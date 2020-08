Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydön mukaan Helsinki-Vantaan testauskäytäntöjä olisi hyvä tiukentaa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman koronatestauspisteellä testattiin viime viikolla 403 Suomeen saapunutta matkustajaa. Heistä vain kahdella todettiin koronatartunta.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että päivittäiset testausmäärät vaihtelivat Helsinki-Vantaalla 30:n ja 110:n välillä viime viikolla.

Poikkeuksena oli sunnuntai, jolloin testattiin ainoastaan yksi matkustaja.

– Sunnuntain lukema on kieltämättä tosi pieni – silloin on tainnut olla hiljainen päivä. Testaus on vapaaehtoinen ja testiin tulevat vain ne, jotka epäilevät tartuntaa tai joilla on ollut korkea altistumisriski. Sellaisia ihmisiä ei siis vain ollut sunnuntaina, Aronkytö epäilee.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Finavian julkaisemien tietojen mukaan Helsinki-Vantaalle saapui heinäkuussa ulkomailta 96 348 matkustajaa, mikä tekee noin 3 100 matkustajaa vuorokautta kohti. Elokuun tilastoja ei ole vielä julkistettu.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Arokydön mukaan lentokentällä on testattu elokuun aikana 1 761 matkustajaa, joista vain kymmenellä on todettu koronatartunta.

Helsinki-Vantaalla olisi kapasiteettia 200:n testiin päivässä. Siitä käytettiin viime viikolla vilkkaimpinakin päivinä vain vähän yli puolet.

– Kyllähän meidän pitäisi pystyä hyödyntämään testauskapasiteettia paremmin. Olen juuri laittamassa viestiä testaus- ja neuvontaihmisille, että haetaan ihmisiä aktiivisemmin testeihin ja kuulutetaan testimahdollisuudesta useammin. Enempää emme voi testaukseen tällä hetkellä puuttua, Aronkytö sanoo.

Matkustajia suositellaan pitämään kasvomaskeja lentoasemilla. Kuva Helsinki-Vantaalta tiistaina.

Poikkeuksena Helsinki-Vantaalla ovat Romaniasta saapuvat lennot, joiden matkustajat viedään ennen raja-asemaa heille tarkoitetulle, erilliselle testausasemalle. Siellä kaikilta matkustajilta kysytään henkilökohtaisesti halukkuutta koronatestin ottamiseen.

Testi ei toki ole pakollinen.

– Jos testistä kieltäytyy, siihen kysytään erikseen syy. Muualta kuin Romaniasta saapuvat matkustajat voivat vain kävellä testauspisteen ohi ilman mitään selityksiä. Testaaminen perustuu täysin yksilön arvioon omasta tartuntariskistään ja haluun mennä testiin, apulaiskaupunginjohtaja selittää.

HUSin diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on huolissaan Helsinki-Vantaan testaustilanteesta.

– Olisin kovin mielelläni nähnyt, että rajatestaus olisi laitettu ensiksi kuntoon, minkä jälkeen olisi voitu keskittyä muun väestön testaamiseen. Jos koronapositiivisia potilaita halutaan löytää, niin kyllä niitä päiväkotilapsien sijaan ennemmin matkustajista löydetään, Lehtonen muistuttaa.

Lasse Lehtonen on huolissaan Helsinki-Vantaan koronatestauksesta.

Kovia toimia on nähty toistaiseksi vain Turussa, jossa tartuntataudeista vastaava lääkäri on asettanut kaikki Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuvat lentomatkustajat tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Heille tehdään myös koronatesti heti lentokentällä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) totesi viime viikolla, että Skopjen-lennot lopetettaneen 29. elokuuta mennessä.

Toistaiseksi Skopjesta saapuneista matkustajista yhteensä 62:lla on todettu koronavirus. Matkustajien testaus aloitettiin 8. elokuuta.

Lehtosen ei panisi pahitteeksi, jos tartuntatautilakia tulkittaisiin vastaavalla tavalla muuallakin.

– Terveysoikeuden professorina olen sitä mieltä, että Turun linja on täysin oikea ja tartuntatautilain mukainen. Etenkin kriisimaista tulevat pitäisi määrätä koronatestiin, sillä Suomeen töihin tai lyhyelle matkalle tulevilla on ymmärrettävästi iso kiusaus ohittaa koronatestauspiste, jotta he eivät joutuisi karanteeniin, hän sanoo.

– Mielestäni on aika ilmeistä, että kriisialueilta tulevien testaaminen olisi välttämätöntä epidemian hallinnan kannalta.

Helsinki-Vantaan testaushenkilöstö on suojautunut päästä varpaisiin.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan mukaan Helsinki-Vantaan terveysturvallisuutta on saatu parannettua kesän aikana.

Lentokentälle avattiin elokuun alussa Vantaan kaupungin koronatestauspiste, jonka lisäksi saapuvien lentojen aulassa on myös terveysneuvonta ja Finavian ylläpitämä yleisneuvonta.

– Toimenpiteitä tehdään jatkuvasti ja esimerkiksi koronakoirat tulevat kohta harjoittelemaan sinne. Terveysturvallisuus on parantunut, mutta aukotonta siitä ei saa muuten kuin, että kaikki testattaisiin, mikä ei ole tällä hetkellä mahdollista, Aronkytö toteaa ja jatkaa:

– Kyllähän Helsinki-Vantaalla testaamista pitäisi tiukentaa ja saada pakollisemmaksi.