Puolustusministeri kertoo Facebookissa nauttivansa kovin perheen pienestä vauvasta, vaikka yöt ja päivät ovat välillä menneet sekaisin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen, 46, (kesk) kertoo Facebookissa palaavansa torstaina töihin perheen vastasyntyneen vauvan luota. Hän kuvailee ensimmäisiä viikkoja poikansa kanssa arvokkaiksi ja ikimuistoisiksi.

– Vauva on nyt reilun kuukauden ikäinen, ja palaan huomenna töihin. Nämä ovat olleet hienoja ja arvokkaita viikkoja, jotka tulen varmasti aina muistamaan. Pieni vauva ei vielä aluksi oikein erota päivää yöstä, jonka mukaan tässä on tietenkin eletty – välillä silmät ristissäkin. Mutta on ollut iso onni viettää nämä viikot lähellä pientä, tuore isä kirjoittaa.

– Vaikka työt alkavat, jatkossakin pitää löytää aikaa myös kotona ololle, aikaa olla lähellä ja läsnä. Sitä ei voi millään korvata.

Heinäkuun 22. päivä Kaikkonen kertoi sosiaalisessa mediassa, että hän ja puolisonsa Jannika Ranta ovat saaneet pienen pojan edellisenä päivänä.

– Jännittävät päivät ja viikot ovat nyt ohi. Alkaa uusi vaihe, uusi elämä on syntynyt. Ihmeeltä ja ihmeelliseltä se tuntuu. Onni on tässä ja nyt.

Onnitteluja sateli muun muassa Sanna Marinilta, Ilkka Kanervalta, Hjallis Harkimolta, Tuula Haataiselta ja Olli Rehniltä. Rehn kehotti Kaikkosta hankkimaan vauvantossuihin pian nastat pohjiin, ja Kaikkonen vastasi, että pelipaita on jo hankittu.

Suomen kätilöliitto yhtyi Twitterissä onnitteluihin.

– Lämmin kiitos. Teette kyllä kovin tärkeää ja arvokasta työtä! Kaikkonen vastasi.

Kun poika tuli kahden viikon ikään, Kaikkonen jakoi kuvan ensimmäiseltä yhteiseltä metsäretkeltä kantoreppu yllään.

Viime viikkojen aikana tuusulalainen Kaikkonen on jakanut aurinkoisia lomakuvia ympäri Suomea.

Heinäkuun alussa puolustusministerin kerrottiin pitävän neljän ja puolen viikon loman heinäkuun lopusta eteenpäin ja lomailevan vielä viikon syyskuun alussa. Kaikkosen oli määrä sijaistaa pääministeriä 20.–22. ja 24.–26. heinäkuuta, mutta puolustusministeriö jakoi 22. heinäkuuta uutisen perheenjäsenestä ja kirjoitti, että Kaikkonen palaa töihin 27. elokuuta.

Kaikkosella on ennestään kaksi sijaislasta entisen puolisonsa Satu Taiveahon kanssa. Kaikkonen ja Taiveaho erosivat pitkän liiton jälkeen syksyllä 2018.

Kaikkonen ja Jannika Ranta julkistivat suhteensa marraskuussa 2019 ja solmivat kihlat helmikuussa. Elinkeinoelämän keskusliitossa työskentelevällä kolmikymppisellä Rannalla on myös keskustataustaa, ja hän on ollut puolueen listoilta ehdolla kunnallisvaaleissa 2017. Ranta on työskennellyt myös muun muassa Olli Rehnin erityisavustajana.

Kesäkuussa Kaikkonen kertoi blogissaan, että ei aio asettua ehdolle keskustan puheenjohtajavaaleissa.

– Koska oma ratkaisuni on tässä tilanteessa päivänselvä, voin sen hyvin ääneenkin sanoa. Jos kaikki menee kuten kovasti toivomme, meille on tulossa vauva vain joitakin viikkoja ennen syksyn puoluekokousta. Pienokainen menee etusijalle. En ole käytettävissä keskustan puheenjohtajaksi.

Viime syyskuussa Kaikkonen hävisi puheenjohtajaäänestyksessä Katri Kulmunille.