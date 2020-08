Ihminen on vain yksi nolla liikaa tai liian vähän silloin, kun on tehtävä päätöksiä, jotta näyttäisi siltä, että tehdään päätöksiä, kirjoittaa Jyrki Lehtola

Teille on jaettu toistuvasti vaihtuvia, epäselkeitä ohjeita, joita olette saaneet rauhassa tulkita niin, että melkein ymmärrätte ne juuri, kun ohjeet taas muuttuvat.

Mikä tuossa on noin vaikeaa? Miksi te ette tee muuta kuin kyseenalaista ja valita?

Jos jotain on jäänyt epäselväksi, seuraavaksi vielä selvennysten selvennyksiä, miten teidän tulee toimia koronan nykyvaiheessa, josta kukaan ei tiedä mitään.

Lastenne päiväkoti on vaihtunut. Se on nyt pitkässä Drive in -testijonossa, jossa lapset istuvat auton takapenkillä kuuntelemassa aikuisen kiroilevaa systeemikritiikkiä, kunnes teille kaikille tiedotetaan, että oho, ei teidän tarvinnutkaan tulla tänne tänään, vaikka huomenna ehkä taas tarvitsee.

Lentokentällä teidän ei tule huolehtia viruksista paitsi, jos lentokenttä on Turussa. Jos lentokenttä on Vantaalla, lentokenttä on vaarallinen vain, jos siellä hilluu toimittaja.

Yli 500 hengen tapahtumia saa järjestää, jos ne muistuttavat 50 hengen tapahtumia, joissa pitää huolehtia turvaväleistä niin kuin yli 500 hengen tapahtumissa, joita ei tosin ehkä huomenna enää järjestetä. Toivottavasti tämä tuli nyt kaikille selväksi.

” Kun ennen kuolitte köyhinä sairauteen, nyt teillä on mahdollisuus valita, kuoletteko sairauteen vai köyhyyteen.

Ravintoloitsijoiden kannattaa tehdä kauaskantoisia ja pitkäjänteisiä suunnitelmia tälle illalle, koska huomenna kaikki voi olla toisin.

Muusikot. Näprätkää sitä kanteletta kotonanne ja pyytäkää naapureilta palkkio.

Esiintyvät kirjailijat. Hiljaisuutenne on voitto Suomelle.

Hysteria on turhaa. Viruksen leviäminen ei ole Suomessa räjähtänyt käsiin. Hysteria on turhaa. ÄLÄ TUU SAATANAN MUMMO NOIN LÄHELLÄ HÖNKIMÄÄN TAI TWIITTAAN SUSTA! Hysteria on turhaa.

Ihminen on vain yksi nolla liikaa tai liian vähän silloin, kun on tehtävä päätöksiä, jotta näyttäisi siltä, että tehdään päätöksiä.

Globaalissa markkinataloudessa teillä kaikilla on valinnanvapaus. Kun ennen kuolitte köyhinä sairauteen, nyt teillä on mahdollisuus valita, kuoletteko sairauteen vai köyhyyteen.

Elämä ei ole pelkkää juhlaa, joten ei kannata juhlia, vaan odottaa pahinta. Aikakin kuluu mukavasti, kun postin ongelmien takia kirje irtisanomisestanne on hieman myöhässä.

Postia odotellessanne voitte katsella juuri päivitettyä liikennevalomallista maailman karttaa. Siihen on punaisella merkitty ne maat, joihin teillä ei ole varaa matkustaa sairastumaan.

Pandemian keskellä jokaisen on muistettava, että terveys ja talous ovat yhdistelmä, jonka tasapainon voi ratkaista vain pysymällä kotonaan twiittaamassa siitä, miten ne tulee ratkaista.

Vastuun ja vapauden yhtälö on puolestaan niin monimutkainen, että teidän kaikkien kannattaa pestä siitä jatkuvasti käsiänne.

Jos käyttäydytte vastuullisesti, maailma palaa entiselleen, ei palaakaan, palaapas, ei palaakaan.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.