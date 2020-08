Miehistä neljää epäillään murhan yrityksestä ja viidettä tapon yrityksestä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona viisi ikähaarukaltaan noin 30–40-vuotiasta miestä liittyen Joensuun Raatekankaalla myöhään viime lauantaina tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen.

Vangituista miehistä neljän vangitsemisen perusteina ovat murhan yritys, vaaran aiheuttaminen ja ampuma-aserikos. Aiemmin tapausta tutkittiin tapon yrityksenä, mutta tutkinnanjohtaja Simo Hämäläinen kertoo, että esitutkinnassa on tullut uusia käänteitä vastaan.

– Teossa on ollut suunnitelmallisuutta tai vakaata harkintaa, mikä täyttää murhan tunnusmerkistön. Nämä neljä ovat olleet ikään kuin yhtä porukkaa, rikoskomisario Hämäläinen kertoo.

Miesten epäillään menneen osoitteessa Parrutie 14 sijaitsevaan taloon aseistautuneina ja aloittaneen ammuskelun The Chosen Ones (TCO) -moottoripyöräkerhon kerhotilaa kohti. Poliisi sai sivulliselta hälytyksen teollisuusalueelta ammuskelun äänten jälkeen lauantai-iltana kello 22.45.

– Poliisin saapuessa paikalle tapahtumapaikalla ei tavattu ketään. Tieto laukauksista saatiin sivulliselta, joka kertoi nähneensä autojen poistuvan paikalta, Hämäläinen kertoi aiemmin.

Poliisi on esitutkinnan aikana ottanut tilapäisesti kiinni yli kymmenen ihmistä. Hämäläinen ei kerro, paljonko ihmisiä paikalla oli lauantaina, koska tieto on tutkinnan kannalta olennainen. On selvityksen alla, muodostuiko tilanteessa sivullisille vaaraa.

Moottoripyöräkerhojen välienselvittely?

Kaikilla neljällä on poliisin mukaan yhteyksiä järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi todettuun joensuulaiseen moottoripyöräkerhoon. Yksi epäillyistä tekijöistä loukkaantui lauantaisessa ampumavälikohtauksessa. Aiemmin on kerrottu, että yhtä miestä hoidettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ampumavamman vuoksi. Hän on Hämäläisen mukana päässyt pois sairaalasta, ja hänen tilansa on vakaa.

Tutkinnanjohtaja kertoo, että poliisi ei kerro moottoripyöräkerhon nimeä julkisuuteen loukkaantuneen moottoripyöräkerhon jäsenen vuoksi.

Näistä neljästä vangituista kolme on kotoisin Joensuun seudulta ja yksi Seinäjoelta.

Viides vangittu mies on vangittuna tapon yrityksestä. Poliisi epäilee myös hänen ottaneen osaa TCO:n kerhotilojen ammuskeluun. Hän asuu Joensuun seudulla.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan hänellä voi olla jonkinlaisia yhteyksiä The Chosen Oneen, Hämäläinen kertoo.

Tapauksen esitutkinta jatkuu. Poliisi pyytää tapaukseen mahdollisesti liittyviä havaintoja tapahtumapaikan lähistöltä. Havainnot ja vihjeet pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon p. 0295 415 455 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi