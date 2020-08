Kunnian kentät. Summan veteraani ja Stadionin rakentaja Martti Mäkinen uusitulla Olympiastadionilla, jonka vaiheita hän on seurannut urheilupyhätön alkuvaiheista saakka.

Helsingin Olympiastadionia rakentamassa ollut Martti Mäkinen, 101, halusi palata vielä kerran näkemään itselleen rakkaan urheilupyhätön uudessa loistossaan.

Avajaisiin kaksi päivää. Olympiastadion on viimeistelytöiden tekijöitä kuhiseva kiireinen työmaa.

Yllä olevalla videolla näytetään Martti Mäkisen, 101, tunnelmallinen ja turvallinen yksityisvierailu Olympiastadionilla. Koska yleisö ei pääse virallisiin avajaisiin, Mäkinen otti yhteyttä Ilta-Sanomiin ja kunniavieraalle järjestyi oma tilaisuus.

Hälinän ja viime hetken kiireen keskellä Stadionin tornin juurella, katsomon penkillä istuu levollisena mies, joka on nähnyt tämän kaiken jo kerran.

– Tuolla minä silloin istuin. Presidentti Kyösti Kallio oli siinä alapuolella...ja marsalkka Mannerheim ja tietysti herra stadion Erik-von Frenckell, Martti Mäkinen, 101, sanoo ja osoittaa hymyillen pääkatsomon suuntaan.

Ensimmäisen kerran Martti Mäkinen istui näille lehtereille 1938, kun Stadion oli uutuuttaan hohtava. 2020 ei noustu enää kutsuvieraskatsomon yläpuolelle, mutta tunnelma oli silti juhlava.

Presidentti Kyösti Kallio puhumassa Stadionin vihkijäisjuhlassa 12. kesäkuuta 1938

Helsingin Olympiastadion vihkijäistensä aikaan 1938 oli vielä kovin eri näköinen kuin nyt. Muun muassa D-katsomo puutui vielä, se rakennettiin myöhemmin.

Nyt Martin ympärillä on väljää. Kaikessa huomioidaan aikamme näkymätön uhka korona.

Joskus toivotaan kaihoisasti, että seinät osaisivat puhua. Nyt moista ei kannata toivoa. Oppaaksemme saapunut Martti Mäkinen on vanhempi kuin monet Stadionin laajennusosat. Ensikohtaamisesta on aikaa 82 vuotta ja risat.

– Kun täytin 18 vuotta 1936, syntymäpäivillä pohdimme Kovasen Yrjön ja Uusitalon Aaken kanssa, näemmekö joskus vuoden 2000 vaihtuvan. Sanoin, että eihän se ole edes teoriassa mahdollista, mehän olisimme silloin 82-vuotiaita, Mäkinen sanoo.

Ennustukset menevät usein pieleen – niin tässäkin. Martin osa oli olla kaveriporukasta se, joka todisti vuosituhannen vaihtumisen. Mutta sitäkin suurempi tapaus oli stadionin vihkiminen.

– Se oli sunnuntai 12. kesäkuuta 1938, sanoo Martti, stadionin tekijä ja aikalaistodistaja samassa persoonassa.

Kaltaisiaan ei liene monta, liekö ainuttakaan? Aikanaan paikalla oli 16 000 juhlavierasta, eikä ihme.

Stadionin vihkijuhla oli Urheilulehden pääuutinen. Ja sieltä löytyi Martti Mäkisen työkaverin nimi, joka otti osaa TUL:n ja Palloliiton ystävyysotteluun. Se päättyi tasapeliin.

Urheilu oli 1930-luvulla kansallisen itsetunnon nostattaja ja ylpeyden aiheista suurin. Tapauksen merkitystä on nykysuomalaisen vaikea ymmärtää.

– Se oli iso juhla, kaikki puhuivat siitä, Mäkinen muistelee.

Mäkiselle asia on erityisen läheinen kahdestakin syystä: hän oli lapsesta saakka seurannut urheilua, imenyt Keski-Suomen Äänekoskella radiosta suurkisojen tunnelman Martti Jukolan jännitystä tihkuvista selostuksista. Nähnyt omin silmin lähietäisyydeltä Saarijärven juhannuskisoissa, kun Kosti Kurkelan piikkarin piikit kaarteessa lävistivät Suomen olympiatoivon Taisto Mäen jalkaterän.

Kenties kaikkein suurin asia kuitenkin oli, että keväällä 1938 Mäkinen alle parikymppisenä nuorena pääsi onnen kaupalla rakentamaan Suomen merkittävintä urheilupyhättöä. Suomen hakemat vuoden 1940 olympiakisat olivat vuonna 1936 menneet Tokiolle.

