Espoon kaupunki on saanut havaintoja maskijonoista: maskien hakijat ovat liikkuneet kalliilla autoilla

Sosiaalipalveluiden päällikkö toivoo, etteivät ihmiset vetäisi johtopäätöksiä henkilön varallisuudesta pelkän auton tai pukeutumisen perusteella.

Espoon kaupunki on saanut asukkailtaan palautetta, jonka mukaan jotkut vähävaraisille tarkoitettuja kasvomaskeja hakeneet ihmiset ovat olleet liikkeellä arvokkaan näköisillä autoilla.

– Kuntalaisilta on tullut viestejä siitä, kuka milläkin autolla maskeja on käynyt hakemassa. Yksi tai kaksi sellaista viestiä olen saanut eri kanavien kautta, Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalveluiden päällikkö Tapio Nieminen kertoo.

Nieminen toivoo, etteivät ihmiset vetäisi johtopäätöksiä henkilön varallisuudesta pelkän auton tai pukeutumisen perusteella.

– En nyt sitten tiedä, onko välttämättä rikas vai ei, jos tulee vähän uudemmalla Volvolla tai Mersulla. Ne ovat ehkä sellaisia stereotypioita, mitä joillakin on. Voihan se olla vaikka työsuhde-leasing-auto, mutta muuten on henkilö velkavankeudessa ja ulosotossa. Yleistäminen on hankalaa, Nieminen toteaa.

– Eihän se siitä ole kiinni, millaisissa vaatteissa tai millä autolla tulee. Ei tarvitse näyttää aina ryysyläiseltä, jos on vähävarainen.

Niemisen mukaan ilmiö on tuttu myös ruoka-avusta.

– Osa maskien jakajista jakaa myös ruokaa vähävaraisille. Yhtä lailla siitä on vuosikausia tullut ilmoituksia, että haetaan sen ja sen näköisellä autolla. Sitä on aina jonkin verran.

Espoon kaupunki aloitti ilmaismaskien jakamisen viime viikolla, ja esimerkiksi keskiviikkona maskit loppuivat kesken päivän. Tällä viikolla tilanne on kuitenkin ollut jo parempi.

– Maskien hakeminen on vähän laantunut, ja meillä on isommat satsit tilattuna. Kyllä niitä nyt riittää, Nieminen sanoo.