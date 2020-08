Koronaviruspandemia siirsi kevään ylioppilasjuhlat tulevalle viikonlopulle. Virologi Olli Vapalahden mukaan juhlien järjestämisessä on kuitenkin omat riskinsä, jotka olisi nyt tärkeä muistaa.

Keväältä siirtyneitä ylioppilasjuhlia vietetään monessa paikassa ympäri maata lauantaina.

Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti arvioi, että juhlien järjestämiseen liittyy useita riskitekijöitä, jotka sekä juhlien järjestäjien että vieraiden on hyvä huomioida.

– Kun juhlia on ympäri maata useita kymmeniä tuhansia, pienemmätkin riskit viruksen leviämiselle voivat kertautua, hän sanoo.

Olli Vapalahti kuvailee riskiä saada koronavirustartunta negatiiviseksi arvaksi: mitä enemmän tartuntatilanteita, sitä suuremmiksi todennäköisyydet kasvavat.

Juhliessa tulee noudattaa samanlaisia rajoituksia kuin tähänkin asti: paikalle ei missään tapauksessa saa mennä sairaana. Myös käsihygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava ja maskin käyttöä on hyvä harkita tilanteen mukaan.

Vapalahti kehottaa arvioimaan vieraiden määrän ennakkoon.

– Kannattaa pohtia, voiko vierailuaikoja vaikkapa porrastaa ja voiko juhlijoita ohjata tilan ja sään salliessa ulkotiloihin, hän sanoo.

Ylioppilasjuhlat ovat monelle sukujuhlat, joihin tullaan muiltakin paikkakunnilta, usein eri puolita maata. Myös virustilanne poikkeaa toisistaan merkittävästi eri maakuntien välillä.

– Tällä hetkellä joissakin maakunnissa, esimerkiksi Itä-Suomessa alueella liikkuu virusta hyvin vähän. Paikkakunnalta toiselle matkustamiseen liittyy viruksellekin mahdollisuus siirtyä. Lisäksi ylioppilasjuhliin tulee monessa paikkaa ikäihmisiä ja muiden riskiryhmien edustajia, ja tyypillisesti voi tapahtua tietynlaista sosiaalista sekoittumista, Vapalahti kertoo.

Koronapandemiaa varten saatujen käsihygienia- ja turvavälisuositusten noudattaminen jatkuu.

Useammassa ylioppilasjuhlassa kiertely kannattaa tällä hetkellä korvata jollain vaihtoehtoisella onnittelutavalla.

– Niin tylsältä kuin se kuulostaakin, koronariski lisääntyy näissä tilanteissa. Riski saada virus on ikään kuin sellainen negatiivinen arpa, ja mitä enemmän tartuntatilanteita, sen isommiksi todennäköisyydet kasvavat. Less is more -ajattelutapa on nyt kaikkein paras vaihtoehto, sanoo Vapalahti.

– Toivon, että ihmiset nyt puolin ja toisin ymmärtävät, ettei mieltä kannata pahoittaa, jos joku kutsutuista valitsee sen, että jättää juhlat väliin.

Vapalahti kertoo, että keväällä, kun ylioppilasjuhlia siirrettiin reilusti eteenpäin, koronavirustilannetta kuukausia myöhemmin ei osattu vielä ennakoida.

– Silloin ajateltiin ehkä hieman liian jäykästi, millä tavoin asiat menevät ja missä vaiheessa voi turvallisesti avata ravintolat, yökerhot ja muut. Optimistinen skenaario olisi tietysti voinut toteutua, mutta niin ei käynyt, hän sanoo.

Vapalahden mukaan tilanne Suomessa on toki moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna suhteellisen hyvä. Siihen ei kuitenkaan kannata tuudittautua liikaa.

– Epidemialla ei kuitenkaan ole mitään sellaista muistia, mikä palkitsisi siitä, että asiat on jossain vaiheessa tehty hyvin. Monessa maassa on nähty, miten sellainen ajattelutapa kostautuu viruksen kanssa, hän summaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti maanantaina puoliltapäivin, että Suomessa on todettu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

Sairaalahoidossa on 11 ihmistä, joista yksi tehohoidossa. Uusia tartuntoja Suomessa on todettu 18.

Kahden viime viikon aikana on todettu 134 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Uusia tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu 337, kun edeltävän kahden viikon aikana luku oli 203.

Suomessa on vahvistettuja tartuntoja nyt yhteensä 7 938.