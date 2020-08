HUSin Järvinen mahdollisista korona­lingoista: ”Selkeä riski on olemassa”

Päiväkodissa korona ei kuitenkaan kovin herkästi tartu lapsesta toiseen tai lapsesta henkilökuntaan.

HUSin ylilääkäri Asko Järvin ei ole toistaiseksi kuullut Helsingin tai Uudenmaan alueella syntyneistä koronalingoista.

– Joukkoaltistumistilanteista ei ole tullut merkittävästi tai juurikaan jatkotartuntoja. Tosin tätä voi hieman hidastaa se, että testaaminen on ollut jonkin verran jumissa ja kaikki testit eivät ole välttämättä vielä tulleet, hän kuitenkin muistuttaa.

Järvisen mukaan on olemassa myös riski, että koronalinkojen kaltaisia tartuntaketjuja pääsee vielä syntymään.

– Nythän me olemme nähneet, että kun yksi tapaus löytyy, niin sillä on yleensä huomattavasti enemmän kontakteja kuin vielä aikaisemmin. Eli altistuneiden ihmisten määrä on huomattavasti isompi.

– Selkeä riski on olemassa, että tällaisia tartuntaketjuja, joiden jäljittäminen on hankalampaa pääsee syntymään helpommin kun altistusmäärät ovat isompia, Järvinen sanoo.

Osastonylilääkäri Harri Saxenin mukaan näyttää kuitenkin yhä selvemmin siltä, että lapset eivät tartuta tautia, vaan ovat saaneet sen useimmiten perhepiiriin kuuluvalta aikuiselta.

– Päiväkodissa se tuskin kovin herkästi tarttuu lapsesta toiseen tai lapsesta henkilökuntaan.

Taudinkuva on lapsille lievä, ja HUS:n alueella on ollut koronan vuoksi sairaalassa vain viisi lasta.

Elokuussa alle 5-vuotiaista lapsista on HUS:n alueella otettu jo yli 6000 näytettä. 5–9-vuotiailta näytteitä on otettu yli 5000 ja 10–14-vuotiailta yli 3000 näytettä.

Positiivisia näistä testeistä on ollut ainoastaan viisi kappaletta.

HUSin alueella on tällä hetkellä muutama yksittäinen koronapotilas vuodeosastohoidossa. Tehohoidossa ei sen sijaan ole ketään.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tiedotustilaisuudessa, että viive näytteeseen pääsyyn on tällä hetkellä 1-2 vuorokautta ja vastaukseen 2-4 vuorokautta.

Järvisen mukaan HUS:ssa pyritäänkin nyt valmistautumaan testauskapasiteetin nostamiseen.

HUSin on määrä tehdä testauksessa myös yhteistyötä yksityissektorin kanssa. Noin viidesosa 10 000 testikapasiteetin tavoitteesta olisi määrä hoitaa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Ajanvarauksella toimivia pisteitä pyritään lisäämään ja perustamaan myös ilman ajanvarausta toimivia pisteitä.

HUSin vastuualuejohtaja Sirpa Arvosen mukaan koronatestien itsepalveluajanvaraus Koronabotissa käynnistyy aikuisille ensi viikolla ja lapsille syyskuun puolivälissä.

Oirekyselyn jälkeen tunnistaudutaan palveluun mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Seuraavaksi asiakas ohjataan HUS:n ajanvarauspisteisiin. Vahvistuksen testipaikasta- ja ajasta saa tekstiviestillä.

Myös testin tulos ilmoitetaan kansalaisille tekstiviestitse alle puolessa tunnissa testituloksen valmistumisesta.

Jos tartunta on positiivinen, asiakkaaseen ollaan yhteydessä puhelimitse, käydään mahdolliset altistumiset läpi ja hänet määrätään karanteeniin.