Usko omiin kisoihin eli silti vahvana. Se juhlavoitti tunnelmaa. Edes Stadionin päälle asettunut sade ei pystynyt latistamaan hetken juhlavuutta.

– Se oli mahtava, upea tunne istua stadionin vihkijäisissä, urheilu kun on minulle ollut lapsesta saakka kuin toinen elämä, hän sanoo loistetta silmissään.

Suomi sai lopulta halajamansa vuoden 1940 kisat, kun Japani vetäytyi. Mutta vuonna 1939 tuli sota ja muutti kaiken myös Martin elämässä. Hän joutui Kannakselle Summan tulihelvettiin kesken asevelvollisuutensa ja selvisi elossa. Jos ei ole Suomea, ei ole Suomessa olympiakisoja. Moni olympiaurheilija, muutama vihkijäisiinkin osallistunut, jäi sille tielleen.

Viestiryhmän johtaja Martti Mäkinen (vas) Summassa Merkin lohkolla joulukuussa 1939. Lankoja pitkin tulenjohtajan komennot kulkivat tulipatteriin. Mäkisen oikealla puolella Kauko Viitanen, Reino Nurminen, Nurminen, Söderlund ja Uuno Aho.

Talvisodan jälkeen Martti Mäkinen meni Tikkakoski Oy:lle töihin koneistamaan Suomi-konepistooleja. Ne olivat rennosti rinnalla välirauhan kesänä 1941, kun Aake Syrjänen, Martti Mäkinen ja Heikki Havunlinna pysähtyivät uimaan kesken Vihtavuoren tien suunnassa käydyn desanttijahdin.

Summan risti, sydäntä lähinnä.

Heinäkuu 2020. Olympiastadionin vihkijäisistä oli kulunut 82 vuotta ja risat. Martti Mäkinen oli Tikkakosken rivitalokodissaan hieman surullinen ja huolissaan.

Hänen elämänsä tärkeä paikka Olympiastadion oli valmistumassa toisiin vihkijäisiinsä elokuussa, mutta kukaan ei ollut muistanut kutsua häntä – stadionin rakentajaa – juhliin. Epäselvää oli, pidettäisiinkö edes mitään juhlia koronatilanteen vuoksi.

Mäkisen mieli paloi nähdä, miltä suurella rahalla, pitkään ja hartaasti, korjattu Stadion näyttäisi uudessa asussaan.

Hän soitti tuntemalleen Ilta-Sanomien toimittajalle, ja kertoi huolensa.

– Haluaisin vielä kerran päästä stadionille, hän sanoi puhelimessa.

Asialle päätettiin yrittää tehdä jotain. Voisiko Mäkisen entinen työnantaja auttaa, jos kerromme heille Martin tarinan.

Elettiin kuumaa heinäkuuta 1937, kun keskikoulusta valmistunut 17-vuotias äänekoskelaispoika lähti työnhakuun maan pääkaupunkiin.

– Erään tuttu sanoi, että kysy töitä ruostumattomasta teräksestä tuotteita valmistavalta Metalliteokselta.

Metalliteos oli oman aikansa start up- yritys. Diplomi-insinööri Aare Leikola oli opintomatkoilla tutustunut uuteen ruostumattomaan teräslaatuun, joka oli yhtä aikaa kehitetty Saksassa ja Britanniassa. Kromilla ja nikkelillä vahvasti seostettu teräs oli alkujaan luotu kestämään jatkuvaa tulta ampuvien konekiväärien piipuissa ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Rauhan tultua teräslaadusta sukeutui keittiöiden keskeinen materiaali. Leikola perusti ruostumattomasta terästä jalostavan Metalliteos-nimisen yrityksen 1922 Vallilaan Elimäenkadulle. Siitä tuli Martin ja Olympiastadionin yhdistävä tekijä.

Konkurssin partaalla häilyneen Metalliteoksen pelastukseksi koitui Suomen olympiahuuma. Yhtiö sai suurtilauksen 1930-luvun puolivälissä, kun Olympiastadionin suurkeittiölaitteita alettiin valmistaa. Siihen korkeasuhdanteeseen 17-vuotias Martti Mäkinen pääsi kiinni 1937.

– Se oli loistopaikka, palkka 25 prosenttia parempi kuin muualla, Mäkinen muistelee.

Siispä soitto Metalliteokselle, joka nykyisin tuntee nimen Metos. Kuinka ollakaan, yritys toimittaa suurkeittiölaitteet Olympiastadionille myös nyt.

– Onko meidän asennuksia 1938 tehnyt mies vielä elossa? Välittäkää hänelle yhtiön johdon kiitokset hyvin tehdystä työstä, mikä mahdollisti uusien kauppojen syntymisen. Ja matkakustannuksiin vastaan jees, markkinointijohtaja Juha Björklund sanoi.

