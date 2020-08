Raportti paljastaa: Tämä tiedetään vakavan koronan sairastaneista suomalaisista

Kesän jälkeen vain harva on joutunut koronan vuoksi tehohoitoon. Keväästä tiedetään kuitenkin, että myös perusterve työikäinen voi sairastua taudin vakavaan, tehohoitoa vaativaan muotoon.

Kevään jälkeen koronavirus ei ole vienyt juurikaan potilaita tehohoitoon Suomessa. Sairaalapotilaidenkin määrä on vähentynyt samalla, kun nuorten osuus sairastuneista on lisääntynyt. Testejä on tehty moninkertaisesti enemmän kuin keväällä ja siitä syystä myös lieviä tauteja löydetään enemmän, arvioi Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen.

– Nuoriso pelkää vähemmän ja jaksaa huonommin pitää kiinni rajoitteista, Järvinen pohtii syitä viruksen leviämiseen nuorten parissa.

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan yli kolmikymppisilläkin koronan aiheuttama tauti voi olla vaikea ja johtaa tehohoitoon.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa päivitettiin kevään aikana säännöllisesti tehohoidon kansallista tilannekuvaa Covid-19-potilaista. Viimeisin raportti on päivätty 10. kesäkuuta, koska sen jälkeen tehohoidossa on ollut vain yksittäisiä ihmisiä.

– Se mitä tiedetään muualta maailmasta on, että kun tautiin sairastuu nuorempia, tehohoitoon joutuu vähemmän ihmisiä, mutta samalla tehohoidossa hoidettavien keski-ikä voi olla matalampi. Sellaisia viitteitä Euroopasta on olemassa, sanoo Kysin anestesiologian ja tehohoidon yksikön johtaja Stepani Bendel.

Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikön johtaja Stepani Bendelin mukaan ei pidä tuudittautua siihen, että kaikki nuoret sairastuisivat vain harmittomaan flunssaan.

Tilannekuvaraporttien mukaan Suomessa tehohoidossa olleista suurin osa, 53 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita. Vakavaa tautimuotoa on esiintynyt varsin nuorilla, sillä 11 prosenttia tehohoitoa saaneista on ollut alle 40-vuotiaita.

– Ensimmäisessä aallossa se viesti oli vähän ongelmallinen, että tämä on vanhojen ihmisten tauti. Totta kai he ovat vaaravyöhykkeessä. Mutta se on sairaus, joka voi ajaa tehohoitoon nuorempia ihmisiä. Ei pidä tuudittautua siihen, että kaikki sairastuvat harmittomaan flunssaan, Bendel muistuttaa.

Suomessa tehohoitoon joutuneilla yleisimmät pitkäaikaissairaudet ovat diabetes ja krooninen keuhkosairaus.

Raporttien mukaan Suomessa tehohoitoon joutuneilla yleisimmät pitkäaikaissairaudet ovat diabetes ja krooninen keuhkosairaus. Alle 40-vuotiaista tehohoidossa olleista potilaista 22 prosentilla on ollut diabetes ja 17 prosentilla krooninen keuhkosairaus. Alle viidellä prosentilla potilaista on ollut joko maksasairaus, aiemmin sairastettu aivoverenkiertohäiriö, aiemmin sairastettu sydäninfarkti tai syöpä. Kaikista potilaista 52 prosentilla on ollut jokin Charlson Comorbidity Index -luokitteluun kuuluva pitkäaikaissairaus. Luokittelu ei huomioi kaikkia sairauksia, eikä esimerkiksi verenpainetauti sisälly siihen. 48 prosentilla ei ole ollut luokitteluun kuuluvia sairauksia. Tehohoitopotilaista 68 prosenttia on ollut miehiä. 86 prosenttia on ollut ylipainoisia.

