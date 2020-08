Kommentti: Maskit eivät innosta – ja se ei lupaa hyvää koronasyksyä

Väsymys ja koronakapina näkyvät haluttomuudessa noudattaa maskisuositusta. Se on väärä tapa kiukutella, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomalaiset ovat tottelevaista kansaa, joka ottaa suositukset tosissaan. Tämä yleinen uskomus on viimeisen parin viikon aikana osoitettu harhaluuloksi.

Kun suositus käyttää kasvomaskeja joukkoliikenteessä annettiin pari viikkoa sitten, huomattiin pian, että tätä noudattaa parhaimmillaankin joka kolmas aikuinen. Helsingin Sanomissa HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen kertoo, että huonoimmillaan käyttäjiä on ollut alle viidennes pääkaupunkiseudun liikenteessä.

Pääkaupunkiseudulla koronaa on tavattu runsaasti koko epidemian ajan ja asukastiheys on Suomen suurinta. On ymmärrettävää, että jonkun maalaispitäjän autiolla raitilla maskin käyttö voi tuntua liioittelulta. Pääkaupungissa ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa se ei sitä ole.

Kyse on osin hirveästä pelosta, että näyttäisi hassulta. Osin kyse on kansalaiskapinasta keväästä asti jatkuneita määräyksiä ja suosituksia vastaan. Tässä kapinan paikka on väärä.

Kun tartuntojen mahdollisuudet lisääntyvät, lisääntyvät tartunnat ja sairastumiset. Maskeilla yritetään vähentää tartunnan mahdollisuuksia.

Niillä ei ensisijaisesti suojata itseä vaan muita. Tämän tajuaminen on monelle harvinaisen vaikeaa. Nykyajan arvot eivät suosi yhdessä toimimista, vaikka sillä pelastettaisiin ihmishenkiä.

Vilkku vilkkuu turhaan

Pian pitäisi tulla käyttöön Koronavilkku-sovellus, joka on tarkoitettu varoittamaan koronaltistuksista anonyymisti. Se varoittaa, jos vaikkapa bussissa on istahtanut viruksen kantajan viereen. Tieto lähikontakteista tallentuu, ja kun virus todetaan kantajalla, altistuneet saavat kehotuksen mennä testiin.

Näin teoriassa. Käytännössä tämä vaatii sitä, että ihmiset lataavat sovelluksen ja käyttävät sitä. On varsin selvää, että moni saa heti väärän hälytyksen ja negatiivisen testituloksen. Tämä voi johtaa sovelluksen vähättelyyn.

Osa löytää tästäkin huonon paikan osoittaa kansalaistottelemattomuutta. Jos sovellusta ei käytetä, sen hyödyt jäävät saamatta. Tartuntojen ehkäisy vaikeutuu. Lopulta jäljelle jäävät vain keväällä koettujen tapaiset kovat keinot.

Jos ei hyvällä, sitten pahalla

Toisin kuin usein kuvitellaan Suomi ei ole erityinen sääntöyhteiskunta. Täällä luotetaan vapaaehtoisuuteen. Vaikkapa Saksan osavaltioissa ei ole ollut mikään ongelma lätkäistä tuntuvaa sakkoa niille, jotka eivät maskia käytä.

Suomi on säästynyt pandemiassa paljolta. Täällä ei vieläkään oikein mielletä kuinka kovaa kuria Länsi-Euroopan suurissa maissa keväällä käytettiin. Kymmenien tuhansien kuollessa uhkasivat paniikki ja kaaos.

Tällä hetkellä Suomi loistaa jopa Pohjoismaiden keskellä harvinaisen koronavapaana alueena. On erittäin todennäköistä, että tilanne huononee syksyä kohti.

Tätä yritetään estää maskeilla ja sovelluksella. Jos niitä ei käytetä vapaaehtoisesti, voidaan täälläkin joutua tuskan ja pakon tielle.