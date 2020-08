HS: Osa varusmiehistä kyllästynyt armeijan ruokahuoltoon koronan aikana

Varuskunnissa on jouduttu lisäämään maastoruokailua koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden myötä.

Osa varusmiehistä kokee, että koronaviruksesta johtuvat ruokahuollon erityisjärjestelyt aiheuttavat heille näläntunnetta, eikä ruokaa ole ollut aina riittävästi tarjolla. Asiasta uutisoi torstaina Helsingin Sanomat.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpisen mukaan ongelmia on ollut maastoruokailussa, jota on jouduttu lisäämään koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden takia. Ruokaa on ollut joskus liian vähän ja erityisruokavaliot kuten vegaaninen tai laktoositon ovat saattaneet unohtua kokonaan.

Korona-aika on tuonut erinäisiä muutoksia varuskuntiin, kun Puolustus­voimat on pyrkinyt estämään epidemian leviämistä. Varusmiehet on jaettu kolmeen eri ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan.

Myös maasto-olosuhteissa harjoittelua on lisätty, mikä on kasvattanut niin sanotun pakkiruokailun määrää.

Puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin viestintäpäällikkö Suvi Pitkänen totesi HS:lle, että varuskunnissa on kuunneltu asiakkaan toiveita ja ruokahuoltoa on toteutettu asiakkaan tilausten mukaan. Hänen mukaansa ruokaa riittää kaikille ja aterioille tarkoitettu kalorimäärä toteutuu.