Stadionsäätiö puolestaan lupasi järjestää Martille yksityisen esittelykierroksen ilman koronariskiä.

Martin pitkään elänyt toive päästä Stadionille alkoi näyttää mahdolliselta.

Stadionin vihkijäisiä 1938 Martti Mäkinen seurasi katsomosta, mutta yhdeksän vuotta myöhemmin 1947 Suomen Suurkisoissa hän pääsi voimistelujoukkueessa itsekin nurmelle.

Aamulla tuttu invataksinkuljettaja Vesa Liimatainen kurvasi Martin kodin pihaan Tikkakoskella. Eteisessä istuttiin hetki Stadionin vanhalla penkillä numero 370, jonka Martti oli ostanut. Siitä matka Olympiastadionille alkaa.

Rintapieltä komistavat kunniamerkit, lähinnä sydäntä Summan risti.

Tutun kuljettajan kanssa puhellessa matka sujuu, Keski-Suomi vaihtuu Päijät-Hämeeksi ja lopulta Uudeksimaaksi.

Elokuun aurinko on valaissut stadionin, tornin juuren olympiarenkaat erottuvat juhlavasti valkoista vasten. IS:n seurassa on Stadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju, joka on luvannut johtaa yksityisen esittelykierroksen.

– Tervetuloa Stadionin juhlaan!

Tervetuloa Stadionille! Juhlavierasta yksityisessä juhlassa oli vastaanottamassa Stadion-säätiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

Joka ajalla on omat tervehdyksensä, nyt ne tehdään kyynärpäitä yhteen kopauttamalla, hymyssä suin.

Uuden Stadionin katselmusretki alkaa radalta, kuinkas muuten. Tunnelma on odottava. Mikä on entisen Stadionin rakentajan tuomio ja ensimmäiset sanat. Katse kiertää stadionin hornankattilaa.

– Tämä on upea! On uutta ja vanhaa, hän sanoo.

Sata vuotta askelia ottanut jalka nousee ehkä hitaammin kuin 1938, mutta nousee kuitenkin. Ne vievät mondo-pinnoitteen yli nurmelle. Martti katsoo hetken ympärilleen.

– Pyhä asia, hän sanoo ja nielaisee.

Tiilimurska on vaihtunut jo vuosikymmeniä sitten Mondoon, mutta urheilumiehen toistasataa vuotta liikkunut jalka nousee yhä, kun se pääsee Stadionille.

– Tämä tunnereaktio...minä olen sen sortin höppänä. En olisi voinut kuvitella, että minulle vielä avautuu mahdollisuus nähdä tämä. Te olette...ihania ihmisiä.

Pala nousee itse kullekin kurkkuun. Martti mittailee katsomoa, joka on kokenut monta muodonmuutosta.

– Kun tulimme silloin vihkijäisjuhlassa Stadionille, työkaveri Urho Lindén sanoi, että tuolla ylhäällä on tilaa, mennään sinne.

Parikymppiset duunaripojat huomasivat kiivenneensä suoraan kutsuvieraskatsomon yläpuolelle. Mutta ei heitä sieltä häädetty. Juhlapuheissa korostettiin stadionin yhdistävän sisällissodasta toipuvan Suomen.

Urheilumuseon tuottaja Matti Hintikka on tuonut mukana Urheilulehden numeron avajaisista. Huomion kiinnittyy jalkapallo-otteluun, jossa Palloliiton ja TUL:n joukkueet ensi kertaa kohtasivat. Pelaajien nimiä tavataan ja tuttuja löytyy.

Urheilulehti kesäkuulta 1938 kertoi ensimmäisestä vihkijäisjuhlasta. Urheilumuseon tuottaja Matti Hintikka toi muiston vuosikymmenten takaa 2020 elokuun juhlaan.

– Ama Savolainen, Helsingin Ponnistus! Hän oli työkaveri, oli Metalliteoksella töissä.

Siirrymme seuraamaan, miten nykyiset nuoret miehet asentavat keittiölaitteita Stadionin uumenissa. Asentaja Tommi Oikola, 31, on työn touhussa

– Terve, mitäs puuhaat, Martti kysyy.

Tiskikoneiden ja uunien asennus on käynnissä. Ikänsä metalliteollisuuden palveluksessa ensin Metalliteoksella ja sitten Tikkakoski Oy:ssä ollut Mäkinen silmäilee tuotteita ammattimiehen näkemyksellä.

– Nämä ovat kyllä upeita. Hienoa, että Metos on vielä mukana. Metalliteos teki paljon olympialaisia varten, mutta pesukoneita asensi vain kaksi miestä minä ja Tuure Heinonen.

Martti Mäkisen 1938 Stadionille asentama tiskikone on jo purettu pois. –Nämä uudet ovat todella hienoja, hän sanoo.

