Tallink keskeyttää Turku-Tallinna-risteilyt

Tallink Silja perustelee päätöstä koronaviruspandemian aiheuttamalla epävarmuudella.

Laivanvarustamo Tallink Silja Oy tiedotti maanantaina, että Turku-Tallinna-reitin liikennöinti on päätetty alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen keskeyttää perjantaina 28. elokuuta.

Tallinkin Baltic Queen -alus on heinäkuusta alkaen liikennöinyt suoraan Turusta Tallinnaan ja alun perin matkoja oli tarkoitus jatkaa viikonloppuisin myös syksyn ja talven 2020–2021 ajan.

Tallink Silja perustelee päätöstä koronaviruspandemian aiheuttamalla epävarmuudella.

– Lipunmyynti laivoillemme on vähentynyt huomattavasti, koska matkustajat ovat tällä hetkellä hyvin epävarmoja matkustusrajoitusten suhteen. Eri maissa on matkustusrajoituksia sekä karanteenisuosituksia, ja niiden muutoksista on tiedotettu hyvin nopeallakin aikataululla, joten monet varmasti myös pelkäävät joutuvansa yllättäen jäämään karanteeniin matkansa jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että monet asiakkaat ovat jo peruneet syksyn matkansa”, toteaa Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene yrityksen julkaisemassa tiedotteessa.

– Tilannetta tarkastellaan jatkuvasti ja päätöksiä joudutaan tekemään hyvin nopealla aikataululla. Siksi olemme joutuneet muuttamaan suunnitelmaa myös Turku-Tallinna-reitin suhteen ja päättäneet keskeyttää liikennöinnin jo perjantaina 28. elokuuta Nõgene jatkaa.

Tällä hetkellä Suomen ja Viron välillä ei ole matkustusrajoituksia tai karanteenisuosituksia.