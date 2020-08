Antti Rinne kertoo Lisää löylyä -ohjelmassa, miten hän sairastui joululomalla hengenvaarallisesti Espanjassa.

Pääministerin tehtävistä äkkilähdön saanut Antti Rinne (sd) tunnustaa Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro -ohjelmassa, että potkut ottivat aluksi koville.

– Tietenkin aluksi, kun tilanne syntyi, nyppi, mutta ei ole sen jälkeen juurikaan nyppinyt.

Antti Rinne ehti vaikuttaa pääministerinä puoli vuotta. Demarien silloinen puheenjohtaja joutui jättämään tehtävät vuosi sitten joulukuun alussa.

Rinteen eroa vaati hallituskumppani keskusta. Keskustan luottamusta pääministeriin nakersi Rinteen lausunnot syksyn aikana eduskunnan edessä. Rinne puuttui muun muassa Postin työehtokiistaan.

Hjallis Harkimo kysyy Antti Rinteeltä, jättikö äkkilähtö pääministerin tehtävistä jotain hampaankoloon.

Keskiviikkona nähtävässä ohjelmassa Hjallis Harkimo kysyy Antti Rinteeltä, haluaisiko tämä olla enää pääministeri.

– Jos sellainen tilanne tarjoutuisi, voisin olla. Ei mitenkään hampaankoloon jäänyt siitä työstä.

Rinne sanoo, ettei hän enää tähtää Sdp:n puheenjohtajaksi.

– Johdin puoluetta kuusi vuotta ja nostin sen 16 vuoteen ensimmäisen kerran pääministeripuolueeksi.

Puolueen puheenjohtaja vaihtui viikonloppuna Tampereella. Demarit valitsivat puolueen uudeksi puheenjohtajaksi Rinnettä pääministerinä seuranneen Sanna Marinin (sd).

Kansanedustaja Antti Rinne ja ralliautoilija Jari-Matti Latvala vierailevat Hjallis Harkimon ja Jethro Rostedtin isännöimässä keskusteluohjelmassa.

Rinne kertoo ohjelmassa, miten hän teki politiikkaa välillä terveyden kustannuksella.

Pitkän oppositiosyksyn jälkeen Rinne lähti joulukuussa 2018 vaimonsa kanssa Espanjaan. Tarkoitus oli lomailla etelässä vuoden vaihde.

Joulupäivänä Rinteestä alkoi tuntua, että keuhkokuume on tulossa. Sairaalassa lääkäri totesi, että keuhkokuume on molemmissa keuhkoissa.

Rinne jäi sairaalaan hoitoon. Arvot alkoivat laskea muutamassa päivässä.

– Ne ottivat sydänkokeet ja totesivat, että on sydänpussin tulehdus eikä sydänkohtaus. Ja sitten he nukuttivat. He eivät uskaltaneet herättää, koska oli kuolemanvaara.

Tosiasiassa Rinteellä oli keuhkokuume ja jossain vaiheessa infarkti sepelvaltimotautiin liittyen.

Rinne oli pitkään Espanjassa teho-osastolla nukutuksessa, mikä johti siihen, että hänestä tuli täysin liikuntakyvytön.

– Yhdestoistapäivä tammikuuta kun heräsin, ranteet liikkuivat, mitään muuta ei.

Alkoi kova kuntoutus. Edessä olivat eduskuntavaalit.

– Sanoin lääkäreille, että maaliskuussa pitää olla vaalikentillä, pitää voittaa vaalit. He nauroivat, että älä höpöjä puhu, sinä maaliskuussa. Hyvä jos kesällä kävelet.

Antti Rinne palasi töihin maaliskuun ensimmäinen päivä.

