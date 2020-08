Lentoihin on puututtu, mutta satamat vuotavat koronaa – Asiantuntijat kertovat miksi tilannetta on vaikea hallita

Tullilla, rajavartiolaitoksella ja terveysviranomaisilla on edessään isoja haasteita koronan vastaisessa taistelussa, jota käydään satamissa.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, miten koronavirustartunnat hiipivät Suomeen rajojen yli ulkomailta, matkustajaliikenteen mukana.

Lentoihin ollaan jo puututtu varsinkin sen jälkeen, kun Pohjois-Makedonian pääkaupunki Skopjesta Turkuun saapuneilta lennoilta on löytynyt useita koronavirustartuntoja.

Turussa aloitettiin Skopjen matkustajien testaaminen 8. elokuuta, ja sen jälkeen 508 testatusta henkilöstä yhteensä 60:lla on ollut koronavirustartunta.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Krista Lyyra kertoo, että huoli rajojen yli tulevasta taudista nousi jo keväällä, eikä ole sittemmin kadonnut mihinkään.

Lyyran mukaan viranomaiset ovat tarkastelleet rajaliikennettä koko ajan yhtenä erityiskysymyksenä siinä missä vaikkapa sairaalahoidon kapasiteettia.

Suojapukuun pukeutunut hoitaja ja avustava hoitaja koronapotilaiden testaamiseen ja hoitoon tarkoitetulla osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä 3. huhtikuuta 2020.

– Hiihtolomaviikkojen myötä rajakeskustelua oli kiivasta ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin tehostettuja toimia käyttöön.

– Kun tautitilanne oli Suomessa ja maailmalla parempi, tehtiin päätöksiä matkailun avaamisesta ja rajoitusten lieventämisestä. Siinä yhteydessä keskusteltiin, että tarpeen mukaan niitä tiukennetaan. Nyt ollaan siinä tilanteessa, Lyyra sanoo.

Korona vuotaa satamista?

Suomeen suuntautuva matkustajaliikenne tulee pääasiassa lentäen ja laivoilla. Taistelu koronavirusta vastaan on satamissa huomattavasti hankalampaa, Meritullin päällikkö Pekka Äijälä kertoo Ilta-Sanomille.

– Julkisuudessa olleet tiedot kertovat, että Saksan liikenteeseen palautettaisiin rajatarkastukset. Silloin Helsingin satamaliikenteessä rajatarkastusten ulkopuolelle jää Baltia.

Terveysneuvontaa ja testausjärjestelyitä on pohditaan parhaillaan useiden viranomaisten kesken.

Tätä kokeiltiin sunnuntaina, kun Saksasta Helsingin Vuosaareen saapuneen laivan automatkustajille tarjottiin tullitarkastuksen jälkeen mahdollisuutta koronavirustestiin. Alle puolet matkustajista otti testin ja ne kaikki osoittautuivat negatiivisiksi.

– Sosiaali- ja terveystoimella on vaikeaa mennä yksin satamaan pysäyttämään liikennettä, vaan luonnollisesti tarvitaan muiden viranomaisten apua.

Rahtikontteja Vuosaaren satamassa Helsingissä 6. huhtikuuta 2020.

Laivaliikenteessä on lentoliikenteeseen verrattuna se ongelma, että vaikka laivan lähtömaa tiedetään, ei matkustajan lähtöpaikkaa saada selville. Lentoliikenteessäkin voi toki näin olla, Äijälä sanoo.

– Se on lähestulkoon mahdotonta. Erityisesti henkilöautolla kuljettaessa ei jää matkalippuja. Tilanne on helpompi kun on sellainen lentolippu, jossa ilmenee mahdolliset välilaskut ja missä kaikkialla matkustaja on liikkunut.

Asiaa mutkistaa myös se, että lentokoneesta tullaan ulos yhtä reittiä. Laivaliikenteessä matkustajia tulee kolmea reittiä: henkilöliikenne jalan, automatkustajat ja vielä raskas liikenne. Kerralla purkautuu isoja massoja ja niiden haltuun ottamien on vaikeampaa, Äijälä sanoo.

Matkustajatiedoissa on ongelma

Toinen ongelma on siinä, ettei matkustajatietoja voida hyödyntää koronan vastaiseen taisteluun.

Tulli ja Rajavartiolaitos kyllä saavat matkustajatietoja, mutta ne saavat käyttää niitä ainoastaan lain mahdollistamiin tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tullitoimien suorittaminen ja meripelastus.

– Se tieto pitäisi saada jollakin muulla tavalla, mutta kovin helppoja tapoja ei ole. Tätä mietitään monien viranomaisten kesken, mutta vielä ei ole mitään esitettävää asian suhteen.

Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa täsmentää, että laivaliikenteen ongelma on siinä, että matkustajatiedot eivät ole sisällöllisesti yhtä tarkkoja kuin lentoliikenteessä. Ne myös saadaan eri aikaan.

– Tiedon saamiseen liittyy myös se, onko sisärajavalvontaa palautettu vai ei. Jos ei, niin ei ole vastaavia tietojakaan.

Laosmaan mukaan matkustajatiedot olisivat hyödyllinen lisätieto koronan vastaiseen taisteluun siksi, että niiden avulla testausta voitaisiin kohdentaa paremmin. Ratkaiseva seikka ne eivät kuitenkaan olisi.

Jos sisärajatarkastuksia ei ole käytössä, tarvitaan keinoja, joilla riskimatkustajia voitaisiin poimia laajasta massasta, Laosmaa sanoo.

– Uutta tekniikkaa on käsittääkseni tulossa, esimerkiksi pikatestit. Virkamiestyöryhmä aloittaa ensi viikolla ja pohtii kohdennuksia. Kaikkia ei voida ottaa testaukseen.