Näin vähän matkustajat tiesivät koronatestistä, kun he saapuivat Helsinki-Vantaalle – ”Ei kerrottu mitään”

Matkustajien tiedot koronavirustestistä osoittautuivat heikoiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuvista matkustajista vain harva hakeutuu koronavirustestiin. Viime viikolla testissä kävi 403 matkustajaa. Hiljaisin päivä oli sunnuntai. Silloin tehtiin vain yksi koronavirustesti.

Yllä olevalla videolla matkustajat kertovat, mitä koronavirustietoa he ovat saaneet.

Kuluvalla viikolla lentoasemalla on tarkoitus tehdä yhä enemmän massatestauksia. Se ei poista sitä tosiasiaa, että moni matkustaja ei osaa hakeutua tällä hetkellä testiin.

Olemme saapuneet Helsinki-Vantaalle odottamaan Suomeen saapuvia lentomatkustajia. On varhainen iltapäivä ja tarkoituksenamme on kysyä, mitä matkustajat tietävät koronavirustesteistä ja millaista tietoa heille on testaamisesta annettu.

Kasvomaskit ja muut suojavälineet ovat lentoasemalla yleinen näky.

Vaikuttaa heti aluksi siltä, että matkustajat tietävät hyvin edessä häämöttävästä omaehtoisesta kahden viikon kotikaranteenista, mutta koronatestit ovat hankalampi aihe.

Taru Salminen on käynyt tapaamassa miehensä perhettä Etelä-Koreassa, ja matkaseurue on suuntaamassa parin kuukauden matkustamisen jälkeen koti-Turkuun.

Salminen ei ole nähnyt koronatestauspaikkaa, eikä hän ole sellaisesta kuullut. Suomeen saapuessaan hän joutui kuitenkin vastaamaan matkaansa liittyneisiin kysymyksiin.

– Kukaan ei puhunut, enkä kyllä nähnyt (testauspaikkaa). Se saattoi tosin johtua siitäkin, että keskityin koko ajan kahteen lapseeni – etteivät he pääse karkuun.

Muut rajalla esitetyt kysymykset käsittelivät Salmisen mukaan lähtömaata ja matkan luonnetta.

– Kysyttiin, että mistä tultiin. Sanoin, että kävimme sukuloimassa. Sain sitten toimintaohjeet paperilla. Olin itse asiassa odottanutkin sitä.

Taru Salminen palasi Suomeen Etelä-Koreasta. Salminen on seurannut Suomen tilannetta, mutta koronatesteistä hän ei ollut saanut matkan aikana tietoa.

Matkustajille jaetaan maahan saapumisen yhteydessä covid-19-tietoa ja toimintaohjeita.

Etelä-Korea on yksi niistä harvoista maista, joista saapuvien matkustajien ei tarvitse välttämättä jäädä omaehtoiseen kotikaranteeniin.

Maa on Suomen hallituksen asettaman raja-arvon alapuolella. Raja-arvo on kahdeksan tartuntaa 100 000:lla ihmisellä viimeisten kahden viikon aikana.

– Olemme ajatelleet, että olemme kuitenkin hissukseen.

Julius Beranek on saapunut puolestaan Saksan Münchenistä Suomeen maisteriopintoihin. Hän kertoo, että koronatestaus tulee puheeksi ensimmäisen kerran haastattelutilanteessa.

– Sitä ei kysytty lainkaan, ei ainakaan tietääkseni. He kysyivät, mitä teen täällä ja tarkistivat paperini. Koneesta poistuminen meni eri tavalla kuin yleensä. Poistuimme koneen perästä ja siirryimme bussiin.

Saksasta Suomeen saapuville suositellaan omaehtoista kotikaranteenia, ja Beranek on asiasta tietoinen.

Saksasta matkaan lähtenyt Julius Beranek ei ollut saanut mitään tietoa koronavirustesteistä. Karanteenikäytännöt olivat hänelle tuttuja.

Jari Pajasmaan lähtömaa on puolestaan Ranska. Hän kertoo, ettei koronatestausta huomannut rivimatkustajan näkökulmasta mitenkään.

– Ei kerrottu mitään (testauksesta). Ei tullut juuri kysymyksiäkään. Jos Ranskasta tulee, niin huomaa, että siellä on paljon tiukempaa. Ajattelen ehkä enemmän myös lentoaseman ulkopuolista elämää ja etenkin maskin käyttämistä.

Pajasmaa aikoo jäädä ohjeiden mukaisesti kotikaranteeniin, mutta koronavirustestiä hän ei pidä tällä hetkellä välttämättömänä.

– Minulla ei ole mitään oireita, joten en näe siihen mitään tarvetta.

Ranskasta Suomeen saapunut Jari Pajasmaa ei tiennyt koronavirustestauksen käytännöistä. Edessä on kahden viikon omaehtoinen kotikaranteeni.

Infopisteet on merkitty selkeästi, mutta matkustajien tiedot testaamisesta osoittautuivat vähäisiksi.

Etelä-Korean Soulista Suomeen työmatkalle lentänyt June Kim on samoilla linjoilla muiden kanssa. Hän esittelee saamaansa infopaperia, mutta ihmettelee samaan aikaan olemattomia tietojaan koronatestauspisteistä.

Hän ei ole nähnyt testauspaikkaa tai kuullut sellaisesta.

– He ojensivat vain pari paperia, eikä testiä ollut. He eivät oikeastaan kertoneet mitään testistä.

Kim kertoo lukevansa paperit ajatuksella hotellilla.

Etelä-Korean Soulista Suomeen matkustanut June Kim ei tiennyt testauskäytännöistä. Paperilla esitellyt toimintaohjeet olivat tallessa.