Koulujen ja töiden alkaminen lomien jälkeen aiheutti ennennäkemättömän ruuhkan koronatestauksiin. Testaustahtia aiotaan pitää yllä.

Suomessa koronatestejä on tehty epidemian alusta saakka jo yli 600 000 kappaletta. Ilta-Sanomien saamien arvioiden mukaan yhden julkisen puolen testin analysoinnin hinta on noin 100 euroa.

Suoralla laskutoimituksella koronatestauksen koko koronatestauksen hinta olisi alkuvuoden osalta jo siis 600 000 x 100 euroa, eli 60 miljoonaa euroa.

Kaikki testatut eivät kuitenkaan ole julkisen puolen testiluvuissa, joten arvio on vähän yläkanttiin. Yksityiselle puolelle testiin hakeutuva ihminen maksaa suurimman osan testin hinnasta itse. Muttei hänkään ole silti veronmaksajille ilmainen. Kela maksaa yksityisen puolen testistä korvauksen. Kelan mukaan korvaus on 56 euroa.

IS:n saamien tietojen mukaan suurimpien sairaanhoitopiirien testatuista noin 15–20 prosenttia on maksanut testinsä itse. Tämä huomioon ottaen koronatestien hintalappu veronmaksajille olisi elokuun puoliväliin mennessä kuitenkin varovaisestikin arvioiden 55 miljoonaa.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi, että julkisen puolen 100 euron hinta koronatestille on jopa alakanttiin. Lehtosen mukaan varsinainen kustannus siitä työstä, jonka pelkkä laboratorio tekee, on noin 75–150 euroa. Laboratoriosta riippuen.

– 100 euroa on hyvin konservatiivinen arvio, Lehtonen uskoo.

Lehtonen muistuttaa, ettei tuossa luvussa ole mukana näytteenoton tai jäljittämisen luvut.

– Luulisin, että todellinen kustannus koko testaamisprosessista on lähemmäs 200 euroa testattua kohden, Lehtonen sanoo.

” Lapsilta otetuissa näytteistä on HUS:ssa löydetty koronaa erittäin harvoin.

Suurin osa Suomen koronatesteistä on tehty ennen elokuuta, mutta nyt testejä tehdään niin vauhdilla, että syksyn testien hintalappu on nousemassa huomattavasti kevättä korkeammaksi. Epidemian alkuvaiheessa THL:n mukaan ei testattu edes kaikkia niitä, joilla oli koronaan viittaavia oireita. Nyt koronatestausta suositellaan matalalla kynnyksellä.

Viime viikolla Suomessa tehtiin THL:n mukaan jo 83 969 testiä, ja tahtia aiotaan pitää yllä jatkossakin. Mikäli testimäärä pysyisi jatkossakin 83 000 viikoittaisessa testissä ja ihmiset hakeutuisivat yksityisen puolen testeihin entiseen malliin, se maksaisi yhteiskunnalle yli 7,5 miljoonaa euroa joka viikko. Se on yli 45 000 euroa joka tunti, vuorokauden ympäri.

Suomen testauskapasiteetti on THL:n mukaan tällä hetkellä yli 14 000 testiä päivässä, eli lähes 100 000 testiä viikossa.

Lasten infektiolääkäri Harri Saxèn kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että testauksen painopistettä on vastikään vähän muutettu. THL:n heinäkuisesta ohjeistuksesta kaikkien vähänkään oireisten lasten testaamisesta on nimittäin tällä viikolla luovuttu, ja tarkoitus on keskittyä hillitsemään tartuntatautiketjuja ja testaamaan enemmän aikuisia.

– THL:n uuden ohjeen mukaan välttämättä heti ei [lapsen kanssa] tarvitse lähteä testeihin. Meidän mikään kapasiteetti ei kestä sitä, jos kaikki pitää testata, Saxén sanoi.

Saxén perusteli päätöstä infossa sillä, että lapsilta otetuissa näytteistä on HUS:ssa löydetty koronaa erittäin harvoin. Alle kymmenvuotiaille on HUS:ssa pelkästään elokuun aikana Saxénin mukaan tehty 11 432 testiä, joista vain 5 on ollut positiivisia.

– Ehkä lasten tutkiminen ei ole ihan niin järkevää, Saxén totesi.

Samaa sanoo HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Hän toivoisi, että resurssien painopisteistä päätettäisiin.

– Jos ministeriö haluaa, että kaikki testataan ja samalla kaikki potilaat hoidetaan, on se hyvin vaikeaa. Vaikka rahaakin olisi, henkilöstö ei vain siihen riitä, Lehtonen sanoo.