Kansainvälinen jääkiekkoliitto on kahden itseään lätkäjätkänä pitävän diktaattorin loukussa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Kun Valko-Venäjä valmistautui järjestämään jääkiekon maailmanmestaruuskisat 2014, suomalainen media ja Valko-Venäjän viranomaiset joutuivat törmäyskurssille. Valko-Venäjä yritti rajoittaa suomalaisten toimittajien mahdollisuuksia kirjoittaa muustakin kuin jääkiekosta. Suurimmat mediat - Ilta-Sanomat mukaanluettuna - alan kansainvälisten järjestöjen tukemina nousivat kapinaan ja ilmoittivat jäävänsä kisoista pois, jos rajoitusta ei poisteta. Valko-Venäjä lopulta perääntyi kiistassa ja toimittajat saivat tehdä työtään vapaasti.

Näinä päivinä tuollaista myönnytystä olisi turha Valko-Venäjältä odottaa.

Diktatuuriin otteet ovat nyt kovemmat kuin koskaan, myös journalisteja kohtaan. Viisumien saaminen maahan on äärimmäisen vaikeaa, toimittajia pidätetään ja pahoinpidellään. Sadattuhannet rauhanomaiset mielenosoittajat marssivat kaduilla, heitä pidätetään ja monia pahoinpidellään salaisen poliisin tyrmissä. Samaan aikaan presidentti Aleksandr Lukashenko esiintyy videolla, jossa hän ja hänen 16-vuotias poikansa ovat luotiliivit päällä ja heiluttelevat Kalashnikoveja.

Tällaisessa maassa pitäisi ensi keväänä järjestää kuuden vuoden tauon jälkeen jääkiekon MM-kisat. Kiekkokisat eivät tietysti ole järin suuri asia, kun kokonainen kansakunta taistelee vapaudestaan, mutta kisojen symbolinen arvo Lukashenkolle on merkittävä. Hän on rakentanut imagoaan lätkäjätkänä ja on ahkerasti pönkittänyt lajin asemaa maassaan. Menipä hän kerran jopa niin pitkälle, että antoi kansalaisilleen selkeän elämänohjeen: pelatkaa jääkiekkoa, ajakaa traktoria, älkääkä huolehtiko turhasta.

” Lukashenko on rakentanut imagoaan lätkäjätkänä ja ahkerasti pönkittänyt lajin asemaa maassaan.

Ensi vuoden jääkiekon MM-kisoihin on vielä yli kahdeksan kuukautta aikaa, joten paljon ehtii tapahtua. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli oikeassa sanoessaan, että nyt kannattaa odottaa, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Jos tilanne pahenee, kisoja ei tulisi järjestää Valko-Venäjällä.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Rene Fasel sen sijaan osoitti, että hänen pelisilmänsä on maakuntasarjan tasolla. Fasel ilmoitti, ettei kansainvälisellä jääkiekkoliitolla ole tarvetta ottaa kantaa poliittisesti ja turnaus alkaa Minskissä toukokuussa. Faselin mukaan mielenosoituksia Lukashenkoa vastaan on ennenkin nähty. Faselia voisi tulkita niinkin, että hänellä on selkeä periaate: lätkäkaveria ei jätetä, vaikka olisikin diktaattori.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton tilanne on mielenkiintoinen: se on kahden itseään lätkäjätkänä pitävän diktaattorin loukussa. Eikä todennäköisesti pane yhtään pahakseen sitä. Suhteellisen pienessä liitossa Valko-Venäjä ja etenkin Venäjä ovat tietysti suuria vallankäyttäjiä, mutta myös erittäin merkittäviä taloudellisesti ja urheilullisesti koko lajille. Ilmankos joskus voi saada vaikutelman, että Fasel syö Putinin kädestä.

Ikävää tietysti, että Putinin valtakauden ihmisoikeushistoria on vähintään yhtä karu kuin valkovenäläisen pelikaverinsa: Krimin valtaus, Itä-Ukrainan miehitys, vaalitulosten manipulointi, poliittisten vastustajien vaientaminen mielivaltaisilla vangitsemisilla tai salamurhilla jne. Kaiken lisäksi Lukashenkon hallinto pysyy pystyssä täsmälleen niin kauan kuin sen ainoa tukija, Putin, niin haluaa.

Ja niin kauan kuin Putin haluaa, Valko-Venäjä saa pitää kisansa. Ainakaan ihmisoikeuksiin vedoten Lukashenkolta ei kisoja viedä. Samalla perusteella jäisivät nimittäin kaikki kisat Venäjälläkin pitämättä.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen päätoimittaja.