– Vakavasti sairastuneita sairaalahoitoon joutuvia nuoriakin löytyy. Meidän sairaalapotilaissa on yksittäisiä 20–30-vuotiaita, mutta yli kolmikymppisiä on enemmän. Heillä tauti voi olla vaikea ja johtaa tehohoitoon. Joukossa on ollut ihan terveitäkin, Järvinen huomauttaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä sairaalahoitoa vaatineita koronapotilaita on ollut kesän aikana vähän. Tehohoitoa vaatineita potilaita ei ole ollut lainkaan. Vaikuttaa siltä, että tauti on siirtynyt nuorempiin ikäryhmiin ja keski-ikäisiin. Samalla tauti on näyttäytynyt aiempaa lievempänä, sanoo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

– Vaikuttaa siltä, että taudinkuva on muuttunut lievemmäksi. Mutta sitä on ennenaikaista sanoa. Jos tapausmäärät nousevat kovasti, voi olla, että mukaan tulee vaikeampia taudinkuvia, Rintala arvioi.

Ylilääkärin mukaan taudin lieventyminen voi myös olla testausmäärien kasvamisesta johtuvaa harhaa.

– Keväällä testejä jouduttiin suuntaamaan vaikeampiin taudinkuviin, kun testauskapasiteettia ei ollut.

Kevään kokemuksista tiedetään, että myös perusterve, työikäinen henkilö voi saada taudin vakavamman muodon, ylilääkäri sanoo. Vain lapsilla vakavia tauteja ei ole Suomessa nähty.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan ylilääkärin Esa Rintalan mukaan joissain tapauksissa koronan aiheuttama tauti on ollut vakava riskitekijöiden puutteesta huolimatta.

– Toki perussairaudet, liikalihavuus ja korkea ikä ovat vaikean taudin riskitekijöitä. Mutta on tapauksia, joissa ei ole mitään riskitekijöitä ja silti tauti on vakava, Rintala kertoo.

Rintalan mukaan monet viimeaikaisista nuorten tautitapauksista liittyvät esimerkiksi ulkomaanmatkoihin, joiden jälkeen ei ole pysytty karanteenissa. Kaikki eivät välttämättä ymmärrä kantavansa virusta, koska oireet ovat niin lieviä, Husin Järvinen sanoo.

– Isolla osalla tauti on niin lievä, että on vaikea tietää, onko sairastunut vai ei. Siitä huolimatta sellainen henkilö saattaa tartuttaa sitä ainakin lähipiiriinsä, Järvinen sanoo.

Viruksessa on tapahtunut geneettinen mutaatio, joka on levinnyt laajalle maailmalla. Silti on epävarmaa, onko mutaatio muuttanut taudinkuvaa tai tartuttavuutta.

Monet viimeaikaisista nuorten tautitapauksista liittyvät ulkomaanmatkoihin.

– Voiko se olla osasyy siihen, että sairaalahoidossa olevia potilaita on vähemmän? Todennäköisesti testaamisen lisääntyminen on isompi asia. Löydämme isomman osan tautitapauksista kuin keväällä, Järvinen pohtii.

Järvisen mukaan on iso kysymys, kuinka paljon tautitapauksia jää edelleen piiloon.

– Kuinka paljon on oireettomia tai väestöryhmiä, jotka eivät pääse testeihin? Toinen aalto ratkeaa sillä, pystymmekö eristämään tartunnan saaneet. Kuinka paljon on niitä, joita emme löydä, ja jotka pääsevät tautia levittämään, emmekä pääse katkaisemaan tartuntaketjuja?

Ennen kaikkea tulisi testata ulkomailta tulleet ja ulkomailta tulleiden kanssa kontaktissa olleet, jotka ovat saaneet oireita, ylilääkäri sanoo.

– Minua hieman pelottaa, pääsevätkö sellaiset ihmiset testiin, jotka eivät ole meidän terveydenhuollon piirissä tai joilla on kieliongelmia tai muuta hankaluuksia hakeutua tutkimuksiin.