan. Koululla oli vakuutettu, että turvavälit voidaan säilyttää. Mutta tietysti sitten tilanteen mukaan käytän maskia. Tai täytyy poistua, jos turvavälejä ei ole mahdollista pitää, Pekonen sanoo.

Pekonen kehottaa kaikkia kevään ylioppilaita juhlistavia kansalaisia huolehtimaan hygieniasta.

– Myös tarjoilussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ottimia putsataan tarpeeksi usein. Ja jos on mitään flunssan oireita, niin silloin tulisi jäädä kotiin, Pekonen sanoo.