Luvassa voimakkaita sateita ja kovaa tuulta lähes koko maahan

Säätyyppi on muuttunut epävakaisempaan suuntaan viikonlopun aikana. Sen seurauksena Suomessa tulee yleisesti kuurosateita.

Lauantaina alkaneet sateet jatkuvat voimakkaina myös tänään, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Maan pohjoisosassa on pilvisempää, ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella on monin paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosa on puolipilvinen, ja paikoin tulee sadekuuroja, mutta väliin on myös aurinkoista.

Lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa vielä 20–22 asteen tuntumassa. Pohjoisessakin mittari näyttää 15–19 lämpöastetta pilvisyydestä ja epävakaisuudesta huolimatta. Ainoastaan Käsivarren Lapissa on vähän viileämpää.

Sunnuntai on varsin tuulinen, ja kaikilla merialueilla on voimassa huomautus veneilijöille. Pohjanlahdella luvassa on voimakkaampaakin tuulta. Tuuli on kohtalaista, osin navakkaa myös maa-alueilla, erityisesti Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Maanantai on Ilmatieteen laitoksen mukaan epävakainen koko maassa. Etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja päivän aikana. Pohjoisessa on pilvisempää, ja sadekuuroja tulee sielläkin. Pohjois-Lapissa päivälämpötila jää 10–13 asteeseen, eteläisemmässä Lapissa on 15–18 astetta.

Maanantain ja tiistain välinen yö on kylmä koko maassa. Yön alin lämpötila liikkuu kymmenen asteen korvilla.