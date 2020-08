Helsinki-Vantaalla massatestataan viikossa vain muutaman lentokoneen matkustajat – 10% kieltäytyy testistä

Helsinki-Vantaan koronatestaus puhuttaa nyt laajasti.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ehdottaa, että Helsinki-Vantaan lentoasemalle laskeutuvien lentojen matkustajille jaettaisiin lentokoneessa täytettäväksi esitietolomake karanteenitarpeen arvioimiseksi.

Laskeutumisen jälkeen lomakkeet annettaisiin rajavartijalle maahantulon yhteydessä.

– Vähän niin kuin viisumi tai maahantulolomake, Aronkytö sanoo STT:lle.

Matkustajien tulisi täyttää lomakkeeseen yhteystietojen lisäksi se, mistä he ovat tulossa ja minne menossa. Aronkydön mukaan lomakkeet voitaisiin sitten toimittaa matkustajien määränpäänä oleviin kaupunkeihin ja kuntiin, joiden viranomaiset voisivat myöhemmin olla yhteydessä matkustajiin karanteeni- tai testaustarpeesta. Näin testauskuormitus jakautuisi tasaisesti ympäri Suomen.

Aronkydön mukaan kaikkien riskimaista saapuvien matkustajien massatestaaminen koronaviruksen varalta ei ole Helsinki-Vantaan lentoasemalla mahdollista, sillä se vaatisi paljon nykyistä enemmän resursseja ja työvoimaa. Päivittäin Suomeen saapuu lentoaseman kautta noin 3 000 matkustajaa.

– Ministeriö on ehdottanut, että kaikille matkustajille annettaisiin viranomaisen karanteenipäätös kuten Turussa. Ei voida sellaista antaa, koska päivittäin saapuu tuhansia ihmisiä. Se vaatisi kymmeniä lääkäreitä kirjoittelemaan niitä määräyksiä lentoasemalla, Aronkytö sanoo.

Massatestaukset päätetään lähtömaan epidemiatilanteen perusteella

Tällä viikolla on testattu kolmen lentokoneen matkustajat, jotka ovat saapuneet Saksan Frankfurtista, Espanjan Malagasta ja Turkin Istanbulista. Lentokoneissa on Aronkydön mukaan ollut yhteensä noin 180–210 matkustajaa. Heistä noin kymmenen prosenttia on kieltäytynyt lentoasemalla tehtävästä koronatestistä. Matkustajien testitulokset eivät olleet valmistuneet vielä torstaina.

Massatestattavat lentokoneet päätetään Aronkydön mukaan lähtömaan epidemiatilanteen perusteella.

– Lähtömaiden riskitilannetta arvioidaan, Aronkytö kertoo.

Ensi viikolla testattavia lentoja Aronkytö ei osaa vielä arvioida. Tarkoitus olisi massatestata 3–6 lennon matkustajat. Testaustarpeen arvioinnin apuna on Aronkydön mukaan esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema data.