Julkisen sanan neuvostolta langettava päätös IS:lle

Ilta-Sanomat on saanut Julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen, joka liittyy IS:n verkkosivuilla julkaistuun juttuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheesta.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan 29. helmikuuta 2020 jutun, jonka alkuperäinen otsikko oli: ”Trump: koronavirus on demokraattien huijaus ja maahanmuuttajien syytä”. Julkisen sanan neuvosto (JSN) otti käsittelyyn kaksi kantelua, joiden mukaan jutun otsikko oli virheellinen. Saatuaan tiedon JSN:ltä Ilta-Sanomat korjasi otsikon muotoon: ”Trump syyttää koronaviruskritiikkiä demokraattien huijaukseksi”.

Esimerkiksi toinen kantelijoista kirjoitti: ”Trump sanoi, että tämä on demokraattien uusi yritys keksiä uusia valheita, koska he syyttivät, ettei Trumpin hallinto ollut varautunut virukseen. Trump ei missään kohdin maininnut, että itse virus on valetta, vaikka IS näin otsikoi.”

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan artikkeli perustui arvostettujen Guardian ja Politico -tiedotusvälineiden juttuihin. Esimerkiksi Politico on otsikoinut oman artikkelinsa näin: ”Trump rallies his base to treat coronavirus as a ’hoax’”. JSN:n yhteydenoton jälkeen IS pyrki huolella perehtymään siihen, mitä Trump kampanjatilaisuudessa sanoi. Päätoimittajan mukaan Trump muun muassa julisti, että koronavirus on politisoitu ja että ”tämä on heidän (demokraattien) uusi huijauksensa”. Trump ei kuitenkaan suoraan väittänyt, että virus sinänsä olisi huijausta. Päätoimittajan mukaan otsikko on huonosti muotoiltu ja kantelijat ovat tässä oikeassa.

Julkisen sanan neuvosto katsoi, että Ilta-Sanomat on rikkonut kahta Journalistin ohjeiden kohtaa ja antoi sille huomautuksen. JSN:n mukaan jutun alkuperäinen otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Itse jutussa Trumpin esittämä väite huijauksesta oli sidottu kontekstiin, jossa Trump sen puheessaan sanoi. Alkuperäiselle otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Voit lukea JSN:n päätöksen kokonaisuudessaan täältä.