Metallimiesten kohtaaminen. Tommi Oikola, 31, asentaa Metoksen suurkeittiölaitteita Stadionille avain kuten Martti Mäkinen teki 82 vuotta sitten. Kunnioitus oli molemminpuolista.

Martilla on kotona vieläkin 1930-luvun rosterista Metalliteoksella tehty viisihaarainen kynttiläjalka.

– Niitä tehtiin jätepaloista kahvitunnilla, mutta te ette varmaan sellaista harrasta, Martti sanoo pilkettä silmäkulmassa.

– Ja kerro terveisiä Metokselle, jossa siellä on vielä tuttuja töissä, Martti huikkaa ovelta poistuessaan.

Kun talvisota oli ohi, Metalliteos lupasi elossa selvinneille poikamiehille kuukauden ja ukkomiehille puolentoista palkan. Martti oli saanut töitä kotiseudultaan Tikkakoskelta konepistoolien jyrsijänä, eikä aikonut palata enää Metalliteokselle.

– Eräs ystävä sanoi, että hae se kuukauden palkka pois äläkä puhu mitään. Vastasin, että se olisi epärehellisyyttä.

Omatunto jäi puhtaaksi ja ehkä palkkio tuli nyt 80 vuotta myöhemmin. Elämässä lopulta puntit tasataan.

Kävikö niin kävi Stalinin lähimmälle avustajalle Andrei Zhdanoville, jonka järjestämää provokaatiota Mainilassa Martti Mäkinen seurasi Suomen puolelta marraskuussa 1939.

– Meidän kenttätykistörykmentti oli vastapäätä, mutta kymmenen kilometriä rajalta. Rajalta oli vielä 10 kilometriä Mainilaan. Ja meidän tykkien kantama oli 7,5 kilometriä.

Suomalaiset todistivat, että väitettyä ampumista voinut edes teknisessä mielessä tapahtua. Se ei estänyt talvisotaa. Unelma 1940 Olympiakisoista haihtui, samoin Martin syksyllä 1939 ostaminen Helsingin kisojen pääsylippujen arvo.

– Olympiakomitea olisi sitten ostanut ne takaisin. En myynyt. Ajattelin, että tuen urheilua.

Elämä oli järjestänyt asiat niin, että Martti ehti kohdata hänelle lippujen menetyksen epäsuorasti aiheuttaneen Zhdanovin. Martti oli saanut 1946 vapaalippuja juuri Tampereella avattuun Leinin museoon, kun yhtäkkiä nainen koputti häntä olkapäähän. Zhdanovin oppaana ollut suomalainen vasemmistopoliitikko Hella Wuolijoki, halusi kysyä kansalaisen mielipidettä Valvontakomission puheenjohtajalle.

– Vastasin, että kommunismi vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta on liian aikaista sanoa siitä vielä mitään tarkemmin, Mäkinen muistelee.

Martti Mäkinen todisti tapahtumapaikalla, miten Andrei Zhdanovin (kuiskuttaa Paasikivelle 1944) junailemat Mainilan laukaukset aloittivat sodan. Rauhan tultua Mäkinen sattumalta kohtasi valvontakomissiota johtaneen Zhdanovin 1946. Olympiakisojen peruuntumisesta ei puhuttu.

Seuraavana kesänä 1947 Martti pääsi itse Stadionille suurkisoihin voimistelemaan 2 000 muun miesvoimistelijan kanssa. Seuraavana vuonna 1948 Martin ja monen muun olympiahaaveet 1940 tuhonnut talvisodan pääarkkitehti Zhdanov kuoli. Ja Olympiakisat tulivat 1952. Ne mutta ne osuivat pojan syntymän aikaan ja Martti jäi kotiin.

Stadionin suurin juhla jäi Martti Mäkiseltä 1952 väliin, kun perheeseen syntyi tuolloin poika. Paavo Nurmi sytytti Olympiatulen.

– Sen jälkeen kyllä kävin täällä usein, EM- ja MM-kisoissa ja Ruotsi-otteluissa.

Päivä on kulunut kuin siivillä. On jäähyväisten aika.

– Tämä on ollut kaunis päivä. Ja tämän kauniimpaa stadionia ei maailmassa ole. Se on korjattu upeasti, koko Suomi voi olla ylpeä, Martti sanoo.

Jätämme jäähyväiset. Martti luo vielä pitkän silmäyksen Stadioniin auton ikkunasta. Pala muistoa mukaan.

Aurinko on kiertänyt jo Stadionin toiselle puolelle. Tornin heittämä varjo lankeaa D-katsomon päälle. Se mittaa suuren aurinkokellon lailla aikaa, jonka kulkua ihminen ei voi pysäyttää. Jos aikaa olisi loputtomasti, se olisi meille arvotonta kuin meren hiekka.