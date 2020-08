Nuoret helsinkiläisäidit lähtivät viihteelle baariin ja jättivät 2–3-vuotiaat lapsensa yksin kotiin – isää odotti pimeässä asunnossa ikävä näky

Nuoret äidit tuomittiin heitteillepanosta Helsingin käräjäoikeudessa.

Kolme 2–3-vuotiasta lasta jäi pitkäksi aikaa yksin asuntoon helsinkiläisessä kerrostalossa, kun heidän äitinsä päättivät lähteä yöllä baariin viihteelle.

Katuvaisina oikeudessa esiintyneet nuoret äidit tuomittiin torstaina Helsingin käräjäoikeudessa heitteillepanosta. Kumpikin sai 80 päiväsakon rangaistuksen, josta kertyy 480 euron sakot.

Heitteillejättö tapahtui marraskuussa 2018. Tuomitut äidit ovat siskoja keskenään ja iältään 25 vuoden molemmin puolin.

Toisella heistä on 2-vuotias tytär, toisella 2- ja 3-vuotiaat tyttäret. He olivat toisen siskon kotona, kun he saivat päähänpiston lähteä ravintolaan aamuyöstä kello kahden aikoihin.

Toisen 2-vuotiaan isä oli viestitellyt äidin kanssa ja ymmärtänyt viesteistä, että pienet lapset saattoivat olla asunnolla keskenään. Hän meni asunnolle ja odotti alaovella noin tunnin, kunnes soitti hätäkeskukseen.

Poliisipartio saapui paikalle ja järjesti oven auki.

– Lapset olivat pimeässä asunnossa keskenään. Ainakin yksi lapsi oli hereillä, peloissaan ja itkuinen. Kaksi lasta oli kastellut sänkynsä. Todennäköisesti hekin olivat olleet jossain vaiheessa hereillä, syyttäjä Kaisa Ahla sanoi oikeudessa.

Syytetyt eivät itse halunneet tulla kuulluksi oikeudessa. He kuitenkin tunnustivat tekonsa ja puolustuksen mukaan katuvat sitä.

– He saivat kieltämättä huonon idean lähteä ravintolaan. Tarkoitus ei ollut olla kauan. Lapset olivat nukkumassa rauhallisesti, ja he olettivat, että lapset nukkuvat levollisesti aamuun saakka, asianajaja Heikki Aaltonen sanoi.

Syyttäjän laskelman mukaan lapset olivat ilman aikuista noin 2,5 tuntia.

Sakkojen lisäksi äidit tuomittiin maksamaan kärsimyskorvauksia 800 euroa kullekin lapselleen. Lisäksi heille lankeaa maksettavaksi 80 euron rikosuhrimaksu.