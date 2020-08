Alueellisia koronarajoituksia on vaadittu, koska tilanteessa on suurta vaihtelua eri alueiden kesken.

Alueellisesti kohdistetut koronarajoitukset voivat astua Suomessa voimaan, jos koronavirustilanne kehittyy epäedulliseen suuntaan.

– Mahdollisia alueellisia rajoituksia ja niiden mahdollisia toteuttamistapoja valmistellaan, johtaja Pasi Pohjala sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvistaa.

Alueellisia koronarajoituksia on pidetty ongelmallisena tasavertaisen kohtelun näkökulmasta. Toisaalta niitä on myös vaadittu, koska koronatilanteessa on suurta vaihtelua maan eri alueiden kesken.

Keväällä koetun kaltaisista laajoista koko maahan ulotetuista koronatoimista valmistaudutaan siirtymään hienovaraisempiin alueellisiin rajoituksiin. Maskisuositus ja etätyösuositus ovat Pohjolan mukaan askel alueellisten epidemiatilanteen mukaan määräytyvien suositusten suuntaan.

Suositusluonteisesta maskipakosta on kuitenkin vielä matkaa velvoittaviin rajoituksiin, kuten ravintoloiden anniskelua- ja aukioloa rajaaviin määräyksiin tai koulujen sulkemiseen ja lähiopetukseen siirtymiseen. Millaisilla koronakriteereillä maan eri alueet mahdollisesti asetettaisiin eri asemaan, on yhä kiperä kysymys. Siihen STM:n ja aluehallintoviraston asettamassa työryhmässä haetaan ratkaisua.

– Niitä kriteereitä pohditaan kuten myös sitä, voivatko ne olla erilaisia, Pohjala STM:stä sanoo.

Turun- ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää alueellisia koronatoimia epidemian rajaamisen kannalta järkevänä ratkaisuna, jossa tasapainoillaan rajoitustoimien aiheuttaminen haittojen ja toisaalta niistä koituvien hyötyjen kanssa.

– En näe perustetta, miksi esimerkiksi ravintoloiden aukioloaikoja tai maskisuosituksia ei voisi toteuttaa alueellisen tautitilanteen mukaan, Pietilä sanoo.

Viime viikkoina Turun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä otettiin vastaan kymmeniä koronapotilaita, kun kriisialueilta Balkanilta saapuvat lennot keskitettiin Turun lentoasemalle.

– Korona tuli Suomeen ulkomailta, ja sama voi toistua myös toisen aallon kanssa. Yhtä lailla ulkomailta tulevien matkaajia koskevien rajoitusten kanssa on toteutettava samaa myös Suomen sisällä, Pietilä katsoo.

Alueellisten rajoitusten paras ja ainoa kelpo mittari on Pietilän mukaan todettujen tartuntojen määrä, ei testiin hakeutuminen tai ilmoitetut oireet, joita niitäkin tilastoidaan tarkasti.

– Jos jollain alueella ylitetään ilmaantuvuudessa kahdeksan tai kymmenen tapausta sataatuhatta asukasta kohti, se voisi olla syy ottaa alueella erityisiä toimia käyttöön.

Kotimaisia toimia koskeva ilmaantuvuusluku olisi sama kuin hallituksen juhannuksen alla linjaama vapaan ulkomaanmatkustamisen raja.

Kesän suvantovaiheen aikana koronan ilmaantuvuus putosi alle yhteen sataatuhatta asukasta kohti, mutta vähitellen luku on noussut kolmeen.