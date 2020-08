Sanna Marinin haltioituneita kruunajaisia latisti vain äkkipaluun tehnyt ”vallanhimoinen pikkupeli”

Koko ajatus Antti Rinteestä työministerinä vaikuttaa juuri siltä ”vallanhimoiselta pikkupeliltä”, jonka kova peluri itse halusi viimeisessä puheenjohtajapuheessaan Sdp:n lopettavan, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala.

Sdp:n tuore puheenjohtaja Sanna Marin piti kolmipäiväisen puoluekokouksen päätteeksi Tampere-talossa tyylilleen uskollisesti jämptin linjapuheen. Puheessa puhuteltiin kaikkia vauvasta vaariin ja aatteenpalo roihusi isolla liekillä. Poljento oli vahvasti tulevaisuudenuskoa luova.

Taisi siinä jokunen silmäkulmakin kostua, kun maailman nuorin naispääministeri visioi – tutuin keinoin tosin – kestävää tulevaisuuden hyvinvointivaltiota.

– Meidän tehtävämme on rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain, Marin painotti puheen alussa ja lopussa.

Häntä ei hätkähdytä lähteä luotsaamaan Sdp:tä, joka etsii tulevalla puoluekokouskaudella askelmerkit siihen, miten suomalaisten työaikaa voitaisiin lyhentää palkkoja leikkaamatta. Marin itse nosti kuuden tunnin työpäivää esiin kohun saattelemana vuosi sitten Turussa Sdp:n 120-vuotispäivillä.

Taikasanoja kuuden tunnin työpäivä Marin ei nyt tosin lausunut. Niitä ei mainita puoluekokouksen aiemmin päivällä sorvaamassa kannanotossa puoluekokousaloitteeseen, jossa ajettiin mm. 6 tunnin työpäivän kokeilun aloittamista tällä vaalikaudella hallituksessa.

Välittömästi linjapuheensa jälkeen Marin suuntasi ottamaan muutaman fanikuvan. Kokousväki söi hänen kädestään jo ennen linjapuhettakin. Marin vaikutti sulattaneen parkkiintuneimmatkin demarijäärät. Käytävillä kuului arvioita kuten ”meillä on paras puheenjohtaja” tai ”kova likka”. Marinin johdolla Sdp:stä katsottiin saatavan liike, joka houkuttaa myös nuoria ja osaa puhutella heitä.

Marin-hehkutus on tietenkin juuri nyt kovaa ja yksituumaista Sdp:ssä. Kannatuskäyrät näyttävät ylös, työ on alussa. Oma lukunsa on sitten se, mitä tapahtuu, jos ne notkahtavat alas ja alkuhuuma on ohi.

Tulikokeita Marinilla on ollut jo useita. Ja niitä on edessä viljalti myös syksyllä. Koronakriisi jatkuu. Oman päätöksentekokykynsä säilyttääkseen viiden puolueen on Marinin johdolla saatava silti aikaiseksi ratkaisuja talous- työllisyys- ja ilmastoasioissa budjettiriihessä.

Omassa pesässä Marinilla näyttäisi sittenkin olevan ratkaistavana myös Rinne-kysymys. Puoluekokouksessa suurin hämmennys pyöri sunnuntai-iltana ex-puheenjohtajan ympärillä.

Kovana valtapelurina tunnettu Antti Rinne halusi viimeisessä puheenjohtajapuheessaan Sdp:n kuoppaavan lopullisesti kaikki valittuihin johtajiin liittyvät ”vallanhimoiset pikkupelit” ja alleviivasi puolueen voittaneen vaalit, koska se lähti niihin yhtenäisenä.

IS:n ja HS:n lähetyksessä Rinne sanoi tarkoittaneensa, että Marin saisi muun puoluejohdon kanssa viedä asioita eteenpäin ilman tuhoavia valtapelejä.

– Ei niin, että kun juuri joku on valittu valtaan, niin saman tien alkaa joku valtapeli. Se on väärin, Rinne linjasi.

Vuorokautta myöhemmin valtapeli näytti roihuavan kulisseissa, kun Helsingin Sanomat kertoi Rinteen havittelevan työministerin salkkua. HS:n tietojen mukaan Rinne on puhunut asiasta monien henkilöiden kanssa. Rinne vakuutti olevansa tyytyväinen asemassaan eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Ajatus Rinteestä työministerinä ei ole uusi. Hänen huhuttiin haluavan pestiä myös joulukuun dramaattisen pääministerieron aikana. Nyt Rinne on HS:n mukaan nostanut puheissa esiin, että hänen työmarkkinaosaamistaan tarvitaan koronan aiheuttamassa talouskriisissä. Rinne tosin kuvasi IS:n ja HS:n studiossa työmarkkinataustansa olleen hänelle – ilmeisesti julkisuudessa – ”rasite”, jota Marinilla ei ole.

Kun muistellaan, millaista sekaannusta Rinne herätti lausunnoillaan pääministerinä ja Posti-gaten alla, tuntuu mahdottomalta nähdä, millä tavalla asiat olisivat niistä ajoista muuttuneet muutamassa kuukaudessa. Marinilla lienee kriisiaikana muutakin tekemistä kuin selitellä ja setviä työministerin aamu- ja iltapäivän ajatuksia.

Marin ampui MTV:n lähetyksessä illalla rivejä suoraan sanomalla, ettei Sdp ole nyt tekemässä ministerikierrätystä.

Koko ajatus Rinteen paluusta työministeriksi vaikuttaa vain ”vallanhimoiselta pikkupeliltä”, jonka hän itse halusi haudattavan. Tehtävään valittujen asemaa horjuttavaa valtapeliä kun voisi luulla olevan myös se, että himoitsee vasta hiljattain tehtävässä aloittaneen aatesisaren ministeripestiä. Työministeri Tuula Haatainen tuskin luki sunnuntai-illan uutista riemuissaan.

Ensimmäinen puolueen sisäinen valtapeli, joka Marin joutuu Sdp:n puheenjohtajana selättämään näyttäisi siis liittyvän ex-puheenjohtaja Rinteeseen. Tosin välittömästi pääministerieronsa jälkeen Rinne sanoi olevansa kiinnostunut jatkamaan Sdp:n puheenjohtajana Tampereen puoluekokouksessa. Se painui sitten unholaan. Ehkä niin käy ministeriasiallekin.

Omalla tavallaan kiinnostavaa on, että Rinteen viimeinen puhe Sdp:n puheenjohtajana ei kuulostanut miltään jäähyväispuheelta. IS:n ja HS:n studiossa Rinne sanoi, ettei se sellainen ollutkaan.

– Ei. Olen 58-vuotias mies. Tällä hetkellä eduskunnassa kansanedustajana ja ensimmäisenä varapuhemiehenä. Olen päättänyt kuntavaaleissa asettua ehdolle ja sitten aika näyttää, mitä sen jälkeen.

Yksi asia on varmaa, jos Rinteen haamu ilmestyy kummittelemaan Marinin ylle toistuvasti, Sdp:n kannatuskäyrä kääntyy suuntaan, joka ei ole puolueen toiveissa.

Marinille tosin tuskin tuottaa ongelmia osoittaa kaapinpaikkaa yhtä ”hyvässä hengessä” kuin hän tyrmäsi keväällä presidentti Sauli Niinistön koronanyrkinkin.