Viime elokuussa 50 ihmistä voitti yhteensä lähes 92 miljoonaa euroa Siilinjärvellä pelatussa porukka­pelissä. Äkkirikastuneet eivät ole pitäneet itsestään meteliä, eikä heitä ole juuri pantu merkille: vaatimattomuus tuntuu olevan yhteinen piirre voittajille.

Siilinjärveläinen eläkeläisnainen vastaa toimittajan soittoon, mutta kieltäytyy haastattelusta ystävällisesti. Hän on yksi 50 ihmisestä, joka perjantai-iltana 23. elokuuta 2019 voitti Eurojackpotista yli 1,8 miljoonaa euroa.

Katso yllä olevalta videolta, miten jättipottia juhlittiin Siilinjärvellä vuosi sitten.

Miljonäärin elämää on takana vuosi, mutta nainen ei halua kertoa, miltä vuosipäivä tuntuu tai miten vuosi on sujunut.

– Kun nyt on tätä koronaa ja niin moni on työttömänä. Tuntuu ikävältä muiden puolesta, että oma tilanne on helpompi, nainen sanoo.

Aiemmin nainen on kertonut julkisuudessa rakentavansa voittorahoilla uuden, mutta ihan tavallisen kesämökin ja auttavansa lapsiaan. Soittokierros Siilinjärvelle paljastaa, että hänen vaatimattomuutensa taitaa olla tyypillistä muillekin paikkakunnan miljonääreille.

– Elämä on helpompaa, mutta en minä ostele mitään sen enempää kuin tavallisestikaan. Jos jotain oikein haluan, niin sitten toki, kertoo toinen voittoisan pelin pelannut eläkeläisnainen, joka niin ikään kieltäytyy haastattelusta.

Historiallinen porukkapeli pelattiin paikallisessa K-Supermarket Herkkupadassa. Silloinen kauppiaspari jätti tehtävänsä pian voiton jälkeen. Uusi kauppias Juuso Savolainen vahvistaa, etteivät siilinjärveläiset miljonäärit leveile.

– Ne voittajat, keitä minä tunnen, ovat aika vaatimattomia toiminnaltaan, eivätkä kersku rahoillaan.

Siilinjärvi on reilun 20 000 asukkaan kunta Kuopion kupeessa. Sinne tullut vajaan 92 miljoonan euron Eurojackpot-voitto oli pelin suurin Suomeen tullut täysosuma ja enemmän kuin kunnalle sinä vuonna arvioidut verotulot. Vuosi sitten mietittiin, miten pikkukunnan elämä muuttuu, kun se saa kerralla monta uutta miljonääriä.

Nyt moni sanoo, ettei mitenkään. Jo viime syksynä voittajien haastatteluista kävi ilmi, että vaikka auto- ja remonttihaaveita oli, toiveet olivat hyvin maltillisia.

– Kaiken kaikkiaan voitto on näkynyt täällä hyvin vähän. Vuosi sitten ajattelin, että se olisi näkynyt enemmän, OP Koti Pohjois-Savon myyntijohtaja Anu Heiskanen sanoo.

Hänen mukaansa tuoreet miljonäärit ovat näkyneet asuntokaupoilla lähinnä niin, että muutama sijoitusasunnon ostaja on vihjannut kuuluneensa voittajiin. Kiinteistönvälittäjät ovat myös huomanneet, että moni voittoisaan porukkapeliin osallistunut on auttanut omia lapsiaan näiden uuden kodin hankinnassa. Koska moni nuori on muuttanut Pohjois-Savosta Etelä-Suomeen, Siilinjärven miljoonia on näin virrannut pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoille.

Heiskasen mukaan iso rahapelivoitto ei ole näkynyt Kuopion ja Siilinjärven seudun kalliiden asuntojen myynnissä.

– Ihmiset ovat olleet ilmeisen tyytyväisiä koteihinsa, jossa he ovat asuneet voiton tullessa. Massiivista asumistason nostamisesta ei ole näkynyt. Näyttäisi siltä, että voittajat ovat rahankäytössä hyvin varovaisia. Luksusautojakaan ei ole näkynyt liikenteessä sen enempää kuin tavallisesti.

Myös paikallinen parturi-kampaaja ja rakennusalan yrittäjä sanovat, etteivät miljoonat näy Siilinjärvellä mitenkään ja puhe niiden ympärillä on aikaa sitten rauhoittunut. Sekä asuntokauppaa tekevä Heiskanen että ruokakauppaa pyörittävä Savolainen uskovat, että ilmiössä on jotain hyvin suomalaista.

– Se on ehkä suomalainen mentaliteetti, että tämmöinen tuli, mennään eteenpäin, Savolainen sanoo.

– Olen käsittänyt, että ne haaveet, mitä ihmiset haluavat toteuttaa, ovat kuitenkin suhteellisen pieniä ja valtaosa voittorahoista menee säästöön, arvioi puolestaan Heiskanen.

Viime vuoden voiton unohtaminen ja vaatimattomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Siilinjärvellä yhä haaveiltaisi uudesta voitosta. Savolaisen mukaan kaupassa pelattavan Eurojackpot-porukkapelin osallistujalista täyttyy edelleen heti lauantaiaamuna.

Hän uskoo, että mahdoton voi tapahtua uudestaan.

– Olisihan se mukavampi jutella siitä, miten salama iskee kolmannen kerran samaan paikkaan kuin siitä, ettei se koskaan iske samaan paikkaan kahdesti, Savolainen veistelee.