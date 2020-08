Ruokavirasto: Hyytelömakeisissa jälleen tukehtumisvaara

Ruokaviraston saamien tietojen mukaan Suomeen on tuotu pikarin muotoisia hyytelömakeisia, jotka saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ruokaviraston mukaan tukehtumisvaara johtuu tuotteen koosta ja muodosta.

Tuotteiden alkuperämaat ovat Thaimaa ja Singapore. Makeisia on myyty eri nimillä ja erilaisissa pakkauksissa. Tuotteita on myyty ainakin nimillä Fruity Jelly ja Mixed Fruit Pudding. Yhteistä makeisille on niiden pikarimainen muoto.

Ruokaviraston mukaan tuotteita on ollut myynnissä laajalla alueella Suomessa erityisesti aasialaisia elintarvikkeita myyvissä kaupoissa.

Paikalliset viranomaiset ovat varmistaneet, ettei kyseisiä tuotteita ole enää myynnissä niissä myyntipaikoissa, jotka ovat viranomaisten tiedossa.

Ruokavirasto neuvoo hävittämään tuotteet.

Ruokavirasto varoitti vastaavanlaisten makeisten tukehtumisvaarasta viimeksi kesäkuussa. Viraston mukaan tällä kertaa kyse on eri tuotteista.