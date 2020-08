Lähes sadan ylioppilaan piina: juhlat viikonloppuna, mutta lakkeja ei näy eikä kuulu

Ylioppilaslakkeja valmistavan tanskalaisen C.L. Seifertin toimitusprosessissa on ollut pahoja häiriöitä. Kiitos Postin, lakit saattavat kuitenkin ehtiä perille perjantaihin mennessä.

Keväältä siirtyneitä lakkiaisjuhlia vietetään ympäri Suomen tulevana viikonloppuna. Kymmenien vastavalmistuneiden osalta ne uhkaavat tosin typistyä pelkiksi juhliksi, sillä ylioppilaslakkeja valmistavan tanskalaisen C.L. Seifertin toimituksissa on ollut viime aikoina laajamittaisia ongelmia.

IS:n lukija kertoo saaneensa maanantaina C.L. Seifertin asiakaspalvelusta viestin, jossa todettiin, että ylioppilaslakin toimituksessa on haasteita, eikä valkolakki ehdi perille alkuperäisenä toimituspäivänä, maanantaina.

– Tyttärelläni on perjantaina koulun lakitustilaisuus, ja lauantaina on tarkoitus järjestää varsinaiset ylioppilasjuhlat. Nyt vaikuttaa siltä, että tytär joutuu esiintymään tilaisuuksissa isänsä lakki päässään, lukija päivittelee.

C.L Seifert vastasi lukijan toistuviin yhteydenottoihin keskiviikkona. Lukija sai lopulta pahoin ruuhkautuneesta asiakaspalvelusta paketin seuranta­numeron, jonka mukaan valkolakki saapui oli jo saapunut Suomeen.

– Onhan tämä ollut aika stressaavaa ja ikävää, koska juhlien järjestelyissä on koronan myötä tarpeeksi muitakin haasteita. Lapseni luonnollisesti stressaa lakkiasiasta kaikkein eniten, sillä hänelle ylioppilasjuhlat ja -lakki ovat kuitenkin todella tärkeä asia, hän kertoo.

– Toivotaan, että lakki tulisi juhliin mennessä.

Toimitusongelmat paikantuvat lakkien lähetysmaahan Tanskaan, josta ne saapuvat Suomeen PostNord Danmarkin kuljetuksella. Lakkien toimitus on viivästynyt mitä ilmeisimmin PostNordin järjestelmäongelman vuoksi.

C.L. Seifertilta asiaa kommentoivan Jesper Knutsonin mukaan ikävää ongelmaa on yritetty ratkaista Tanskassa ”yötä päivää”, jotta tuoreet suomalaisylioppilaat saisivat lakkinsa viikonloppuun mennessä.

– Ongelmien syynä on järjestelmän häiriö, jonka vuoksi jäljityspalvelu ei ole toiminut, niin kuin on oletettu. Ongelma on täysin uusi, emmekä voineet ennakoida sitä siksi, koska nämä kyseiset toimitukseen liittyvät tekijät eivät olleet kontrollissamme, Knutson viestitti IS:lle sähköpostitse.

Tanskassa jakelusta vastaava PostNord Danmark ei vastannut IS:n yhteydenottoihin.

Lakit määritetään kirjepostiksi, joten Suomessa niiden jakamisesta vastaa Posti.

Postista kerrotaan, että lakit saapuivat Suomeen keskiviikkona hieman kello 23:n jälkeen ja niitä alettiin lajitella torstaina heti aamukuudelta.

– Lakit tulivat meille kaksi päivää alkuperäisestä jakopäivää myöhässä Tanskan postin ongelmien takia. Tilanne ei ole hyvä ylioppilaiden kannalta, mutta onneksi kaikki 79 lakkia ovat nyt perillä Postin kansainvälisestä pakettiliikennetoiminnasta vastaava Sami Finne toteaa.

Lakit saavat Postilta erityiskohtelua, jotta ne ehtisivät perille ennen h-hetkeä. Posti käsittelee nyt kuormasta sivuun siirrettyjä lakkeja kotipaketteina, ja ne viedään henkilökohtaisesti asiakkaiden kotioville perjantain aikana.

– Normaalitilanteessa olisimme toimittaneet tuotteet palvelupisteeseen, josta olisi tullut asiakkaalle noutoilmoitus tai manuaalinen saapumisilmoitus. Nyt kuitenkin jaamme lakit suoraan ylioppilaalle kotiin. Jos henkilö ei ole paikalla, jätämme saapumisilmoituksen, ja asiakas voi noutaa paketin lähimmästä noutopisteestä.

– Uskon, että saamme vietyä kaikki paketit perille aikataulussa huomisen aikana, Finne lupaa.

Monimutkaistettu jakeluprosessi tuo Postille lisäkustannuksia, mutta asiakkaita ei kotiinkuljetuksesta erikseen laskuteta.

– Emme me näillä tuottoa tee, mutta eiköhän nyt hoideta tämä yhteisen hyvän eteen.